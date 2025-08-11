Los cinco primeros compradores de Rioja, uno a uno

Reino Unido es el mejor mercado de exportación de Rioja en volumen (30% del total). No lo es en precio pero los británicos, históricamente fieles ... a Rioja, cada vez lo son menos. Desde febrero, los impuestos han subido para todos los vinos de más de 12,5º, lo que penaliza los tintos, aunque ya hay bodegas que vendimia antes para eludirlos. En los seis primeros meses, la caída de ventas es del 11,90%

Alemania Una caída que no toca suelo para otro mercado tradicional

El germano ha sido históricamente el segundo mercado para Rioja en volumen y así ha acabado el semestre actual, aunque casi a la par con EE UU. De enero a junio, las ventas de Rioja bajan en Alemania el 4,95% y el problema es que no toca suelo. En 2017, año de récord de ventas de Rioja, se vendían casi 16,5 millones de litros . Hoy, en cifra interanual son 11,5 millones, es decir, 5 menos.

Estados Unidos A la espera del efecto de los aranceles confirmados del 15%

El norteamericano, uno de los mercados más interesantes para Rioja por su valor (precio medio), ha tenido un semestre de vaivenes con las amenazas de Trump de hasta el 200% de aranceles. De enero a junio acaba con una ligera caída del 1,83%. Desde agosto ya son operativos los aranceles del 15%, con lo que habrá que seguir con atención qué sucede en los próximos meses.

Canadá El mejor mercado, tanto en volumen y segundo en precio

Es prácticamente, junto con México, la única alegría para las bodegas que comercializan vinos de Rioja. Además de ser el segundo mercado que paga el precio más alto por litro (6,89 euros en junio, sólo por detrás de los 7,83 de Suiza) las ventas en volumen crecen el 17,46%. Es ya el cuarto mayor comprador de vino de Rioja con 2,26 millones de botellas en el primer semestre.

Países Bajos El descenso acumulado es del 6,42 hasta junio

Es el quinto comprador de vinos de Rioja. Las ventas, con un precio medio de 4,97 euros, están también en negativo con una caída del 6,42%, aunque Suiza o Bélgica tiene descensos incluso más notables de casi el 13%. Sólo México, con un 10% está en positivo (además de Canadá), mientras que Suecia está casi plano(-0,29%)y el grupo de resto de países (a partir del décimo) baja otro 13%.