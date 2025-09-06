La exportación de vino sigue en caída y acumula ya un retroceso de casi el 7,5%

Alberto Gil Logroño Viernes, 5 de septiembre 2025 | Actualizado 06/09/2025 08:12h. Comenta Compartir

Si en el campo las cosas están difíciles, también lo están en los mercados. Omucho cambian las cosas en lo que queda de 2025 o, de nuevo, se va a acumular un año decepcionante para las ventas de vino de Rioja. Tras un muy mal primer semestre, julio trae un ligero avance gracias al comportamiento del mercado nacional, aunque el conjunto de las ventas sigue en negativo en el acumulado de los siete primeros meses:–3,68%. Por colores, bajan los vinos rosados (–7,5%), pero también lo hacen los tintos (–3,65%) y los blancos (–1,9%), que tampoco logran entrar en positivo con el avance del verano.

Preocupante es la situación de las exportaciones, con una caída acumulada del 7,44% de enero a julio y una pérdida del 8% en el último mes, con únicamente dos países del 'top ten' de compradores en positivo. En cuanto a los principales destinos, únicamente Canadá (+24%), con un comportamiento extraordinario ya que su precio medio de venta es de los más elevados, y México (+6,4%) están en positivo, pero las caídas son generalizadas en el resto de los diez primeros compradores y también en la agrupación del resto de destinos a partir del décimo. EE UU, con datos de julio, es decir, aún sin los aranceles del 15%, baja el 5% mientras que Reino Unido pierde casi el 12%. Alemania baja el 2,57%, mientras Bélgica, Suiza e Irlanda registran importantes descensos de entre el 9% y el 15% El grupo del resto de países compradores (a partir del undécimo) baja igualmente un 12%.

Rueda y Ribera del Duero

Respecto a los principales competidores, en este caso con datos de contraetiquetas también de julio, Ribera del Duero mejora el 2,1% respecto a los siete primeros meses de 2024, mientras que Rueda sube el 1,36%. La crisis es general para el sector del vino, pero les va mejor a unos que a otros. De hecho, tanto Ribera como Rueda están cerca de sus registros históricos en tasa interanual (unos 75 millones de litros y casi 89 respectivamente), mientras que las cifras interanuales de Rioja, con 235 millones de litros, están muy por debajo de los 284 vendidos en 2017 y cada vez más cerca de los 234 del suelo marcado en 2020 por la pandemia. Ésa es la explicación de por qué no suben los precios con una cosecha tan corta.