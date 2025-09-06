«Los ajustes de rendimientos se han hecho por los viticultores»

Pese a las reclamaciones, el director del Consejo Regulador señala que el gran objetivo de la medida es «garantizar el origen» con la retirada de «casi 100 millones de kilos de papel»

Alberto Gil Logroño Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:13 Comenta Compartir

Inmerso en una de las vendimias más controvertidas de los últimos años, Pablo Franco, recién nombrado director general del Consejo Regulador, defiende a capa y espada la reducción de rendimientos aprobada por municipios a finales de julio para Rioja Oriental y en agosto para Rioja Alta y Alavesa ante la evidente escasez de uva: «Estamos hablando de que podía hacer haber cerca de 100 millones kilos más de papel respecto a las iniciales normas de vendimia, según nuestras estimaciones de producción». «Esto –continúa– se ha hecho por los viticultores; el Consejo Regulador no interviene, ni puede, en los precios, pero sí en garantizar el origen de las uvas y es lo que hemos pretendido, ya que decidimos que no podíamos quedarnos sentados encima de un posible problema».

Franco no oculta que no han sido pocas las reclamaciones para rebatir los rendimientos máximos asignados a cada término municipal: «Nosotros abrimos la puerta a las solicitudes de revisión porque sabíamos que los rendimientos municipales son unidades más o menos uniformes, aunque no iguales, pero necesitábamos seguridad jurídica».

Calidad «Soy optimista, hemos tenido noches muy buenas tras las olas de calor y las previsiones a dos semanas son muy buenas»

Cantidad «Sustancialmente inferior a lo habitual..., y también al año pasado pera la poca uva que hay puede ser muy buena»

En este sentido, el director general del Consejo Regulador recuerda que con la helada del 2017 ya se hizo algo parecido y que hasta los años 90 los rendimientos eran por pueblos: «Creo que es una buena fórmula para trabajar en el futuro, aunque evidentemente hay gente que está jugando a hacernos 'perder el tiempo' con reclamaciones infundadas, pero los técnicos está trabajando intensamente y algunos se ha llevado alguna sorpresa».

Uva de calidad

En cuanto a la cosecha, Franco es notablemente optimista respecto a la calidad, que falta hace después de dos añadas más bien 'limitadas': «La acidez es buena, la sanidad excelente, salvo el último episodio de tormentas del pasado domingo, y el equilibrio entre grado alcohólico y polifenoles es también muy bueno». «Tras las olas de calor –agrega–, hemos tenido noches frescas y de contraste y las previsiones para las dos próximas semanas son realmente buenas en ese sentido».

El directivo del Consejo Regulador apunta incluso a que, aunque quizá «vendrían bien diez litros en Rioja Alta y Alavesa, casi prefiero que no llueva nada porque ha habido mucho pedrisco y, si son muchos más de diez litros, podríamos tener riesgos de botrytis por la menor elasticidad de la uva al crecer». Aunque la vendimia ya está llegando a las zonas más tempranas de Logroño y el entorno, la mayor parte de las entregas de uva se han hecho en Rioja Oriental: «Es curioso, y tampoco tenemos la explicación clara, pero la baya pesa menos en esta zona que en Rioja Alta y Alavesa, cuando lo habitual es lo contrario».

Son detalles que la propia nueva directora técnica del Consejo Regulador, Alejandra Rubio –recién nombrada como sustituta del propio Pablo Franco– va apuntando en los boletines de maduración semanales del Consejo Regulador y que su predecesor no pasa por alto: «Es un dato que apunta nuevamente a una cosecha corta, como se está confirmando también con el blanco que en esta zona respecto al año pasado».

En cuanto al potencial productivo de tinto, el Consejo Regulador ha descontado casi 6.600 hectáreas de la cosecha en verde en las tres regiones de la DOCa, con lo que el número de hectáreas productivas se ha reducido a 56.000: «Es que no me atrevo a dar una cifra porque hay bastante variabilidad», responde. «En Rioja Alavesa, hay municipios, en la parte alta sobre todo que tuvieron mejor fertilidad y tienen más uvas y en La Rioja Alta sucede algo parecido».

Franco sí tiene claro que será una de las cosechas más cortas de la historia: «Sustancialmente inferior a lo habitual», responde entre risas como buen gallego ante la insistencia del periodista. «...Vale, también más corta que la del año pasado..., pero lo que me gustaría reiterar es que ha sido un año demoledor por pedrisco y mildiu y hemos llegado hasta aquí con poca uva, pero buena o muy buena, por el gran trabajo de los viticultores». «Si el Consejo ha reducido los rendimiento ha sido precisamente para protegerlos».