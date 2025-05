La tramitación de la nueva ordenanza de terrazas de Logroño se inicia con el único voto a favor del PP

Terrazas en la plaza del Mercado durante la pandemia, a raíz de la cual la actividad no deja de acumular denuncias y quejas ciudadanas.

Javier Campos Logroño Jueves, 8 de mayo 2025, 13:10 | Actualizado 14:30h. Comenta Compartir

Aprobada inicialmente. Y ahora, eso sí, pasará a exposición pública para que colectivos y particulares aleguen lo que consideren oportuno alegar. La nueva ordenanza de terrazas de Logroño, esa que fija la actividad sin distinguir entre verano e invierno y finalmente limita horarios 30 minutos los viernes, sábados y vísperas de festivos y hasta una hora de domingos a jueves (pasando estos últimos a considerarse un laborable más), avanza en su tramitación en el pleno correspondiente a mayo, en este caso.

Y lo hace con el único voto a favor del PP, finalmente la abstención de Vox, y en contra de PR+, Podemos-IU y PSOE, si bien el principal partido de la oposición no cierra la puerta a sumarse al acuerdo definitivo dependiendo de la evolución del texto en las siguientes fases. Un texto que, de momento, y he aquí la controversia, ha supuesto menores restricciones que las originalmente planteadas por el gobierno local en su anteproyecto, que preveía limitar el horario máximo de los veladores hasta la una de la madrugada durante todo el año.

«Un 20% de superficie y seis horas semanales menos... Ya hay un resultado, pero no es definitivo: avancemos por el interés general y el bien común», ha dicho el alcalde

«Una muy buena noticia para Logroño, pero que todavía no es la noticia», en palabras del alcalde de la capital de La Rioja, Conrado Escobar, quien ha querido dejar claro que «hay que seguir trabajando, escuchando a todos en pro de la convivencia y el equilibrio», además de tender la mano a la oposición en su conjunto, amén de dialogar tanto con hosteleros como con vecinos, de cara a la que será la norma definitiva.

La denominada media hora extra 'de la discordia', que es exactamente el tiempo en que difiere el horario del borrador al del texto aprobado inicialmente, ha provocado el grito vecinal, que ya anuncia guerra (de entrada, en forma de querella criminal contra el alcalde Escobar y su equipo). Una ampliación sobre el recorte de partida, tras la admisión parcial de una enmienda de Vox (insuficiente a su parecer en cualquier caso, viéndose traducido en su abstención), avalado en el tiempo para «su desalojo y recogida» (el que emplea el sector hostelero en el montaje y desmontaje).

Ampliar El Pleno de Logroño ha guardado un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del exedil de Cs Antonio Fuertes. Rodrigo Merino

«Lo de la media hora nos parece una decisión justa, equilibrada y necesaria. De hecho, se ajustaba a adaptar la normativa a la realidad de las terrazas, del sector, de ese margen para recoger, limpiar y cerrar adecuadamente, no para excederse, sino para dar cobertura legal a ese tiempo de desmontaje, con lo que no deja de ser una medida de sentido común. Una ordenanza sobre una actividad no puede redactarse desde la hostilidad hacia el empresario... ni puede prohibir por prohibir», ha sentenciado María Jiménez (Vox)

A la controvertida medida, se le ha sumado la admisión de otra enmienda del PSOE que ha supuesto modificar el cambio de criterio a la hora de ajustar la superficie de las terrazas proporcionalmente a la de los locales, teniendo en cuenta los metros totales y no los útiles en 'beneficio' de los negocios más pequeños. Algo que, sin embargo, y según el portavoz socialista, Luis Alonso, al haber sido aceptada desligada del resto de sus enmiendas «desvirtúa» sus planteamientos generales (por lo que, de momento, su voto ha sido contrario al texto).

Ampliar Trabajadores del Parque Municipal de Servicios de Logroño, una sesión más, protestando y pidiendo al alcalde negociar. Rodrigo Merino

Que el gobierno local no haya tenido en cuenta las zonas de protección acústica especial ha sido de lo más criticado tanto por PSOE como por Podemos-IU y PR+. Esa ausencia de las ZPAE en la futura norma, pese a todo, será compensada (si es que puede decirse así) con una futura «normativa específica», según ha adelantado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, «a fin de buscar la convivencia y el equilibrio entre el derecho al descanso de los vecinos y la dinamización de la actividad económica», tan apelado en el debate por el ejecutivo municipal.

Algo negado otras tantas veces por Podemos-IU y por PR+. «No se nos ha admitido enmienda alguna; y al solicitar que los horarios se redujesen hasta las doce de la noche los fines de semana y hasta las once entre semana, se nos ha respondido que ello supondría una reducción de disfrute de la ciudadanía y de la rentabilidad hostelera, y que la propuesta contemplada en el texto, que aumenta media hora los fines de semana sobre lo previsto, no afecta gravemente al descanso de los vecinos, eso al menos es lo que consta en el correspondiente informe que no sabemos quién habrá escrito», ha criticado Amaia Castro (Podemos-IU).

Ampliar Eva Loza, pendiente de su expulsión del grupo del PSOE, y que este pleno ha visto cómo se le ha retirado su liberación al 75%. Rodrigo Merino

«Pensé que la propuesta inicial era de máximos, pero no...», ha apostillado Rubén Antoñanzas (PR+). «Les reconozco cierta valentía, pero lamento la falta de diálogo con los vecinos, y con la oposición, las derechas se van a quedar solas una vez más y confiamos en que desde la ciudadanía se corrijan algunos de los desmanes del texto». «Queda claro para quién gobiernan», ha sido el resumen de los concejales del oficialmente grupo mixto.

«De momento, tenemos este resultado, pero el proceso sigue su tramitación, y ahora se abre el período de información pública», ha precisado al final del debate el alcalde Escobar, quien ha agradecido el trabajo de todos y valorado «que se han incorporado propuestas de todos en mayor o menor medida». «Pongamos las cosas en su justo término, se puede hablar, pero también se puede hacer. Nosotros hemos tenido la valentía porque no es un tema cómodo ni sencillo, hay muchos intereses y mucho ruido que dificultan el acuerdo, pero de momento la superficie total de las terrazas se ve reducida en un 20%, hay zonas libres de las mismas como los 'portalillos' de Portales o la plaza de San Bartolomé, y un recorte de más de seis horas semanales en su horario... no sé si es mucho o es poco, probablemente dejemos insatisfechos en su totalidad a muchos, pero satisfechos parcialmente a todos... Avancemos, pues, por el interés general y el bien común», ha concluido.

Ampliar Un agente de la Policía Local vigila en la calle Bretón de los Herreros. J. R. El «triple objetivo» de la normativa que viene «Mejora sustancialmente y va a reducir en un 20% la ocupación de terrazas en la calle, esa ocupación va a ser proporcional a la superficie de cada local, no va a exceder de 100 metros, va a haber zonas de Logroño donde no va a haber terrazas y se reduce en más de seis horas semanales el horario». Así se ha referido el alcalde Escobar a la ordenanza que viene, un texto que tras su aprobación inicial por el Pleno será sometido a un período de exposición pública durante 30 días. Un texto que, tal y como ha recordado el gobierno local en nota de prensa posterior, persigue un «triple objetivo»: «1) Reordenación del espacio público con una reducción del espacio ocupado por las terrazas, dando prioridad al peatón e incrementando la tasa por ocupación del espacio público. 2) Reducción de horarios de las terrazas (una hora diaria de apertura de domingo a miércoles, dos horas los jueves y media hora los fines de semana con respecto a la norma vigente -la nueva ordenanza establece los siguientes horarios máximos permitidos: de domingo a jueves, hasta las 00.00 horas, y los viernes, sábados y vísperas de festivos, hasta la 1.30 horas-). Y 3) Proporcionalidad entre el espacio ocupado por las terrazas y los metros cuadrados que los negocios hosteleros tienen concedidos en sus licencias -se reduce la superficie máxima autorizable de la terraza de 120 a 100 metros cuadrados-».