La ampliación de media hora en la apertura de las terrazas aviva la polémica sobre la ordenanza

La nueva ordenanza de terrazas de Logroño, cuya aprobación inicial está prevista para el pleno de este miércoles, sigue despertando suspicacias entre los colectivos afectados. ... Aunque es un asunto que genera recurrente controversia, la polémica se avivó el lunes cuando la asociación de vecinos Demanda Casco Antiguo anunció que se querellará contra el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y su equipo de gobierno por prevaricación ambiental por «su inacción en la toma de medidas para devolver las mediciones de ruido en el centro histórico a la legalidad» y por modificar «su propuesta original en materia de horarios y superficie» en dicha ordenanza.

El Consistorio capitalino anunció en febrero que había concluido la redacción del borrador de la nueva ordenanza. En el anteproyecto se optaba por adelantar el cierre de las terrazas y unificar los horarios de invierno y verano en un solo criterio para todo el año. Así, se marcaba la medianoche como hora máxima para cerrar las terrazas entre semana y la una de la madrugada para los viernes, sábados y vísperas de festivo (sin perjuicio de los días con horario especial). Esta reducción de horarios soliviantó al sector hostelero por considerar que la medida acarrearía pérdidas y despidos. Tampoco agradó a los vecinos, que criticaron el planteamiento por excesivamente permisivo.

Tras el periodo de alegaciones, la ordenanza está lista para su aprobación inicial. Pero con dos novedades que han incendiado de nuevo el ánimo de los vecinos. Una enmienda, propuesta por Vox y admitida parcialmente, reclamaba que el horario en los fines de semana y vísperas de festivos se alargara hasta las 01.30 horas; y otra, planteada por el PSOE e incorporada asimismo al texto definitivo, que defendía que la superficie de las terrazas vaya en consonancia con los metros totales construidos del local matriz, y no según los metros útiles, como figuraba inicialmente.

«Nos hubiera gustado que se hubiera hecho abriendo espacios para el diálogo» María Ángeles Matute Presidenta Federación de Asociaciones de Vecinos

«No vamos a hacer valoraciones hasta ver el texto definitivo, nos parece arriesgado» Francisco Martínez Bergés Presidente Hostelería Riojana

Desde Vox señalan que «la enmienda pretende favorecer la actividad económica sin comprometer el descanso vecinal, incluyendo dentro del nuevo horario el tiempo destinado a montaje y desmontaje de las instalaciones». Por su parte, el PSOE defendió el lunes que su propuesta sobre la superficie de las terrazas obedecía a evitar el cierre de los locales más pequeños.

Efectivamente, el texto que se debatirá (y seguramente aprobará) mañana incluye estas dos aportaciones que desataron el lunes duras críticas por parte de Demanda Casco Antiguo, pues la asociación denunciaba que sólo se habían admitido las aportaciones más permisivas y no las de contenido más restrictivo con la hostelería. Con una tesis similar, ayer mismo el portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, proponía mantener los dos horarios diferenciados, de invierno y verano, con menos tiempo en el primer caso y más en el segundo, como recogían las alegaciones que presentó al anteproyecto.

Sin consenso

Más contenida se expresaba la Federación de Asociación de Vecinos de La Rioja que, en palabras de su presidenta, María Ángeles Matute, lamentaba que el Ayuntamiento no se haya reunido con ellos «para consensuar el texto de una ordenanza que afecta a todos los ciudadanos». «Nos hubiera gustado que se hubiera hecho de otra forma, abriendo espacios para el diálogo», señalaba la presidenta de la Federación, en alusión a que solicitaron «varias reuniones con el Ayuntamiento que no se materializaron». También Matute remarcaba que el «complicado» problema de las terrazas «no solo afecta al vecindario del Casco Antiguo, sino que hay más barrios con conflictos», apuntando a Siete Infantes, la calle Vitoria o Duquesa de la Victoria como otras zonas damnificadas.

Por su parte, el presidente de Hostelería Riojana, Francisco Martínez Bergés, prefirió ayer no pronunciarse hasta ver el texto definitivo. «No vamos a valorar algo que se ha dicho o que hemos oído, me parece arriesgado», remarcaba el presidente de la patronal de la hostelería, que rechazaba el horario planteado inicialmente, porque implicaba levantar a los clientes media hora antes del cierre para cumplir con el horario tope. Sin ahondar en la querella de Demanda Casco Antiguo, Martínez Bergés sí rechazaba las presiones al Consistorio, entidad con la que admitía no haber mantenido encuentro alguno.

De nuevo preguntado por este asunto, el Ayuntamiento de Logroño declinaba ayer realizar valoraciones sobre la ordenanza de terrazas ni sobre los fundamentos que respaldan la ampliación del horario sobre el texto inicial.