Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo Decenas de musulmanes y estudiantes se han vuelto a unir para exigir el derecho a usar 'hijab'

Juan Marín del Río Logroño Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:26

Mientras que el primer día de protestas observó la concentración a unos metros, este viernes ha tomado la iniciativa desde el primer minuto. Eman Akram, la joven que protagoniza la protesta contra el IES Sagasta por el veto al velo, ha salido del instituto, por tercer día, para exigir el «derecho a llevar» este pañuelo frente a decenas de mujeres musulmanas –situadas a un lado de la concentración– y otros tantos hombres, al otro. En medio: varios representantes políticos del grupo socialista y un grupo de estudiantes del IES Batalla de Clavijo, donde sí se permite el uso de este 'hijab'.

«Desde que nos enteramos, nos pareció muy injusto. Me considero abiertamente feminista y creo que las mujeres tienen que decidir cómo vestir, qué llevar o en qué creer. Veo a muchísima gente llevando crucifijos o pulseras que tienen que ver con la religión cristiana; si ellas quieren seguir su religión, en este caso la musulmana, tienen todo el derecho y no se les puede privar de ello», ha explicado Silvia Trinidad, una estudiante de segundo de Bachillerato del centro situado junto al Parque del Ebro.

Trinidad, a diferencia de algunas personas que han proferido gritos contra los manifestantes, no considera que el 'hijab' sea un elemento de opresión porque «si ellas no se sienten oprimidas y no lo ven así, no se puede decir nada», ha señalado la joven, que ha confesado creer que «ellas han decidido llevarlo sin que nadie les diga que lo hagan».

Si continuarán concentrándose durante los próximos días es una incógnita, aunque Akram ha insinuado que «si mañana no se hace aquí, se hará en otros sitios». Durante la concentración, varios agentes de la Policía Nacional han estado presentes para evitar cualquier tipo de incidente.