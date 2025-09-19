LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eman Akram, acompañada por sus compañeras, durante la concentración Juan Marín

Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo

Decenas de musulmanes y estudiantes se han vuelto a unir para exigir el derecho a usar 'hijab'

Juan Marín del Río

Logroño

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:26

Mientras que el primer día de protestas observó la concentración a unos metros, este viernes ha tomado la iniciativa desde el primer minuto. Eman Akram, la joven que protagoniza la protesta contra el IES Sagasta por el veto al velo, ha salido del instituto, por tercer día, para exigir el «derecho a llevar» este pañuelo frente a decenas de mujeres musulmanas –situadas a un lado de la concentración– y otros tantos hombres, al otro. En medio: varios representantes políticos del grupo socialista y un grupo de estudiantes del IES Batalla de Clavijo, donde sí se permite el uso de este 'hijab'.

«Desde que nos enteramos, nos pareció muy injusto. Me considero abiertamente feminista y creo que las mujeres tienen que decidir cómo vestir, qué llevar o en qué creer. Veo a muchísima gente llevando crucifijos o pulseras que tienen que ver con la religión cristiana; si ellas quieren seguir su religión, en este caso la musulmana, tienen todo el derecho y no se les puede privar de ello», ha explicado Silvia Trinidad, una estudiante de segundo de Bachillerato del centro situado junto al Parque del Ebro.

Noticias relacionadas

«Estudio en Logroño porque en los IES de Calahorra no puedo llevar velo»

«Estudio en Logroño porque en los IES de Calahorra no puedo llevar velo»

Musulmanes y alumnos del Sagasta vuelven a mostrar su solidaridad con Eman Akram

Musulmanes y alumnos del Sagasta vuelven a mostrar su solidaridad con Eman Akram

Vox se queda solo en su petición de prohibir el velo en todos los espacios públicos

Vox se queda solo en su petición de prohibir el velo en todos los espacios públicos

Trinidad, a diferencia de algunas personas que han proferido gritos contra los manifestantes, no considera que el 'hijab' sea un elemento de opresión porque «si ellas no se sienten oprimidas y no lo ven así, no se puede decir nada», ha señalado la joven, que ha confesado creer que «ellas han decidido llevarlo sin que nadie les diga que lo hagan».

Si continuarán concentrándose durante los próximos días es una incógnita, aunque Akram ha insinuado que «si mañana no se hace aquí, se hará en otros sitios». Durante la concentración, varios agentes de la Policía Nacional han estado presentes para evitar cualquier tipo de incidente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra
  2. 2

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  3. 3

    Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  4. 4 Musulmanes y alumnos del Sagasta vuelven a mostrar su solidaridad con Eman Akram
  5. 5

    «Estudio en Logroño porque en los IES de Calahorra no puedo llevar velo»
  6. 6 Paniego pregona un menú especial para saciar el apetito festivo en los sanmateos
  7. 7 San Mateo barre de golpe el verano
  8. 8 Actos previos de las fiestas de San Mateo de Logroño
  9. 9 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  10. 10 Detenidas dos personas que vendían droga en su vivienda de Logroño y a domicilio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo

Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo