El Teléfono del Lector

Imagen impropia del centro de la ciudad

La primera lectora de hoy se refiere a la instalación de puestos de venta ambulante y de comida en El Espolón durante este fin de semana. «La imagen de chabolismo que se daba es impropia del centro de nuestra ciudad. ¿Alguien se imagina la Plaza Mayor de Madrid o de Salamanca llena de toldos, lonas y puestos de salchichas? ¿Es la imagen que queremos que se lleven los turistas que nos visitan? ¿Es parte de una estrategia para atraer turismo de calidad a la ciudad? En fin, alguien debería dar una explicación sobre esto», finaliza su mensaje.

Bien por la Peña Logroño y sus fiestas

La siguiente llamada es de agradecimiento a la Peña Logroño. Quien se remite a esta sección se refiere a la fiesta de la primavera organizada por estos peñistas y anima a que sigan llevando a cabo actividades así. «El barrio está muy bien. Gracias Peña Logroño por hacer cosas para los niños y mayores», comenta para agregar que «han hecho en año y medio cosas para que todo el mundo se divierta y espero que también alguna fiesta para los mayores, ya que somos muchos».

Gracias a los sanitarios de Salud Mental

Más agradecimientos, en esta ocasión a los sanitarios de Salud Mental de la Rioja. «Su situación está al límite, son pocos y por tanto sus agendas se encuentran saturadas con pacientes que necesitan mucha ayuda y solo disponen, en el mejor de los casos, de unos 10 minutos o 15 por paciente, y además atender a las citas que puedan surgir por ser casos urgentes. Sé que muchos días tienen que alargar su jornada para atender a todos los pacientes y que nadie les a pagar ese tiempo extra. Gracias por su profesionalidad, dedicación, empatía y esfuerzo. Necesitamos una mayor inversión en salud mental con más psiquiatras y enfermeras especializadas en psiquiatría, incluso administrativos que den apoyo a las consultas de psiquiatría. Defendamos la sanidad pública entre todos», concluye.

¿Por qué el 'apagón' lectivo?

«Como docente vocacional y que ama su trabajo, siempre me he resistido a pensar que los centros educativos son lugares donde dejar a los niños, pero lo vivido este martes tras el apagón del lunes me hace pensar que es así», indica el siguiente mensaje. «No se entiende que se suspenda la actividad lectiva cuando se puede seguir con normalidad; esa rutina tan necesaria para los niños y adolescentes por otro lado como nos hizo aprender –o no– la pandemia. La suspensión de avanzar la materia desprestigia nuestro trabajo y perjudica indirectamente a la conciliación de las familias que se encuentran con mensajes e interpretaciones contradictorias para seguir con su vida laboral y personal. Como madre no sabía ni entendía si tenía que llevar a mi hijo al colegio, como docente entendí que, una vez más, nuestra labor educativa queda por detrás de todo y no tiene valor», finaliza la lectora.

Zonas verdes en pleno campo

Para esta comunicante, resulta sorprendente la inversión que está realizando el Ayuntamiento para urbanizar el campo y poder decir luego que hace zonas verdes. Le choca a la lectora el parque del Camino, pero también el que está al lado de la comunidad proyectada por Toyo Ito. «Y las vallas que han puesto en plena finca, que me imagino que será una zona de esparcimiento canino. Como si no lo fuera ya antes». «Con la de facturas que tiene el Ayuntamiento que pagar y lo escaso que se está quedando de metálico. Anda recortando en todas partes menos en poner verde lo que ya lo era. Muy bien. Aplausos», remata con ironía.

... y La Guindilla «Abandono total» de las rejillas en el barrio de El Campillo

«Así llevan desde hace años estas rejillas por todo el barrio de El Campillo», comienza diciendo el lector que envía la fotografía. «No tiene pinta de que vayan a poner solución en breve», continúa. Así, critica que, por un lado, «no cumplen su función» de canalización del agua y, por otro, «estéticamente» dan muestra de una «situación de abandono total».

