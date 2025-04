El Teléfono del Lector

El primer comunicante se queja por lo describe como «el circo» celebrado en El Espolón logroñés el pasado fin de semana. «Algo que no se ... sabía si era un mercadillo medieval más o un concierto, pero que tenía el beneplácito del Ayuntamiento», comenta para exponer que «de nuevo los vecinos tenemos que aguantar una molesta, infumable y espantosa música durante horas y horas». «No sabemos lo que se celebraba, pero se han impuesto los intereses de algún promotor privado», agrega este vecino que se define a él y el resto de habitantes de la zona como «los sufridores del Bernabeu», ya que soportan molestias «continuamente cada fin de semana y desde primeras horas de la mañana».

Jose telefonea al hilo de la reciente manifestación de los propietarios de mascotas quejándose por el trato que reciben. «Me llama la atención que digan que no se puede multar igual al dueño de un chihuahua que al de un doberman, que todo es un ataque a os perros en general». A su entender, el argumento es tan débil «como pedir que se multe menos a un 600 que a una furgoneta o decir que se va contra los coches». «Pues no: de lo que se va en contra es de los infractores», apostilla. Y opina:«Todo obedece al interés particular de muchos propietarios, que buscan su propia comodidad y quieren soltar a sus animales libremente mientras hablan por el móvil o charlan con otros en el parque». «Todo responde a la manga ancha que ha tenido el Ayuntamiento de Logroño durante décadas», abunda, «y como ha habido un crecimiento exponencial de mascotas, se ha generado un enorme problema de salubridad y destrozos en espacios públicos». «Estoy de acuerdo en que se hagan espacio específicos, pero el coste de su mantenimiento debería recaer en los dueños», concluye porque «si quieren lo mejor para sus animales, no les costará nada rascarse el bolsillo» .

Una vecina de Entrena avisa de que, en la últimas semanas, el bar público de la localidad «se ha convertido en escenario de múltiples conflictos, especialmente durante el de semana». «Hay poca seguridad y se ha generado inquietud por el comportamiento de algunos clientes», prosigue para juzgar que «es lamentable que un lugar que solía se un punto de encuentro se ha trasformado en un foco de conflicto». «Se precisan medidas estrictas», remacha.

La queja de Isabel se refiere a la «dejadez» del personal del Hospital San Pedro y las dificultades para contactar con los diferentes servicios. «Te dan una extensión concreta pero nunca coge nadie», dice para preguntar si «lo que pretenden así realmente es empujarnos a utilizar la sanidad privada».

Fernando telefonea al hilo de la información publicada en estas páginas que destacaba cómo la economía sumergida aún representa el 15% del PIB en La Rioja. «Yo creo que puede ser incluso más», apuesta. Como subraya, esta práctica «perjudica seriamente a autónomos y pymes, que cumplen la ley mientras otros tiran los precios en nuestra cara porque no pagan impuestos».

Es la pregunta que formula como colofón la última lectora, que indica que en su caso ha perdido muchos clientes e ingresos por el incidente de ayer. «¿Quién me lo va a compensar a mí y a otros tantos?», cuestiona

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta las instalaciones de la Ciudad Deportiva Pradoviejo para denunciar «lo poco cívica que es la gente». Este lector, en concreto, se encontró hace escasos días en esta zona varias botellas y residuos esparcidos por el suelo después de un partido. Ante esta situación, solicita que no se repitan actos incívicos como estos.