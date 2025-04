El Teléfono del Lector

La Rioja Lunes, 28 de abril 2025, 07:57 Comenta Compartir

Tres meses después, sin cita en Oftalmología

Tras leer hace unos días en este mismo periódico que el tiempo medio de espera para ser operado en la sanidad riojana es de 64 días, «me ha venido a la cabeza que llevo desde enero esperando a que me den cita para el servicio de Oftalmología», nos comentan el lector con el que abrimos la sección. Y explica que, cuando solicitó la cita, «me dijeron que las listas estaban cerradas y que me avisarían cuando se abrieran, pero a fecha de hoy nada de nada. En un par de ocasiones he preguntado 'qué hay de lo mío' y me dicen que las listas continúan cerradas. ¡Viva la sanidad riojana y la madre que la parió!».

Feria «ensordecedora y cochambrosa»

La Feria de la Música y las Letras en Castellano, que este último fin de semana ha tenido lugar en El Espolón logroñés, ha suscitado más de una queja de nuestros lectores. «Ese festival está siendo insoportable. La gente que vivimos en el centro estamos acostumbrados a verbenas, conciertos, mercadillos… pero esto de tantas horas seguidas con un ruido ensordecedor es insoportable, y más para gente que trabajamos el fin de semana». Y sugiere esta comunicante que el próximo año se traslade a otro lugar, «porque dan ganas de irse de Logroño».

En otra llamada, un vecino de la capital comenta que «cualquier cosa no vale. Permitir la cochambrosa feria de este fin de semana en El Espolón es de una ciudad que ha perdido completamente la dignidad. Logroño parece una barraca», concluye.

Fin de semana «de la vulgaridad»

Continuamos con opiniones sobre la actividad durante estos últimos días en el centro de la capital. «Este fin de semana la ciudad ha superado todos los límites de la vulgaridad», opina otro comunicante refiriéndose a «las despedidas de soltero que no respetan nada; manifestaciones y batucadas mezcladas con el ruido que provenía del Espolón, donde han colocado un mercado indecente; estruendo en el parque Gallarza, Laurel intransitable, basuras de vidrio sin recoger por toda la zona sur... ¿En qué está pensando el Ayuntamiento? Y, sobre todo, ¿en quién?», se pregunta.

Una línea de autobús circular para Logroño

«Logroño necesita una línea de autobús circular. No tiene ningún sentido que todo pase por el centro», encabeza su llamada un lector, quien explica que «si para ir de la Cava a Valdegastea, por ejemplo, tengo que ir hasta el centro para cambiar de autobús, acabo cogiendo el coche». La línea circular que propone «sería una solución eco-lógica» –dice–, de lo contrario no se consigue el objetivo de un medio de transporte, que es que lo use la gente.

Un carril bici peor del que había

«Cuando se hace un trabajo, del tipo que sea, se debe intentar hacerlo bien a la primera y, como decía mi abuela, dejar las cosas mejor de lo que estaban». Esta llamada se refiere a las obras del carril bici que une Logroño con Lardero ya que, según su remitente, «la carretera de la avenida de la Sierra con las Terrazas no ha quedado mejor, sino mucho (muchísimo) peor: baches, piedras...».

... y La Guindilla Contenedor lleno y numerosas bolsas esparcidas

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la calle avenida de la Sierra de Logroño. Allí, asegura, uno de los contenedores «lleva casi dos semanas» lleno, con numerosas bolsas y botellas depositadas en el exterior. Ante esta cantidad de residuos, solicita su retirada para evitar malos olores y que se dañe la imagen de esta zona de la capital riojana por los residuos.

