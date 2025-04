El carril ciclopeatonal entre Logroño y Lardero ya es transitable, sin acabar

Diego Marín A. Logroño Domingo, 6 de abril 2025, 08:42 Comenta Compartir

A punto de finalizar la obra de construcción del carril ciclopeatonal entre Logroño y Lardero, el vial ya es transitable a pesar de que el Gobierno de La Rioja ha advertido a este periódico de que «no está operativo ya que las obras no han terminado todavía, la recepción se prevé durante las próximas semanas». El pasado mes de diciembrese reanudaron las obras de construcción después de un año y medio paradas porque el Ejecutivo regional no disponía de los terrenos de Ramblasque, un total de 4.609 metros cuadrados.

La Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación logró en octubre de 2024 la firma de los propietarios de las fincas a expropiar para continuar y concluir el carril ciclopeatonal entre Logroño y Lardero. Pero, a día de hoy, todavía no se han abonado porque no hay un acuerdo económico. «Falta llegar al mutuo acuerdo con uno de los propietarios», reconocen desde el Gobierno riojano. «Hasta que no finalice la fase de mutuo acuerdo, en la que continúa el procedimiento, no se pueden concretar los costes de la expropiación», añaden desde el Ejecutivo regional. El trámite se esperaba finalizar en diciembre pero aún no se ha cerrado.

Los terrenos afectados, por los que atraviesa la avenida de la Sierra, son propiedad de constructoras como Coblansa Siglo XXI y promotoras como Camino de la Lengua, Urba Ramblasque, Tecnorioja y Covairu, así como de particulares. El terreno más amplio, de 1.574 metros, pertenece a Urba Ramblasque y Coblansa Siglo XXI, que también es propietaria de otra finca apenas afectada con 2 metros cuadrados.

Según ha expuesto Jesús Ramos, arquitecto y portavoz de la Junta de Compensación de Ramblasque, esta no ha intervenido por ser un asunto bilateral entre el Gobierno riojano y los afectados. Por otra parte, a Gerardo Losada, abogado de alguno de los propietarios, no le consta que ninguno de sus representados no haya llegado ya a un acuerdo económico. «Para la obra se declaró la urgente ocupación, por lo que se invierte el procedimiento: primero se establece el justiprecio, por lo que es normal que se hayan ocupado ya los terrenos, pero los propietarios han firmado unas adquisiciones amistosas», explica Gerardo Losada. El abogado también señala que son «cantidades muy pequeñas».

La apertura oficial del carril ciclopeatonal de Lardero (cuya obra fue adjudicada a Becsa en 2023 por 1.028.982,40 euros) para completar los 1.882 metros proyectados, a los que sumar los 476 del tramo del puente sobre la AP-68, supondrá la peculiaridad de transcurrir por el tramo de avenida de la Sierra, entre Ramblasque y la calle Sequoias de Logroño, que no está urbanizado. Así, el vial es ahora un oasis, casi un puente entre el solar de tierra.

En el horizonte queda el proyecto de construcción de 2.300 viviendas presentado por el Ayuntamiento de Logroño, tras llegar a un acuerdo con la Junta de Compensación de Ramblasque. El convenio fue expuesto públicamente y el exalcalde Julio Revuelta anunció: «Alegaré y recurriré donde haya que alegar y recurrir».

