El Teléfono del Lector

Árbol talado frente a la Consejería de Salud

La primera llamada corresponde a una vecina de Logroño que se muestra «muy indignada» porque han talado un árbol junto a la Consejería de Salud «que tenía muchos años y estaba precioso». «He preguntado y me han dicho que lo han quitado porque estaba seco, pero no es así, porque se le veían todos los brotes verdes», afirma contrariada.

Sin profesor de Filosofía en el Mingot

Otra queja que llega también de la capital riojana, pero esta vez por la situación que están viviendo los alumnos de segundo de bachillerato del IES Tomás Mingot. «Estamos próximos a la EBAU, al final de curso, donde se están jugando su futuro, y no hay profesor de Filosofía desde hace una semana», denuncia el comunicante para agregar que «el suplente no va a llegar hasta final de Semana Santa porque la Consejería no quiere pagarle esas vacaciones».

Mal estado del Camino Viejo de Alberite

El siguiente mensaje alude a la estado del Camino Viejo de Alberite. «He ido para casa y me he encontrado con que algunos hoyos los habían rellenado con cascajo de obras, concretamente de ladrillos, y eso puede pinchar las ruedas», avisa indicando que «ha creado un malestar entre los vecinos, porque llevan sufriendo esta situación muchos años». Por ello, pide que se arregle porque se han registrado varios accidentes».

Aranceles y respuesta

«Pertenecemos a la Unión Europea, que precisamente se creó para situaciones que se están dando en estos momentos», prologa el siguiente lector. «Incluso hay una gran cantidad de personal especializado en todo tipo de materias, desde económicas, hasta jurídicas o internacionales, entre otras. Creo que deberían tomar decisiones para conocer cuál es nuestra postura en Europa sobre los tipos de interés y la situación de los aranceles». Y concluye: «Ya se han estudiado todos los aspectos necesarios para poder llevar a cabo esa determinación», comenta.

«Calahorra está sucia por los perros»

La siguiente llamada viene de Calahorra para mostrar su desagrado hacia el comportamiento de algunos dueños de canes que, desde su punto de vista, «hacen que las calles de nuestra ciudad estén sucias». Hace un llamamiento a las autoridades «para que hagan algo al respecto» y reclama más civismo.

Gestión de la Plaza de la Paz

Y una queja más, esta vez desde Logroño. Una vecina de la capital lamenta las «malas condiciones» en las que se encuentra la Plaza de la Paz. «Es una zona por la que pasan muchos turistas debido a su céntrica ubicación, y que deberían cuidar más», argumenta.

Control en el tráfico de Pintor Rosales

La última llamada del día hace referencia a los atascos que se producen habitualmente en el cruce de la calle Pintor Rosales con Club Deportivo, en Logroño.«La salida de coches se da desde cuatro sitios diferentes y se forman muchos colapsos porque no está regulado de ninguna forma», remacha el lector.

El remitente de esta fotodenuncia quiere alertar de que la plaza Joan Miró de Logroño «está llena de procesionarias». En esta zona, aunque colocaron «hace unos años una trampa en uno de los pinos para evitarlas», esta se ha roto. Ante esta situación, se pregunta preocupada cómo no van a correr peligro los perros por la presencia de esta oruga «si la trampa está destrozada».

