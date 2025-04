El Teléfono del Lector

Comenzamos la sección de hoy con una llamada que entra de lleno en un tema candente: la ley de Violencia de Género. Cuestiona el llamante ... que se puede llevar a prisión a una persona directamente sin verificar la verdad. «Si dañas a una persona por ser de un género sin ser culpable estás cometiendo una irregularidad, va contra los derechos humanos y da igual el genero que sea», concluye.

«Que nos los cuiden y que paguen»

Continuamos con un tema totalmente diferente. El siguiente lector hace un repaso del recorrido del carril ciclopeatonal que une Lardero con Logroño. Precisamente, cuando cruza la autopista «parece un puerto para profesionales ciclistas».Luego continúa «llevándose medio parque y una calle con dos o más carriles de ida y vuelta». Desde ahí hasta la calle Sequoias en Logroño «muy bien», pero una vez que llega a esa vía, hay un paso de cebra «que es más bien un muro, que no sé si lo han traído de Berlín o del muro de las Lamentaciones», ironiza. El resalto es «exagerado y peligrosísimo para los coches que al salir de la rotonda frenan a lo bestia». Aun así, «los bajos de los coches rozan el suelo, lo mismo que los autocares y los camiones». Al pasar esa «montaña» el carril bici muere allí. Entonces, «¿hacia dónde circulamos con la bici y los patines? ¿Por la acera, carretera, por el parque?». Es todo «incomprensible», dice, «vamos a salto de mata sin saber hacia dónde caminamos y circulamos. Un desastre esta terminación del carril bici, igual que la supresión de avenida de Portugal y la remodelación de Duquesa de la Victoria».

Un auténtico rompecoches

La siguiente lectora, que llama desde Logroño, lamenta, al igual que el anterior llamante, la «descomunal» altura del paso sobreelevado de la calle Sequoias. «Es un destroza coches, no genera más que peligro y no tiene ningún sentido que lo instalen ahí, justo antes de una rotonda, cuando ya de por sí tienes que frenar». Comenta que ha consultado con varios expertos y todos coinciden, dice, en que excede las medidas legales. Como lo mantengan tal como está durante mucho tiempo, vaticina que, aunque es obra del Gobierno, el Ayuntamiento de Logroño tendrá que hacer frente a numerosas reclamaciones por desperfectos en los vehículos. Recuerda que en la misma calle tuvieron que suavizar otros dos pasos sobreelevados por el paso de los autobuses urbanos. «Lástima que por este tramo no pase ni uno para que tomen medidas al respecto ya».

«Si 'tourist go home' nos quedamos solos»

Otro comunicante se pone en contacto con esta sección porque dice que no entiende qué pintaba este sábado en la manifestación para reclamar el fin del negocio de la vivienda una pancarta con el lema 'Tourist go home'. Como «realmente el tourist go home –dice– Logroño se va a quedar vacío porque para unos pocos que vienen...». Cree que el lema puede tener sentido en otras ciudades en las que realmente la llegada masiva de cruceros, aviones e incluso trenes pueda poner en peligro par la vivienda, pero «con un tren diario a Madrid... como que no lo veo».

... y La Guindilla Una señal en la que «apenas se visualiza lo que pone»

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la rotonda de la calle Tirso de Molina de Logroño. En esta glorieta, que conecta con Santa Beatriz de Silva y avenida de Lobete, «se puede apreciar –como apunta esta lectora– que el sol ha deteriorado la señal y apenas se visualiza lo que pone». Por ello, considera que «ha llegado el momento de sustituirla».