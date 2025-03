La primera llamada del día llega desde Huércanos, donde un vecino muestra sus condolencias por el fallecimiento de un joven en el pueblo. Aprovecha para ... añadir que la carretera que une el municipio con Nájera «no tiene un arcén habilitado, siendo muchos los vecinos que bajan a hacer la compra». «No entra ni un peatón», advierte.

Más información sobre este tema.

Un árbol caído que precisa ser retirado

Un vecino de Logroño llama para comunicar que entre las puertas 10 y 11 de Las Gaunas hay, desde hace varios días, un árbol caído y «es necesario que lo quiten».

Más críticas al cartel de Semana Santa

La siguiente llamada la protagoniza un exintegrante de la Cofradía de La Entrada de Jesús en Nazaret. El motivo: quejarse por el cartel de Semana Santa. «La Cofradía de La Flagelación no se ha metido con el autor del cuadro, pero sí están echándole la culpa a él», señala. Además, comenta que «si el autor está incumpliendo algo de los estatutos de la hermandad, tiene que ser esta misma quien se lo diga. Deberían pedir perdón y tomar medidas», subraya.

Más información sobre este tema.

Pistas de petanca de Las Chiribitas

Otro vecino de la capital riojana aprovecha para mostrar su malestar con las malas condiciones que presentan, desde hace dos años, las pistas de petanca del entorno de Las Chiribitas. «Es necesario que se cambien, porque se juega durante todo el año y se llenan», concluye.

«Se satura la Atención Primaria»

Una vecina de la capital llama para mostrar su malestar tras querer coger cita en el dentista y no poder hacerlo hasta pasar primero por el médico de cabecera. «Me han cambiado a La Villanueva y allí no hay dentista. Me parece un proceso que satura la Atención Primaria», informa.

Más información sobre este tema.

Suciedad en las calles de Logroño

María, de Logroño, se pone en contacto con el Teléfono del Lector para mostrar su desagrado con la suciedad que se encuentra en las calles de la ciudad, «sobre todo por la zona de Bretón, donde se acumulan colillas y restos de botellas». A esta queja se le suma la de otra logroñesa, quien, en su caso, señala la avenida de España y, concretamente, la entrada de la estación de tren y autobuses. «Pagamos tasas de basura suficientemente elevadas. Por ello, veo necesario una solución a este problema», detalla.

Gracias al doctor Luis Muñoz de Dios

Un llamada que llega de una vecina de Logroño, quien aprovecha para transmitir su agradecimiento al endocrino Muñoz de Dios por su profesionalidad y, sobre todo, por su trato humano.«Es una persona excelente», garantiza.

Problemas de baldosas

Un vecino de Arnedo quiere trasladar el levantamiento de las baldosas de una de las calles próximas a una de las residencias de ancianos del pueblo. Según recalca, «es algo peligroso, sobre todo teniendo en cuenta que se encuentra en una zona donde transitan personas mayores».

Muchos charcos y una arqueta en mal estado

El colofón de la sección remite a la confluencia de la calle San Millán con Cigüeña, en Logroño, donde un lector indica que «se crean charcos y hay una arqueta que se mueve entera». «Debería ser arreglada para la comodidad de los vecinos», avisa.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Un peligro, por su mal estado, sobre la estación de tren

Ampliar

Las denuncias por la falta de mantenimiento del espacio verde sobre la estación de tren de Logroño, el parque Felipe VI, así como el vandalismo que sufre ha sido continuo desde su inauguración. Ayer, los cristales rotos de estos ventanales sobre edificio fueron la causa de que una niña se cortara. Alguno ha desaparecido, dejando un peligroso hueco. Su arreglo y cuidado es urgente.