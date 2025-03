La Flagelación critica el uso de su hábito en el cartel de Semana Santa por una persona que no es cofrade La cofradía estudia «emprender las acciones que considere oportunas» para salvaguardar su identidad

El cartel de la Semana Santa logroñesa se ha visto envuelto en la polémica. Más allá del debate abierto sobre si gusta o no, ... que no pasa de ser una cuestión de opiniones personales, la imagen ha molestado a una de las cofradías que aparece en el mismo. La Flagelación de Jesús, cuyo hábito porta en el lienzo de Luis Burgos el secretario de la Hermandad de Cofradías, Luis Ignacio Arruti, ha transmitido su malestar porque «el rostro que aparece en la obra pictórica no corresponde con ningún inscrito en la cofradía».

En un comunicado de prensa remitido por la junta de Gobierno de La Flagelación aclaran que «el individuo retratado no representa de forma oficial a la corporación aunque aparezca ataviado con algunos de sus distintivos e insignias». Tal es su malestar que, según anuncian, no descartan «emprender las posibles acciones que (la junta) considere oportunas en pro de salvaguardar su identidad». Desde el órgano director de la Cofradía piden «a los cofrades y fieles que se preserven de posibles escarnios a los distintivos de nuestra cofradía o cualquiera de las otras representadas», ya que han aparecido algunos montajes en las redes sociales y aunque sean en clave de humor, no debe olvidarse que «estos símbolos representan el sentimiento religioso de muchas personas y el recuerdo de tantos otros y otras que ya no están».

