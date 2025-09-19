Programa de San Mateo del sábado 20 de septiembre
Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:17
FIESTAS DE SAN MATEO
Sábado, 20 de septiembre
• 11.00 Degustación de bocatita de lomo con cebolla caramelizada
Casa de la Comunidad Valenciana
PLAZA SAN AGUSTÍN
• 12.00 Disparo del Cohete anunciador de las fiestas
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
DJ Carmen de la Fuente
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
• 12.30 Actuación de la charanga Strapalucio»
Peña Rondalosa
ZONA AYUNTAMIENTO Y NUEVA CIUDAD
Actuación de la charanga La Brigada»
Peña La Alegría
CASCO ANTIGUO
• 12.30-14.00 Actuación de la charanga El Estropicio
Peña La Rioja
ZONA CENTRO Y ESTE
• 13.00 Actuación de la charanga La Pacharanga
Peña La Uva
ZONA PÉREZ GALDÓS-CHILE
• 13.00-16.00 La Morrete Party. El vermú del Morrete After Cohete,
Con DJs y mucha diversidad
Gylda LGTBI Q+
PLAZA SAN BARTOLOMÉ
• 16.00-19.00 La Morrete Party. ¿Quién dijo fiesta con semejante fiesta? Con 2mari DJs, Ripley & 3PO
Gylda LGTBIQ+
PLAZA SAN BARTOLOMÉ
• 16.30-20.00 Tardeo de zurracapote con karaoke y juegos de mesa
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 17.00 Espectáculo Bambino open Air
Ayuntamiento de Logroño
PLAZUELA ALONSO SALAZAR
Actuación de la charanga La Brigada
Peña La Alegría
RECINTO FERIAL
• 17.00 – 20.00 Taller de juegos de mesa, profundidades del Mar
Asociación Ñ_GAMES
C/ LUISA MARÍN LACALLE
• 17.30 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025
Previa torneo de Pelota de San Mateo 2025
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
• 18.00 Inauguración de la XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería
PASEO DEL ESPOLÓN
Ronda Wesyké
Peña Aster
CASCO ANTIGUO. ZONAS PEATONALES
Actuación de la charanga La Pacharanga
Peña La Uva
ZONA CASCO ANTIGUO
• 18.30 XIII Festival Folclórico Internacional de la Vendimia Nieves Sáinz de Aja
Grupo de Danzas de Villalbilla (Burgos)
Grupo de Danzas de Zafra (Badajoz)
Grupo de Danzas de Logroño (anfitrión)
PASEO DEL ESPOLÓN
Degustación de preñaos
Peña Aster- #Asterjuventud
PLAZA SAN AGUSTÍN
• 19.00 Festival folclórico
Federación de casas regionales
GLORIETA DOCTOR ZUBÍA
• 19.00-20.30 La Morrete Party. Una fiesta Bárbara
Con Oh Mammy Devil e Iva Gina K
Gylda LGTBIQ+
PLAZA SAN BARTOLOMÉ
• 19.00-23.00 Conciertos Parrilla Rock
DJ Sebastián Reyes, DJ Sofarsogood, DJ Jupiter, Gianni & Chris y Kurlzz (la chica)
Concejalía de juventud. Ayuntamiento de Logroño
PLAZA DEL PARLAMENTO
• 20.00 Actuación de la banda Harmonie La Nèhe» de Dax
Ayuntamiento de Logroño
PLAZA PRIMERO DE MAYO
Concierto. Orquesta SON&DO. Bailando en plata
Servicios Sociales. Ayuntamiento de Logroño
PARQUE GALLARZA
Entrega del Galardón Simpático del Año
Peña La Simpatía
BERATÚA, 24
• 20.30 Vendimia Classic Fiesta Ochentera con Edu Naranjo
PASEO DEL ESPOLÓN
Disco móvil La Tentación»
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Degustación de croqueta de jamón
Peña Riojana Los Brincos
ATENEO RIOJANO, 25
Concierto con la Charanga Tsunami Show
Peña Riojana Los Brincos
ATENEO RIOJANO, 25
• 20.30-22.00 La Morrete Party. El apoteósico final con DJ
Gylda LGTBIQ+
PLAZA SAN BARTOLOMÉ
• 23.00 Disco móvil De fiesta en fiesta» con Omar Echaure
Peña Simpatía
PARQUE DE LA COMETA
• 23.30 Vendimia los 40 San Mateo con Dani Moreno, El Gallo
PASEO DEL ESPOLÓN
Concierto de Makoki, el Can y su grupo Vela
Peña La Rioja
SAN MATÍAS
• 00.00 Nos vamos de marcha con nuestra charanga Strapalucio
Peña Rondalosa
CASCO ANTIGUO
