LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Programa de San Mateo del sábado 20 de septiembre

Consulta las actividades del día del disparo del cohete de las fiestas de Logroño

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:17

El disparo del cohete protagoniza la primera jornada de las fiestas de San Mateo de Logroño

Sábado, 20 de septiembre

FIESTAS DE SAN MATEO

Sábado, 20 de septiembre

• 11.00 Degustación de bocatita de lomo con cebolla caramelizada

Casa de la Comunidad Valenciana

PLAZA SAN AGUSTÍN

• 12.00 Disparo del Cohete anunciador de las fiestas

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

DJ Carmen de la Fuente

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

• 12.30 Actuación de la charanga Strapalucio»

Peña Rondalosa

ZONA AYUNTAMIENTO Y NUEVA CIUDAD

Actuación de la charanga La Brigada»

Peña La Alegría

CASCO ANTIGUO

• 12.30-14.00 Actuación de la charanga El Estropicio

Peña La Rioja

ZONA CENTRO Y ESTE

• 13.00 Actuación de la charanga La Pacharanga

Peña La Uva

ZONA PÉREZ GALDÓS-CHILE

• 13.00-16.00 La Morrete Party. El vermú del Morrete After Cohete,

Con DJs y mucha diversidad

Gylda LGTBI Q+

PLAZA SAN BARTOLOMÉ

• 16.00-19.00 La Morrete Party. ¿Quién dijo fiesta con semejante fiesta? Con 2mari DJs, Ripley & 3PO

Gylda LGTBIQ+

PLAZA SAN BARTOLOMÉ

• 16.30-20.00 Tardeo de zurracapote con karaoke y juegos de mesa

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 17.00 Espectáculo Bambino open Air

Ayuntamiento de Logroño

PLAZUELA ALONSO SALAZAR

Actuación de la charanga La Brigada

Peña La Alegría

RECINTO FERIAL

• 17.00 – 20.00 Taller de juegos de mesa, profundidades del Mar

Asociación Ñ_GAMES

C/ LUISA MARÍN LACALLE

• 17.30 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025

Previa torneo de Pelota de San Mateo 2025

FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

• 18.00 Inauguración de la XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

PASEO DEL ESPOLÓN

Ronda Wesyké

Peña Aster

CASCO ANTIGUO. ZONAS PEATONALES

Actuación de la charanga La Pacharanga

Peña La Uva

ZONA CASCO ANTIGUO

• 18.30 XIII Festival Folclórico Internacional de la Vendimia Nieves Sáinz de Aja

Grupo de Danzas de Villalbilla (Burgos)

Grupo de Danzas de Zafra (Badajoz)

Grupo de Danzas de Logroño (anfitrión)

PASEO DEL ESPOLÓN

Degustación de preñaos

Peña Aster- #Asterjuventud

PLAZA SAN AGUSTÍN

• 19.00 Festival folclórico

Federación de casas regionales

GLORIETA DOCTOR ZUBÍA

• 19.00-20.30 La Morrete Party. Una fiesta Bárbara

Con Oh Mammy Devil e Iva Gina K

Gylda LGTBIQ+

PLAZA SAN BARTOLOMÉ

• 19.00-23.00 Conciertos Parrilla Rock

DJ Sebastián Reyes, DJ Sofarsogood, DJ Jupiter, Gianni & Chris y Kurlzz (la chica)

Concejalía de juventud. Ayuntamiento de Logroño

PLAZA DEL PARLAMENTO

• 20.00 Actuación de la banda Harmonie La Nèhe» de Dax

Ayuntamiento de Logroño

PLAZA PRIMERO DE MAYO

Concierto. Orquesta SON&DO. Bailando en plata

Servicios Sociales. Ayuntamiento de Logroño

PARQUE GALLARZA

Entrega del Galardón Simpático del Año

Peña La Simpatía

BERATÚA, 24

• 20.30 Vendimia Classic Fiesta Ochentera con Edu Naranjo

PASEO DEL ESPOLÓN

Disco móvil La Tentación»

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Degustación de croqueta de jamón

Peña Riojana Los Brincos

ATENEO RIOJANO, 25

Concierto con la Charanga Tsunami Show

Peña Riojana Los Brincos

ATENEO RIOJANO, 25

• 20.30-22.00 La Morrete Party. El apoteósico final con DJ

Gylda LGTBIQ+

PLAZA SAN BARTOLOMÉ

• 23.00 Disco móvil De fiesta en fiesta» con Omar Echaure

Peña Simpatía

PARQUE DE LA COMETA

• 23.30 Vendimia los 40 San Mateo con Dani Moreno, El Gallo

PASEO DEL ESPOLÓN

Concierto de Makoki, el Can y su grupo Vela

Peña La Rioja

SAN MATÍAS

• 00.00 Nos vamos de marcha con nuestra charanga Strapalucio

Peña Rondalosa

CASCO ANTIGUO

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra
  2. 2

    Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  3. 3

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  4. 4 Actos previos de las fiestas de San Mateo de Logroño
  5. 5 Detenidas dos personas que vendían droga en su vivienda de Logroño y a domicilio
  6. 6

    «Estudio en Logroño porque en los IES de Calahorra no puedo llevar velo»
  7. 7 San Mateo barre de golpe el verano
  8. 8 Paniego pregona un menú especial para saciar el apetito festivo en los sanmateos
  9. 9 Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo
  10. 10 Musulmanes y alumnos del Sagasta vuelven a mostrar su solidaridad con Eman Akram

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Programa de San Mateo del sábado 20 de septiembre

Programa de San Mateo del sábado 20 de septiembre