Programa de San Mateo del lunes 22 de septiembre

Concurso de calderetas o degustaciones serán los prottagonistas del tercer día de las fiestas de Logroño

Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:48

Degustaciones, música, Gorgorito... son algunos de los actos del tercer día de las fiestas de San Mateo de Logroño

Lunes, 22 de septiembre

Lunes, 22 de septiembre

• 09.00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor

DOCE LIGERO-LA RIBERA

Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho

Peña La Unión

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

• 09.30 Vaquillas y populares

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

• 10.00-14.00 Animación musical con charanga El Estropicio

Peña La Rioja

PLAZA DE TOROS Y ZONA OESTE

• 10.00-17.00 XV Concurso de calderetas riojanas

Patrocinado por Esmaltaciones La Estrella S.C.L., Bodegas Altanza y Zoco

Zona Oeste Comercial

C/GONZALO DE BERCEO

• 11.00 Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos con Asociación

Logroño Gaita y Tambor

LA RIBERA, DOCE LIGERO, PZA AYTO (EXPOSICIÓN Y BAILES), AV. DE LA PAZ, PORTALES, PLAZA MERCADO, PORTALES, PZA MERCADO, MERCADERES, MARQUÉS DE SAN NICOLAS, PZA PARLAMENTO, ONCE DE JUNIO, PZA DIVERSIDAD (EXPOSICIÓN Y DESCANSO), PORTALES, PZA MERCA DO, PORTALES, PZA AMÓS SALVADOR, LOS YERROS, AV. DE NAVARRA, OBISPO BUSTAMANTE, PASEO DAX, TRICIO, PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, SENADO (SEDE ESAGICALO)

De Pinchos y de vinos

Federación de peñas

PASEO DEL ESPOLÓN

Degustación de bocatita de chistorra o de queso del Roncal

Hogar Navarro. Federación de Casas Regionales

PORTALES, 23

Degustación de brocheta de sepia con alioli

Peña La Simpatía

PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA, 7

Actuación de la charanga Strapalucio

Peña Rondalosa

ZONA OESTE

• 11.00-14.30 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

PASEO DEL ESPOLÓN

• 11.30-13.30 Peque San Mateo

Música infantil, tobogán hinchable e hinchable infantil

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

• 12.00 Marionetas de Maese Villarejo

PLAZA RAFAEL OJEDA (YAGÜE)

Degustación de caldo de marisco

Centro Cántabro

LABRADORES, 15 (ESQUINA CENTRO CÁNTABRO)

Degustación de bocatita de melva con pimientos del piquillo.

Federación de Casas Regionales. Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 12.00-14.00 Degustación salchichón a la plancha. Hinchables.

Asociación Vecinal Valdegastea

GRECIA (JUNTO CANCHA BALONCESTO )

• 12.30 Actuación de la charanga La Brigada

Peña La Alegría

SAN JUAN

Actuación de la charanga La Pacharanga

Peña La Uva

ZONA CASCO ANTIGUO

• 13.00 Degustación de migas Extremeñas y muestra de productos Extremeños

Hogar Extremeño

CALLE CIGÜEÑA, 32

Hinchables

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 16.30-20.00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 17.00 Degustación de café y pastas

Peña Aster

AVENIDA DOCE LIGERO, 41

• 17.30 Paseillo al coso taurino

Peña Rondalosa

CHAMIZO PEÑA RONDALOSA

• 17.30-22.00 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

PASEO DEL ESPOLÓN

• 18.00 Toros de la Ganadería de Capea, C- Lorenzo, San Pelayo

Sergio Galán, Diego Ventura y Guillermo Hermoso

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

Bingo bola bola» con Bárbara Reina de la Pantaloneta

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Actuación de la charanga La Brigada»

Peña La Alegría

ZONA PÉREZ GALDÓS Y MARÍA TERESA GIL DE GÁRATE

Actuación de la charanga La Pacharanga

Peña La Uva

ZONA AYUNTAMIENTO

• 18.00-20.3 Degustación de mini hamburguesas. Hinchables

Asociación Vecinal Cascajos

PARQUE ROSALÍA DE CASTRO

• 19.15 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025

Torneo de Pelota de San Mateo 2025

FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

• 19.30-21.30 Degustación de preñaos . Hinchables

Asociación Vecinal Los Lirios

PARQUE LOS LIRIOS

• 19.30-22.30 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)

LOS LIRIOS, PARQUE DE LOS LIRIOS

• 20.00 Concierto de Los Átomos . Bailando en plata

Servicios Sociales. Ayuntamiento de Logroño

PASEO DEL ESPOLÓN

Concierto Víctor Puri

Ayuntamiento de Logroño

PLAZA DEL MERCADO

• 20.00-23.00 Conciertos Parrilla Rock

LMC & DJ Kitos, Ayvan, El Posti y Modelo

Concejalía de juventud. Ayuntamiento de Logroño

PLAZA DEL PARLAMENTO

• 20.30 Academia de baile Estudio Ferreira Danza

Espacio Danza

PLAZA PRIMERO DE MAYO

Desfile de salida de los toros

Federación de peñas

PLAZA DE TOROS/ENTRADA DE PORTALES

Actuación de charanga Strapalucio»

Peña Rondalosa

CENTRO DE LA CIUDAD

• 20.30-22.30 Animación musical con charanga El Estropicio

Peña La Rioja

ZONA CENTRO Y CASCO ANTIGUO

• 21.00 Noches dulces. degustación de crepes y mojitos

Peña la Uva

CHAMIZO PEÑA LA UVA

'Una madre de película'

Una obra de Juan Carlos Rubio. Con Toni Acosta

TEATRO BRETÓN

• 22.00 Concurso de sevillanas

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 23.00 XVII Concurso internacional de fuegos artificiales

Pirotecnia Alto Palencia

PARQUE DE LA RIBERA

Discomóvil Dj Javi

Peña Logroño

VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)

• 23.30 Ronda Wesyké

Peña Aster

CASCO ANTIGUO. ZONAS PEATONALES

Orquesta. Maialen y Patxi

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 00.00 Concierto de Dos pájaros y un trío

Tributo a Sabina y Serrat

PASEO DEL ESPOLÓN

Actuación nocturna con La Pacharanga

Peña La Uva

CHAMIZO PEÑA LA UVA

