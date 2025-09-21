Programa de San Mateo del lunes 22 de septiembre
Concurso de calderetas o degustaciones serán los prottagonistas del tercer día de las fiestas de Logroño
Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:48
Degustaciones, música, Gorgorito... son algunos de los actos del tercer día de las fiestas de San Mateo de Logroño
Lunes, 22 de septiembre
• 09.00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor
DOCE LIGERO-LA RIBERA
Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho
Peña La Unión
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
• 09.30 Vaquillas y populares
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
• 10.00-14.00 Animación musical con charanga El Estropicio
Peña La Rioja
PLAZA DE TOROS Y ZONA OESTE
• 10.00-17.00 XV Concurso de calderetas riojanas
Patrocinado por Esmaltaciones La Estrella S.C.L., Bodegas Altanza y Zoco
Zona Oeste Comercial
C/GONZALO DE BERCEO
• 11.00 Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos con Asociación
Logroño Gaita y Tambor
LA RIBERA, DOCE LIGERO, PZA AYTO (EXPOSICIÓN Y BAILES), AV. DE LA PAZ, PORTALES, PLAZA MERCADO, PORTALES, PZA MERCADO, MERCADERES, MARQUÉS DE SAN NICOLAS, PZA PARLAMENTO, ONCE DE JUNIO, PZA DIVERSIDAD (EXPOSICIÓN Y DESCANSO), PORTALES, PZA MERCA DO, PORTALES, PZA AMÓS SALVADOR, LOS YERROS, AV. DE NAVARRA, OBISPO BUSTAMANTE, PASEO DAX, TRICIO, PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, SENADO (SEDE ESAGICALO)
De Pinchos y de vinos
Federación de peñas
PASEO DEL ESPOLÓN
Degustación de bocatita de chistorra o de queso del Roncal
Hogar Navarro. Federación de Casas Regionales
PORTALES, 23
Degustación de brocheta de sepia con alioli
Peña La Simpatía
PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA, 7
Actuación de la charanga Strapalucio
Peña Rondalosa
ZONA OESTE
• 11.00-14.30 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería
PASEO DEL ESPOLÓN
• 11.30-13.30 Peque San Mateo
Música infantil, tobogán hinchable e hinchable infantil
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
• 12.00 Marionetas de Maese Villarejo
PLAZA RAFAEL OJEDA (YAGÜE)
Degustación de caldo de marisco
Centro Cántabro
LABRADORES, 15 (ESQUINA CENTRO CÁNTABRO)
Degustación de bocatita de melva con pimientos del piquillo.
Federación de Casas Regionales. Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 12.00-14.00 Degustación salchichón a la plancha. Hinchables.
Asociación Vecinal Valdegastea
GRECIA (JUNTO CANCHA BALONCESTO )
• 12.30 Actuación de la charanga La Brigada
Peña La Alegría
SAN JUAN
Actuación de la charanga La Pacharanga
Peña La Uva
ZONA CASCO ANTIGUO
• 13.00 Degustación de migas Extremeñas y muestra de productos Extremeños
Hogar Extremeño
CALLE CIGÜEÑA, 32
Hinchables
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 16.30-20.00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 17.00 Degustación de café y pastas
Peña Aster
AVENIDA DOCE LIGERO, 41
• 17.30 Paseillo al coso taurino
Peña Rondalosa
CHAMIZO PEÑA RONDALOSA
• 17.30-22.00 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería
PASEO DEL ESPOLÓN
• 18.00 Toros de la Ganadería de Capea, C- Lorenzo, San Pelayo
Sergio Galán, Diego Ventura y Guillermo Hermoso
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
Bingo bola bola» con Bárbara Reina de la Pantaloneta
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Actuación de la charanga La Brigada»
Peña La Alegría
ZONA PÉREZ GALDÓS Y MARÍA TERESA GIL DE GÁRATE
Actuación de la charanga La Pacharanga
Peña La Uva
ZONA AYUNTAMIENTO
• 18.00-20.3 Degustación de mini hamburguesas. Hinchables
Asociación Vecinal Cascajos
PARQUE ROSALÍA DE CASTRO
• 19.15 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025
Torneo de Pelota de San Mateo 2025
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
• 19.30-21.30 Degustación de preñaos . Hinchables
Asociación Vecinal Los Lirios
PARQUE LOS LIRIOS
• 19.30-22.30 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)
LOS LIRIOS, PARQUE DE LOS LIRIOS
• 20.00 Concierto de Los Átomos . Bailando en plata
Servicios Sociales. Ayuntamiento de Logroño
PASEO DEL ESPOLÓN
Concierto Víctor Puri
Ayuntamiento de Logroño
PLAZA DEL MERCADO
• 20.00-23.00 Conciertos Parrilla Rock
LMC & DJ Kitos, Ayvan, El Posti y Modelo
Concejalía de juventud. Ayuntamiento de Logroño
PLAZA DEL PARLAMENTO
• 20.30 Academia de baile Estudio Ferreira Danza
Espacio Danza
PLAZA PRIMERO DE MAYO
Desfile de salida de los toros
Federación de peñas
PLAZA DE TOROS/ENTRADA DE PORTALES
Actuación de charanga Strapalucio»
Peña Rondalosa
CENTRO DE LA CIUDAD
• 20.30-22.30 Animación musical con charanga El Estropicio
Peña La Rioja
ZONA CENTRO Y CASCO ANTIGUO
• 21.00 Noches dulces. degustación de crepes y mojitos
Peña la Uva
CHAMIZO PEÑA LA UVA
'Una madre de película'
Una obra de Juan Carlos Rubio. Con Toni Acosta
TEATRO BRETÓN
• 22.00 Concurso de sevillanas
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 23.00 XVII Concurso internacional de fuegos artificiales
Pirotecnia Alto Palencia
PARQUE DE LA RIBERA
Discomóvil Dj Javi
Peña Logroño
VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)
• 23.30 Ronda Wesyké
Peña Aster
CASCO ANTIGUO. ZONAS PEATONALES
Orquesta. Maialen y Patxi
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 00.00 Concierto de Dos pájaros y un trío
Tributo a Sabina y Serrat
PASEO DEL ESPOLÓN
Actuación nocturna con La Pacharanga
Peña La Uva
CHAMIZO PEÑA LA UVA
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.