Días de vino y lo que haga falta
El domingo, jornada central de las fiestas, se convirtió en una sucesión suicida de platos
La Rioja
Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:31
Si alguien tuvo la intención de disfrutar ayer de todas las degustaciones que se repartían por la ciudad, a estas horas estará probablemente en Urgencias. Basta con recitarlas de corrido para que los jugos gástricos se alboroten más de la cuenta: bizcocho, pichos morunos, torreznos, bocatitas de jamón, choricillo, huevos revueltos con pimientos, salchichón a la plancha, zapatillas, chuletillas al sarmiento, brochetas de langostino, paella, zurracapote, bollos preñaos... Por fortuna, no es necesario sellar ningún carné gastronómico mateo y uno puede elegir lo que más le apetezca, pero aún así la tarea es herculea. Lo mismo sucede hoy, aunque el pistón baje unos puntos. Por haber, hay incluso la posiblidad de tomarse un caldito de marisco. No vendrá mal con este tiempo.
Degustaciones de hoy
Chocolate, moscatel y bizcocho. 9.00 horas. Ayuntamiento. Peña La Unión
Concurso de calderetas riojanas. 10.00-17.00 horas. Gonzalo de Berceo.
De pinchos y de vinos. 11.00 horas. El Espolón. Federación de peñas
Bocatita de chistorra o queso del Roncal. 11.00 horas. Portales, 23. Hogar Navarro. Federación de Casas Regionales
Brocheta de pollo con miel y mostaza. 11.00 horas. El Espolón. Peña La Rioja
Brocheta de sepia con alioli. 11.00 horas. Plaza Martínez Zaporta. Peña La Simpatía
Caldo de marisco. 12.00 horas. Labradores, 15. Centro Cántabro
Bocatita de melva con pimientos del piquillo. 12.00 horas. Parking de El Revellín. Casa de Andalucía
Salchichón a la plancha. 12.00-14.00 horas. Calle Grecia. Asociación Valdegastea.
Migas extremeñas. 13.00 horas. Calle Cigüeña, 32. Hogar extremeño
Café y pastas. 17.00 horas. Avda. Doce Ligero, 41. Peña Aster
Minihamburguesas. 18.00-20.30 horas. Parque Rosalía de Castro. Asociación vecinal Cascajos
Preñaos. 19.30-21.30 horas. Parque Los Lirios. Asociación vecinal Los Lirios
Crepes y mojitos. 21.00 horas. Chamizo de la Peña La Uva.
