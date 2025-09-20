LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Programa de San Mateo del domingo 21 de septiembre

Consulta los actos que se celebrarán el segundo día de las fiestas de Logroño

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:55

EL segundo día de las fiestas de San Mateo de Logroño estará protagonizado por el pisado de la uva y la misa solemne. El concierto de Mikel Izal sambién será uno de los actos más esperados del día.

Domingo, 21 de septiembre (San Mateo)

• 09.00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor

DOCE LIGERO-CALLE LA RIBERA

Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho

Peña La Unión

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

• 09.30 Vaquillas y populares

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

• 10.30 Degustación de pinchos morunos

Peña Aster

PLAZA SAN AGUSTÍN

• 10.40 Llamada a Concejo

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

• 10.45 IX Degustación de torreznos

Peña Logroño

ONCE DE JUNIO (GOTA DE LECHE)

• 11.00 Misa solemne de San Mateo

CONCATEDRAL SANTA MARÍA DE LA REDONDA

Degustación bocatita de jamón D.O. Teruel con tomate

Casa de Aragón

ONCE DE JUNIO ESQUINA SALA AMÓS SALVADOR

Degustación de choricillo

Peña La Unión

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Degustación de huevos revueltos con pimientos

Peña La Simpatía

PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA, 7

Degustación de salchichón a la plancha

Peña Los Brincos

GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

Semana gastronómica

XLIII Certamen de la chuleta al sarmiento

Colaboración de Bárbara Reina de la Pantaloneta

Peña La Alegría

PLAZA DEL MERCADO

Primer premio reconocimiento de La Alegría

Peña La Alegría

PLAZA DEL MERCADO

Actuación de la charanga La brigada

Peña La Alegría

PLAZA DEL MERCADO

Degustación de zapatilla

Peña La Uva

PASEO DEL ESPOLÓN

VI Degustación de brocheta de langostinos

Peña Logroño

BRETON DE LOS HERREROS (ANTIGUOS JUZGADOS)

• 11.00-14.30 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

PASEO DEL ESPOLÓN

• 11.30-14.00 Degustación de zapatilla de jamón

Asociación Vecinal Centro Histórico

PLAZA DE LA POLICÍA

• 12.00 Actuación de la banda Harmonie La Nèhe de Dax

Ayuntamiento de Logroño

PLAZA SAN BARTOLOMÉ

Pisado de la uva y ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera

PASEO DEL ESPOLÓN

Concurso infantil de dibujo

Peña La Rioja

SAN MATÍAS

• 12.30-14.00 Vermut concierto charanga El e Estropicio

Peña La Rioja

SAN MATÍAS

• 13.00 Degustación de paella, hinchables y disco móvil

Asociación vecinal La Estrella

PLAZA DE LA ESTRELLA

Vermut con Rondalosa

Peña Rondalosa

PASEO DEL ESPOLÓN

Venenciador de manzanilla, cortador de jamón e hinchables

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 13.00-15.00 Pasacalles de San Mateo 2025 in memoriam de José Antonio Moreno

Asociación Cultural Escuela de Dulzaina de La Rioja

CALLES PEATONALES. PLAZA SAN BARTOLOMÉ, PORTALES, PLAZA DEL MERCADO, CAPITÁN GALLARZA, BRETÓN DE LOS HERREROS, SAN AGUSTÍN

• 13.00-16.00 Degustación de caldereta riojana vegetal

Asociación Defensa Animal de La Rioja

PLAZA DEL MERCADO

• 16.30-19.00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 17.00 Degustación de café y pastas

Peña Aster

AVDA . DOCE LIGERO, 41

• 17.30 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025

Torneo de Pelota de San Mateo 2025

FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

Paseillo al coso taurino

Peña Rondalosa

CHAMIZO PEÑA RONDALOSA

• 17.30-22.00 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

PASEO DEL ESPOLÓN

• 18.00 Marionetas de Maese Villarejo

ESTAMBRERA (CASCAJOS)

Toros de la Ganadería de Fuente Ymbro

Diego San Román, Fabio Jim énez y Aarón Palacio

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

• 19.00-21.00 Degustación de pincho moruno, hinchables y disco móvil

Asociación Vecinal El Campillo

EMILIA PARDO BAZÁN

• 19.00-22.00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)

FUECLAYA, AVENIDA DE BURGOS 110

Degustación de bollos preñaos, hinchables

Asociación Vecinal Fueclaya

FUECLAYA, AVENIDA DE BURGOS 110

• 19.00-23.00 Conciertos Parrilla Rock

Fabio Laseca, Nuevos Mundos, Mil Córdobas , Kontrol Mental y Dork

Concejalía de juventud. Ayuntamiento de Logroño

PLAZA DEL PARLAMENTO

• 20.15 Desfile de Carrozas

DOCE LIGERO ESQUINA CON AVDA. DE LA PAZ , MURO DE CERVANTES, MURO DEL CARMEN, VARA DE REY, AVDA. SOLIDARIDAD

• 20.30 Desfile de salida de los toros

Federación de Peñas

LA PLAZA DE TOROS A ENTRADA PORTALES

• 21.00 Concierto de órgano en memoria de Jesús Amurrio

Paolo Oreni

CONCATEDRAL DE LA REDONDA

'Una madre de película'

Una obra de Juan Carlos Rubio. Con Toni Acosta

TEATRO BRETÓN

• 21.15 Concierto Dollar Selmouni

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

• 22.00 Concierto Mikel Izal

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Orquesta. Maialen y Patxi

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 23.00 Concierto. Válgame el son

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 00.30 Orquesta. Maialen y Patxi

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

