Programa de San Mateo del domingo 21 de septiembre
Consulta los actos que se celebrarán el segundo día de las fiestas de Logroño
Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:55
EL segundo día de las fiestas de San Mateo de Logroño estará protagonizado por el pisado de la uva y la misa solemne. El concierto de Mikel Izal sambién será uno de los actos más esperados del día.
Domingo, 21 de septiembre (San Mateo)
• 09.00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor
DOCE LIGERO-CALLE LA RIBERA
Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho
Peña La Unión
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
• 09.30 Vaquillas y populares
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
• 10.30 Degustación de pinchos morunos
Peña Aster
PLAZA SAN AGUSTÍN
• 10.40 Llamada a Concejo
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
• 10.45 IX Degustación de torreznos
Peña Logroño
ONCE DE JUNIO (GOTA DE LECHE)
• 11.00 Misa solemne de San Mateo
CONCATEDRAL SANTA MARÍA DE LA REDONDA
Degustación bocatita de jamón D.O. Teruel con tomate
Casa de Aragón
ONCE DE JUNIO ESQUINA SALA AMÓS SALVADOR
Degustación de choricillo
Peña La Unión
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Degustación de huevos revueltos con pimientos
Peña La Simpatía
PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA, 7
Degustación de salchichón a la plancha
Peña Los Brincos
GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA
Semana gastronómica
XLIII Certamen de la chuleta al sarmiento
Colaboración de Bárbara Reina de la Pantaloneta
Peña La Alegría
PLAZA DEL MERCADO
Primer premio reconocimiento de La Alegría
Peña La Alegría
PLAZA DEL MERCADO
Actuación de la charanga La brigada
Peña La Alegría
PLAZA DEL MERCADO
Degustación de zapatilla
Peña La Uva
PASEO DEL ESPOLÓN
VI Degustación de brocheta de langostinos
Peña Logroño
BRETON DE LOS HERREROS (ANTIGUOS JUZGADOS)
• 11.00-14.30 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería
PASEO DEL ESPOLÓN
• 11.30-14.00 Degustación de zapatilla de jamón
Asociación Vecinal Centro Histórico
PLAZA DE LA POLICÍA
• 12.00 Actuación de la banda Harmonie La Nèhe de Dax
Ayuntamiento de Logroño
PLAZA SAN BARTOLOMÉ
Pisado de la uva y ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera
PASEO DEL ESPOLÓN
Concurso infantil de dibujo
Peña La Rioja
SAN MATÍAS
• 12.30-14.00 Vermut concierto charanga El e Estropicio
Peña La Rioja
SAN MATÍAS
• 13.00 Degustación de paella, hinchables y disco móvil
Asociación vecinal La Estrella
PLAZA DE LA ESTRELLA
Vermut con Rondalosa
Peña Rondalosa
PASEO DEL ESPOLÓN
Venenciador de manzanilla, cortador de jamón e hinchables
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 13.00-15.00 Pasacalles de San Mateo 2025 in memoriam de José Antonio Moreno
Asociación Cultural Escuela de Dulzaina de La Rioja
CALLES PEATONALES. PLAZA SAN BARTOLOMÉ, PORTALES, PLAZA DEL MERCADO, CAPITÁN GALLARZA, BRETÓN DE LOS HERREROS, SAN AGUSTÍN
• 13.00-16.00 Degustación de caldereta riojana vegetal
Asociación Defensa Animal de La Rioja
PLAZA DEL MERCADO
• 16.30-19.00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 17.00 Degustación de café y pastas
Peña Aster
AVDA . DOCE LIGERO, 41
• 17.30 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025
Torneo de Pelota de San Mateo 2025
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
Paseillo al coso taurino
Peña Rondalosa
CHAMIZO PEÑA RONDALOSA
• 17.30-22.00 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería
PASEO DEL ESPOLÓN
• 18.00 Marionetas de Maese Villarejo
ESTAMBRERA (CASCAJOS)
Toros de la Ganadería de Fuente Ymbro
Diego San Román, Fabio Jim énez y Aarón Palacio
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
• 19.00-21.00 Degustación de pincho moruno, hinchables y disco móvil
Asociación Vecinal El Campillo
EMILIA PARDO BAZÁN
• 19.00-22.00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)
FUECLAYA, AVENIDA DE BURGOS 110
Degustación de bollos preñaos, hinchables
Asociación Vecinal Fueclaya
FUECLAYA, AVENIDA DE BURGOS 110
• 19.00-23.00 Conciertos Parrilla Rock
Fabio Laseca, Nuevos Mundos, Mil Córdobas , Kontrol Mental y Dork
Concejalía de juventud. Ayuntamiento de Logroño
PLAZA DEL PARLAMENTO
• 20.15 Desfile de Carrozas
DOCE LIGERO ESQUINA CON AVDA. DE LA PAZ , MURO DE CERVANTES, MURO DEL CARMEN, VARA DE REY, AVDA. SOLIDARIDAD
• 20.30 Desfile de salida de los toros
Federación de Peñas
LA PLAZA DE TOROS A ENTRADA PORTALES
• 21.00 Concierto de órgano en memoria de Jesús Amurrio
Paolo Oreni
CONCATEDRAL DE LA REDONDA
'Una madre de película'
Una obra de Juan Carlos Rubio. Con Toni Acosta
TEATRO BRETÓN
• 21.15 Concierto Dollar Selmouni
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
• 22.00 Concierto Mikel Izal
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Orquesta. Maialen y Patxi
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 23.00 Concierto. Válgame el son
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 00.30 Orquesta. Maialen y Patxi
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.