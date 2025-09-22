Programa de actos de San Mateo del martes 23 de septiembre
Degustaciones, música, charanga, actividades infantiles... en el cuarto día de fiestas de Logroño
Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:04
El cuarto día de fiestas de San Mateo de Logroño comenzará con dianas y pasacalles y durante todo el día habrá degustaciones. Gorgorito, Tragantúa, música, baile....
Martes, 23 de septiembre
• 09.00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor
DOCE LIGERO-LA RIBERA
Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho
Peña La Unión
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO CON C/ DOCE LIGERO
• 09.30 Vaquillas y populares
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
• 10.30 Degustación solidaria de choricillo a cargo de Vencela
Peña La Uva
ALCAMPO
Visita a residencia de ancianos Albura
Peña La Uva
RESIDENCIA ALBURA
• 11.00
Semana Gastronómica
Festival del pincho moruno
Peña Aster /Federación de peñas
PLAZA DEL MERCADO
Degustación de choricillo y panceta
Peña Logroño /Federación de peñas
JARDINES DEL SAGASTA
Degustación doble de morcilla a la plancha con crema de piquillo y de sorbete de zurracapote
Consejo de la juventud
LA GOTA DE LECHE
Visita a la Residencia Albura
Peña La Uva
RESIDENCIA ALBURA
Actuación matinal
Peña Ron dalosa
CENTRO CIUDAD
Actuación de la charanga La Pacharanga
Peña La Uva
ZONA LA CAVA
• 11.00-14.30 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería
PASEO DEL ESPOLÓN
• 11.30-13.30 Peque San Mateo
Música infantil, barredora y fiesta de la espuma
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
• 12.00 Visita Centro de Día Gonzalo de Berceo
Peña La Rondalosa
• 12.00-14.00 Vermut musical con charanga El Estropicio
Peña La Rioja
CASCO ANTIGUO. ZONAS PEATONALES
Degustación huevos fritos con pimientos. Hinchables.
Asociación de Vecinos de la Carretera de El Cortijo.
PARQUE DE LA COMETA.
• 12.30-14.15 II concurso de paellas
Casa de la Comunidad Valenciana en La Rioja
PARQUE PICOS DE URBIÓN
• 13.00 Concierto de la Banda de Música de Logroño
PASEO DEL ESPOLÓN
Concurso de zurracapote e hinchables
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Segunda caparronada
Peña La Unión.
PLAZA SAN AGUSTÍN CON PORTALES
• 16.30-20.00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 17.00 Degustación de café y pastas
Peña Aster
AVENIDA DOCE LIGERO, 41
II Torneo de ajedrez San Mateo
Club de Ajedrez Gambito Riojano
PASEO DEL ESPOLÓN. LA ROSALEDA
• 17.30 Marionetas de Maese Villarejo
PARQUE PICOS DE URBIÓN
Paseillo al coso taurino
Peña Rondalosa
CHAMIZO PEÑA RONDALOSA
• 17.30-22.00 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería
PASEO DEL ESPOLÓN
• 18.00 Toros de la Ganadería de Núñez del Cuvillo
Diego Urdiales, Roca Rey y Pablo Aguado
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
Actuación de la charanga La Brigada»
Peña La Alegría
ZONA INGENIERO DE LA CIERVA Y REPÚBLICA ARGENTINA
Actuación de la charanga La Pacharanga»
Peña La Uva
ZONA CASCO ANTIGUO
• 18.30-20.00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 19.00 Mago Iceman. La magia de tu imaginación
PLAZUELA ALONSO SALAZAR
• 19.00-20.00 Degustación de choricillo a la sidra. Hinchables
Asociación Vecinal Lobete
PLAZA DE LAS CHIRIBITAS
Degustación de chorizo y panceta. Hinchables
Asociación Vecinal Parque de los Enamorados
PLAZA DONOSTIA
Degustación de perritos calientes. Hinchables
Asociación Vecinal El Carmen
PLAZA DE LA ALHÓNDIGA
• 19.00-21.00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)
PARQUE DE LOS ENAMORADOS. PLAZA DONOSTIA
San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)
PARQUE DEL CARMEN. PLAZA ALHÓN DIGA
• 19.00-22.00 Degustación de pincho moruno. Hinchables y disco móvil
Asociación Vecinal La Cava
PARQUE PICOS DE URBIÓN
• 19.15 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025
Torneo de Pelota de San Mateo 2025
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
• 19.30 Actuación de los grupos de baile de la Casa de Andalucía
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 20.00 Concierto. Mariachi imperial. Bailando en plata
Servicios Sociales. Ayuntamiento de Logroño
PARQUE GALLARZA
• 20.00-23.00 Conciertos Parrilla Equal Donna, Blackpanda y Lena Makana
Concejalía de igualdad. Ayuntamiento de Logroño
PLAZA DEL PARLAMENTO
• 20.30 Desfile de salida de los toros
Federación de peñas
PLAZA DE TOROS A ENTRADA PORTALES
Academia de baile Más que danza
Espacio Danza
PLAZA PRIMERO DE MAYO
Toro mecánico
Peña Logroño
VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)
• 21.00 Concierto de la Banda de Música de Logroño. Tributos al Pop Rock
PASEO DEL ESPOLÓN
«Inmaduros»
Una obra de Juan Vera y Daniel Cúparo. Con Carlos Sobera , Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón.
TEATRO BRETÓN
• 21.30 Karaoke Nuñez And Son
Peña Riojana Los Brincos
ATENEO RIOJANO, 25
Calimochada
Peña Riojana Los Brincos
ATENEO RIOJANO, 25
• 22.00 Orquesta. Maialen y Patxi
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 22.15 Fuegos con bocata. tortilla de patata
Peña La Alegría
ESQUINA DOCE LIGERO CON CALLE MANZANERA
• 22.30 Bajada a los fuegos con charanga La Pacharanga
Peña La Uva
• 23.00 XVII Concurso internacional de fuegos artificiales
Pirotecnia Pibierzo S.L.
PARQUE DE LA RIBERA
Concierto L os Calis»
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 23.30 Concierto La Rock-A
Un viaje a la historia del rock and roll
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Actuación nocturna con la charanga Corco
Peña La Unión
ATENEO RIOJANO, 10
Concierto Somos de Barrio»
Peña Logroño
Villegas , 25 (zona peatonal)
• 00.00 Actuación nocturna con la charanga El Estropicio
Peña La Rioja
ZONA CENTRO Y CASCO ANTIGUO
Bingo popular
Peña Logroño
VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)
• 00.30 Orquesta. Maialen y Patxi
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.