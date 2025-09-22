LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Programa de actos de San Mateo del martes 23 de septiembre

Degustaciones, música, charanga, actividades infantiles... en el cuarto día de fiestas de Logroño

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:04

El cuarto día de fiestas de San Mateo de Logroño comenzará con dianas y pasacalles y durante todo el día habrá degustaciones. Gorgorito, Tragantúa, música, baile....

Martes, 23 de septiembre

• 09.00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor

DOCE LIGERO-LA RIBERA

Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho

Peña La Unión

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO CON C/ DOCE LIGERO

• 09.30 Vaquillas y populares

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

• 10.30 Degustación solidaria de choricillo a cargo de Vencela

Peña La Uva

ALCAMPO

Visita a residencia de ancianos Albura

Peña La Uva

RESIDENCIA ALBURA

• 11.00

Semana Gastronómica

Festival del pincho moruno

Peña Aster /Federación de peñas

PLAZA DEL MERCADO

Degustación de choricillo y panceta

Peña Logroño /Federación de peñas

JARDINES DEL SAGASTA

Degustación doble de morcilla a la plancha con crema de piquillo y de sorbete de zurracapote

Consejo de la juventud

LA GOTA DE LECHE

Visita a la Residencia Albura

Peña La Uva

RESIDENCIA ALBURA

Actuación matinal

Peña Ron dalosa

CENTRO CIUDAD

Actuación de la charanga La Pacharanga

Peña La Uva

ZONA LA CAVA

• 11.00-14.30 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

PASEO DEL ESPOLÓN

• 11.30-13.30 Peque San Mateo

Música infantil, barredora y fiesta de la espuma

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

• 12.00 Visita Centro de Día Gonzalo de Berceo

Peña La Rondalosa

• 12.00-14.00 Vermut musical con charanga El Estropicio

Peña La Rioja

CASCO ANTIGUO. ZONAS PEATONALES

Degustación huevos fritos con pimientos. Hinchables.

Asociación de Vecinos de la Carretera de El Cortijo.

PARQUE DE LA COMETA.

• 12.30-14.15 II concurso de paellas

Casa de la Comunidad Valenciana en La Rioja

PARQUE PICOS DE URBIÓN

• 13.00 Concierto de la Banda de Música de Logroño

PASEO DEL ESPOLÓN

Concurso de zurracapote e hinchables

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Segunda caparronada

Peña La Unión.

PLAZA SAN AGUSTÍN CON PORTALES

• 16.30-20.00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 17.00 Degustación de café y pastas

Peña Aster

AVENIDA DOCE LIGERO, 41

II Torneo de ajedrez San Mateo

Club de Ajedrez Gambito Riojano

PASEO DEL ESPOLÓN. LA ROSALEDA

• 17.30 Marionetas de Maese Villarejo

PARQUE PICOS DE URBIÓN

Paseillo al coso taurino

Peña Rondalosa

CHAMIZO PEÑA RONDALOSA

• 17.30-22.00 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

PASEO DEL ESPOLÓN

• 18.00 Toros de la Ganadería de Núñez del Cuvillo

Diego Urdiales, Roca Rey y Pablo Aguado

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

Actuación de la charanga La Brigada»

Peña La Alegría

ZONA INGENIERO DE LA CIERVA Y REPÚBLICA ARGENTINA

Actuación de la charanga La Pacharanga»

Peña La Uva

ZONA CASCO ANTIGUO

• 18.30-20.00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 19.00 Mago Iceman. La magia de tu imaginación

PLAZUELA ALONSO SALAZAR

• 19.00-20.00 Degustación de choricillo a la sidra. Hinchables

Asociación Vecinal Lobete

PLAZA DE LAS CHIRIBITAS

Degustación de chorizo y panceta. Hinchables

Asociación Vecinal Parque de los Enamorados

PLAZA DONOSTIA

Degustación de perritos calientes. Hinchables

Asociación Vecinal El Carmen

PLAZA DE LA ALHÓNDIGA

• 19.00-21.00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)

PARQUE DE LOS ENAMORADOS. PLAZA DONOSTIA

San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)

PARQUE DEL CARMEN. PLAZA ALHÓN DIGA

• 19.00-22.00 Degustación de pincho moruno. Hinchables y disco móvil

Asociación Vecinal La Cava

PARQUE PICOS DE URBIÓN

• 19.15 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025

Torneo de Pelota de San Mateo 2025

FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

• 19.30 Actuación de los grupos de baile de la Casa de Andalucía

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 20.00 Concierto. Mariachi imperial. Bailando en plata

Servicios Sociales. Ayuntamiento de Logroño

PARQUE GALLARZA

• 20.00-23.00 Conciertos Parrilla Equal Donna, Blackpanda y Lena Makana

Concejalía de igualdad. Ayuntamiento de Logroño

PLAZA DEL PARLAMENTO

• 20.30 Desfile de salida de los toros

Federación de peñas

PLAZA DE TOROS A ENTRADA PORTALES

Academia de baile Más que danza

Espacio Danza

PLAZA PRIMERO DE MAYO

Toro mecánico

Peña Logroño

VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)

• 21.00 Concierto de la Banda de Música de Logroño. Tributos al Pop Rock

PASEO DEL ESPOLÓN

«Inmaduros»

Una obra de Juan Vera y Daniel Cúparo. Con Carlos Sobera , Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón.

TEATRO BRETÓN

• 21.30 Karaoke Nuñez And Son

Peña Riojana Los Brincos

ATENEO RIOJANO, 25

Calimochada

Peña Riojana Los Brincos

ATENEO RIOJANO, 25

• 22.00 Orquesta. Maialen y Patxi

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 22.15 Fuegos con bocata. tortilla de patata

Peña La Alegría

ESQUINA DOCE LIGERO CON CALLE MANZANERA

• 22.30 Bajada a los fuegos con charanga La Pacharanga

Peña La Uva

• 23.00 XVII Concurso internacional de fuegos artificiales

Pirotecnia Pibierzo S.L.

PARQUE DE LA RIBERA

Concierto L os Calis»

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 23.30 Concierto La Rock-A

Un viaje a la historia del rock and roll

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Actuación nocturna con la charanga Corco

Peña La Unión

ATENEO RIOJANO, 10

Concierto Somos de Barrio»

Peña Logroño

Villegas , 25 (zona peatonal)

• 00.00 Actuación nocturna con la charanga El Estropicio

Peña La Rioja

ZONA CENTRO Y CASCO ANTIGUO

Bingo popular

Peña Logroño

VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)

• 00.30 Orquesta. Maialen y Patxi

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

