LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente En directo: el tiempo no puede con las ganas de fiesta
Pisado de la Uva en el Sagasta. Justo Rodríguez

Sagasta, refugio y búnker

El tercer año consecutivo de celebración del Pisado de la Uva en el instituto por la amenaza de lluvia

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:22

A las 12.00 estaba programada la llegada al patio del instituto Sagasta de la comitiva procedente de la concatedral de La Redonda. A las ... 12.20 más de la mitad de los asientos del patio donde estaba programado el acto se encontraban vacíos. Solo los alcaldes de cabecera y los invitados VIP esperaban pacientemente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Y la mejor ciudad del mundo saltó por San Mateo
  2. 2 Fallece Crescencio Cañas, histórico periodista riojano, a los 80 años
  3. 3 Programa de San Mateo del domingo 21 de septiembre
  4. 4 Logroño seguirá este domingo en aviso naranja y tendrá una probabilidad de lluvia del cien por cien
  5. 5 Y la plaza del Ayuntamiento fue una gran pista de baile
  6. 6 El himno de Logroño, en lengua de signos desde el balcón del Ayuntamiento
  7. 7

    Que el ritmo no pare ni con la lluvia
  8. 8 Trasladado un motorista en helicóptero al San Pedro tras sufrir una caída en Villaba de Rioja
  9. 9

    La Terraza. Un lugar de encuentro en el epicentro festivo
  10. 10

    Vivir (y sufrir) en el corazón de la fiesta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sagasta, refugio y búnker

Sagasta, refugio y búnker