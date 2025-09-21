Capellán aboga por el «esfuerzo compartido que se convierte en progreso» El presidente de La Rioja ha clamado por la paz como una urgencia y ha condenado «enérgicamente la guerra de Rusia contra Ucrania y la tragedia humanitaria que está sufriendo Gaza, una barbarie criminal e inaceptable»

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado la importancia del esfuerzo de los que hacen posible cada racimo que han ido a parar al tinanco de la ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera. «Hoy están aquí representados todos los rincones de La Rioja. Han llegado racimos de La Rioja Alta, de La Rioja media y de La Rioja Oriental, de la Sonsierra y de Cameros, de los pueblos más pequeños y de las cabeceras de comarca. Cada uva lleva consigo el esfuerzo de quienes la han cuidado. Cada racimo es un testimonio de vida y trabajo», ha dicho Capellán en su discurso institucional durante el acto del Pisado de la Uva.

«No se entiende La Rioja, ni la capital sin sus pueblos, ni el valle sin la sierra. Todos aportan, todos cuentan para hacer grande la más pequeña de las comunidades autónomas de la península», ha señalado el jefe del Ejecutivo riojano, que también ha reconocido «a todos los que hacen que el ciclo del año funcione y sea redondo. Toda la sociedad civil. Todos forman parte de este gran tinanco que es La Rioja. Todos cabemos en él, todos importamos, todos somos necesarios».

En un mensaje de unidad de los riojanos y del esfuerzo, uno de los primeros asuntos en los que ha puesto el foco el presidente riojano ha sido la paz con mayúsculas, que ha reclamado como «una necesidad, una urgencia porque vemos avivarse ante nuestros ojos conflictos, guerras, siempre sinónimos de tragedia humana, de pérdida de esperanza, de dignidad, de humanidad, de vida, es decir de horror y muerte». Por eso, ha expresado su más «enérgica condena, en nombre de todos los riojanos, gente de bien, gente de paz, a todos los conflictos abiertos, con especial mención a la guerra de Rusia contra Ucrania y a la tragedia humanitaria que está sufriendo Gaza, una barbarie criminal e inaceptable». La mención a la terrible situación que vive Palestina ha despertado en el público un sentido y emotivo aplauso.

De ahí, Capellán ha hecho un llamamiento «a la cordura y a la mediación de todos los poderes nacionales e internacionales con capacidad de intervención efectiva para que en nombre de la humanidad pongan todas sus capacidades al servicio del fin de las guerras, del apaciguamiento de los conflictos y el fin superior de lograr una convivencia pacífica en todas las partes del mundo». «La paz del presente y del futuro deben ser para todos una referencia constante, un propósito vital irrenunciable -y un mandato moral indeclinable-, más allá de la efeméride o las fechas señaladas», ha clamado el presidente riojano.

Evocando al poeta chileno Pablo Neruda, Capellán ha mencionado después a la amplia comunidad riojana, incluyendo a los riojanos que están fuera y a los foráneos que comparten sus vivencias en la región, conviene «reafirmar y actualizar nuestro Pacto con la tierra: porque ese pisado de la uva en el tinanco, abrazados, hermanados, juntos es el símbolo de un pacto que une la naturaleza, nuestro territorio y el trabajo humano».

No ha desaprovechado la ocasión el jefe del Ejecutivo riojano de reclamar «desde la calma, la mesura y la serenidad» «un punto de unión en España, algo que ha considerado »más necesario que nunca«. Y ha citado las palabras del insigne bicentenario Sagasta, nunca en mejor escenario para citarlo como el instituto bautizado como el político torrecillano, para recordar que »la constitución definitiva del país depende de la prudencia de unos, de la templanza de otros y de la abnegación de todos: es más que nunca necesaria la unión de todos«. Ese argumento de unión le ha servido a Capellán para señalar que »la fuerza de un pueblo se mide no solo por lo que es capaz de cambiar, sino sobre todo por lo que es capaz de construir en común. Y los riojanos podemos ser ejemplo de ello«.

Pero esa unión la ha propuesto el presidente del Gobierno riojano desde la diversidad, como ocurre en el tinanco con los racimos de muchas procedencias: «En el tinanco caen racimos de todas partes: pequeños y grandes, tempranos y tardíos, de variedades diferentes. Una vez dentro, la identidad aislada de cada uno se funde para dar lugar a algo nuevo, más rico y más poderoso. Ese es el mensaje: la convivencia multiplica los frutos. La diversidad nos completa, nos enriquece».

A una riojana de adopción se ha referido Capellán cuando ha citado el compromiso con la palabra, con el respeto a la palabra dada a los riojanos de cuidar la tierra y a sus habitantes. Ha apuntado el presidente regional las dificultades a las que se ha sometido a la sociedad en las últimas fechas, con una alusión expresa a los incendios forestales que han asolado España este verano y a las dificultades que entraña el cuidado de la vid y la vendimia.

Sin embargo, ha concluido señalando las fortalezas porque «si sabemos trabajar unidos, si hacemos de nuestro día a día una meticulosa vendimia que deposita sus resultados en el tinanco, podremos afrontar con confianza estos desafíos. Hay momentos en los que las nubes parecen cubrir el horizonte, pero la persistencia hace que siempre nos sobrepongamos».

Por último, a modo de brindis, Capellán ha deseado que «que el mosto de hoy sea símbolo de unión, de solidaridad y de esperanza. Que cada riojano encuentre en su tierra un motivo para quedarse y un ilusionante proyecto para vivir. Que nuestras viñas sigan produciendo caldos de excelencia, que nuestras industrias se fortalezcan, que nuestras aulas formen ciudadanos libres e iguales, que nuestras artes sigan brillando, que nuestros pueblos mantengan su valiosa vida. Y que quienes nos visiten se lleven grabada en la memoria la huella de una tierra hospitalaria, noble y luminosa».