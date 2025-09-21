LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El obispo Santos Montoya, durante la bendición del primer mosto. Justo Rodríguez

Un pisado a cubierto y con cabezas cubiertas en el Sagasta

El Pisado de la Uva volvió a achicarse para caber en el patio del instituto y seguir cumpliendo con la tradición

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:08

Menos mal que era domingo y que el Sagasta se abría para un acto no educativo, porque si no se monta gresca grande. Apareció la ... Virgen de Valvanera con su imagen inmutable y su 'outfit' románico de hace diez siglos. El manto que cubre su cabeza no resultó óbice para que pudiera presidir el acto. Tampoco la vendimiadora ni buena parte de las danzadoras del Grupo de Danzas de Logroño vieron limitado su acceso por portar mantilla o pañuelos que cubrían sus cabellos. Ni el obispo Santos Montoya tuvo que retirarse el solideo. Qué cosas, ¿no? La que somos capaces de montar los de Logroño por cuatro pelos. Cualquiera diría que no somos la típica ciudad de provincias que va unida, que trabaja de la mano y que alienta a su único equipo de fútbol. Pues eso.

