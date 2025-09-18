Paniego pregona un menú especial para saciar el apetito festivo en los sanmateos

La Rioja logroño. Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:34 Comenta Compartir

El reputado cocinero riojano Francis Paniego ofició este jueves como pregonero de San Mateo. Lo hizo ante unas 300 personas en la plaza del Ayuntamiento donde presentó su menú para estas próximas fiestas. «Ingredientes: Amigos y familia, tinto, blanco o clarete, un racimo de buen rollo, una pizca de gaiteros y peñas, sonrisas y respeto por los diferentes, fuegos artificiales y pasión en los toros y en el frontón. Elaboración: mezclar con charangas y romover con alegría en la mesa. Evitar la charla política y reposar en una terracita bajo el sol de septiembre del 20 al 26 de septiembre».

El restaurador de Ezcaray concluyó su relato con dos sonoros ¡Viva San Mateo y viva La Rioja! coreados por el público asistente a un acto presentado por nuestro compañero de TVR Carlos Santamaría y al que puso el epílogo el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien tuvo bellas palabras para Paniego al revelar que «aceptó sin titubeos la invitación».

No faltaron referencias en su introducción a la tradición y a dar continuidad al anterior oficiante Andrés Pascual. «Me siento muy honrado», dijo. «Si esta tradición se mantiene por aquí pasarán muchos trabajadores de muchas áreas laborales. Mi oficio es cocinero y de Ezcaray. Ahora existe una nueva generación de cocineros y a ellos les corresponde preservar lo heredado. Yo me acuerdo de las hermanas Alcalde (Iruña), de Pilar Sabando (Cachetero), del Chef Nino y de mi admirado Lorenzo Cañas para el que le dedico un recuerdo especial», tributó Paniego. «Pero no puedo olvidarme de mi madre, Marisa, que estaba profundamente enamorada de Logroño y a sus hijos nos transmitió su entusiasmo cuando venía. Aquí nos trajo a nacer. Yo lo hice en la clínica Velázquez», recordó para los ya entrados en edad. «Pero a lo que iba, me acuerdo de todos esos cocineros que ahora están preparando todo para ofrecer lo mejor en estas fechas porque no nos olvidemos, en estas fiestas, todo se hace alrededor de la mesa».

Aprovechó la megafonía para dejar una reivindicación personal en favor del medio rural: «Reivindico a los ganadores y recolectores que hacen que nos lleguen sus productos frescos y que son una poderosa herramienta contra el abandono rural. Hay que trabajar en su impulso y dejarnos seducir con los productos de aquí», zanjó enérgico.