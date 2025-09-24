Herido grave en una pelea en Logroño Se registraron 15 atenciones asistenciales, en su mayor parte por intoxicaciones etílicas, de las que ocho precisaron un traslado hospitalario

La Rioja Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:51

La Policía Local de Logroño llevó a cabo 147 intervenciones este lunes de San Mateo, frente a las 192 del domingo, entre ellas en tres peleas no multitudinarias, en una de las cuales se registró un herido grave que fue trasladado al hospital.

Según detalla la concejala de Festejos de Logroño, Laura Lázaro, se efectuaron cinco controles de tráfico en diferentes puntos de la ciudad, con un total de 75 pruebas realizadas, que se saldaron con cuatro positivos por consumo de alcohol y dos por presencia de drogas.

Además, se registraron dos incidencias por violencia de género, en concreto, por quebrantamiento de medidas de alejamiento; y los agentes realizaron nueve denuncias en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, seis de ellas por tenencia o consumo de drogas, dos por desobediencia a los agentes de la autoridad y una por otras referencias.

Respecto al incumplimiento de las ordenanzas municipales, se formularon 19 denuncias y, en cuanto a las personas atendidas, se registraron 15 atenciones asistenciales, en su mayor parte por intoxicaciones etílicas, de las que ocho precisaron un traslado hospitalario.