Tres atendidos por intoxicación etílica requirieron traslado al hospital

La Rioja Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:02 Comenta Compartir

San Mateo sigue su curso sin registrar incidentes importantes. La concejala de Festejos, Laura Lázaro, ha destacado en el balance respecto a este martes que la Policía Local de Logroño llevó a cabo 189 intervenciones. Lo más destacable es que se registraron once atenciones asistenciales, en su mayor parte por intoxicaciones etílicas, tres de las cuales precisaron traslado hospitalario. Asimismo, el dispositivo especial de Cruz Roja durante estas fiestas atendió a siete personas de las cuales ninguna precisó traslado a centro hospitalario.

Lázaro ha explicado que se hicieron cinco controles de tráfico en diferentes puntos de la ciudad, con un total de 187 pruebas realizadas que se saldaron con dos positivos por consumo de alcohol y 3 por presencia de drogas. No registró ninguna incidencia por violencia de género.

En materia de seguridad ciudadana, los agentes realizaron cuatro denuncias en aplicación de la Ley orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, entre las que figuran dos por tenencia/consumo de drogas y otras dos por otras causas.

Respecto al incumplimiento de las ordenanzas municipales se formularon diez denuncias. Asimismo, se atendieron ocho requerimientos por molestias a los vecinos, la mayoría de las quejas estuvieron referidas a molestias generadas por la actuación de una charanga.

Respecto a los servicios de limpieza, la concejala ha señalado que ayer se recogieron 24.480 kilos de residuos, matizando que los datos incluyen la recogida de basura orgánica, papel y cartón y de envases.

La concejala ha destacado que «la seguridad se mantiene dentro de parámetros positivos, lo que nos permite hablar de unas fiestas tranquilas y sin incidencias relevantes».

Asimismo, Lázaro ha agradecido «el clima de respeto y el buen ambiente que está mostrando la ciudadanía«.

Lázaro ha agradecido, una vez más, la labor de todos los colectivos implicados: «sin el trabajo de los servicios de seguridad, Protección Civil, Bomberos de Logroño, limpieza, las peñas, las casas regionales y otros colectivos, no sería posible disfrutar de unas fiestas como las que estamos viviendo».