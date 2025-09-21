LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Schubert y Judith Duro, Vendimiadores 2025. Justo Rodríguez

Judith Duro y David Schubert

Vendimiadores de San Mateo 2025
«A la gente le pedimos que salga a la calle y forme parte de las fiestas»

Los jóvenes logroñeses están «preparados física y mentalmente» para disfrutar de San Mateo del modo más intenso posible

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:39

Para Judith Duro y David Schubert los dos últimos meses han resultado intensos. Intensísimos, tal y como los definen ellos. Primero, allá por julio, se ... bañaron en la fuente del Espartero tras haber cumplido el sueño de ser elegidos como Vendimiadores. Después, hace solo unos días, se produjo su proclamación oficial y este sábado, 20 de septiembre, tendrán el honor de convertirse en protagonistas del cohete con el que se da el inicio oficial a las fiestas de San Mateo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Y la mejor ciudad del mundo saltó por San Mateo
  2. 2 Fallece Crescencio Cañas, histórico periodista riojano, a los 80 años
  3. 3 Y la plaza del Ayuntamiento fue una gran pista de baile
  4. 4 Logroño seguirá este domingo en aviso naranja y tendrá una probabilidad de lluvia del cien por cien
  5. 5 El himno de Logroño, en lengua de signos desde el balcón del Ayuntamiento
  6. 6

    Los problemas de salud mental disparan las demandas de consulta hasta las 24 diarias
  7. 7

    Patrulla internacional en San Mateo
  8. 8 Trasladado un motorista en helicóptero al San Pedro tras sufrir una caída en Villaba de Rioja
  9. 9

    La Terraza. Un lugar de encuentro en el epicentro festivo
  10. 10 Programa de San Mateo del domingo 21 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «A la gente le pedimos que salga a la calle y forme parte de las fiestas»

«A la gente le pedimos que salga a la calle y forme parte de las fiestas»