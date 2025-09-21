Para Judith Duro y David Schubert los dos últimos meses han resultado intensos. Intensísimos, tal y como los definen ellos. Primero, allá por julio, se ... bañaron en la fuente del Espartero tras haber cumplido el sueño de ser elegidos como Vendimiadores. Después, hace solo unos días, se produjo su proclamación oficial y este sábado, 20 de septiembre, tendrán el honor de convertirse en protagonistas del cohete con el que se da el inicio oficial a las fiestas de San Mateo.

Ambos llevan ya tiempo visualizándose en el balcón de la casa consistorial, con toda la ciudad a sus pies mientras se entona a pleno pulmón esos versos que rezan 'Mi tierra es La Rioja, Logroño es muy pueblo...'. «Llevamos días con mariposillas en el estómago, como cuando estás enamorado», reconoce Schubert. «Estamos nerviosos, es algo evidente, pero son unos nervios bonitos porque tenemos muchas ganas de vivir todo lo que tenemos por delante», añade Duro.

Juntos ya han vivido «muchas cosas», pero estas representan un porcentaje aún pequeño de los momentos que les restan por compartir, no solo en las fiestas mateas sino también durante el resto del año, puesto que su 'reinado' se prolongará hasta septiembre de 2026. «Nos hemos preparado muy bien, pero ahora estamos en un punto de vértigo, de ver qué pasa y de una mezcla de sensaciones; queremos, por un lado, que empiecen las fiestas pero, por otra parte, no queremos que acaben», admite David Schubert. «Sabemos que se van a pasar volando, pero cuando las fiestas terminen, la sensación de haberlas vivido de una manera tan especial va a resultar única», se congratula Judith Duro.

Tienen pensado madrugar, tampoco descartan trasnochar. Su objetivo es vivir estas fechas de la manera más profunda posible y no quedarse al terminar con el desasosiego de que algo se haya quedado en el tintero. Los dos dicen estar «preparados» tanto física como mentalmente para ese periplo. Para seguir sumando a su retina momentos de carcajadas sin fin y también de emoción, como la que sintieron cuando se vieron por primera vez con el traje de Vendimiadores. «Me emocioné, sí, pero creo que me impactó ver a David con su traje, más que a mí misma», afirma la joven Vendimiadora logroñesa. «Fue un momento de muchas emociones e incluso lloré un poco porque fue el instante en el que nos dimos cuenta de que esto no era un sueño y que realmente somos los Vendimiadores de Logroño», destaca el estudiante riojano de Historia del Arte.

La realidad es, para ellos, mucho más bonita que todos los sueños o anhelos que han podido acumular desde pequeños. No en vano, tanto uno como otra son plenos conocedores de las fiestas mateas. Las han vivido desde dentro durante años, él como miembro de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y ella como componente de la peña La Rioja. Aun así, ambos coinciden en algo, en que están convencidos de que va a haber tiempo para la sorpresa. «Sí que me puedo imaginar cómo van a ser los actos, pero estoy segura de que hasta que no los estemos viviendo no seremos conscientes de la dimensión que toma todo», opina la maestra de Educación Infantil. «Lo que nos dicen todos los que han pasado por esto es que vamos a notar el cariño de todo el mundo; ya lo hemos percibido durante estos dos meses, pero en la semana de San Mateo llegará en cantidades desbordantes», añade.

Sorprendidos, para bien

Los dos tienen claras las claves para representar bien el papel para el que han sido seleccionados. «Nos han recomendado que no reprimamos nada de lo que sintamos y que si nos apetece llorar o gritar, que lo hagamos aunque estemos frente a miles de personas», relata Schubert. «Hemos de ser nosotros al cien por cien, sin intentar interpretar ningún papel», apostilla antes de explicar que, aunque son conscientes de toda la polémica generada en la semanas previas a las celebraciones, prefieren mantenerse «imparciales» ante lo sucedido. «Lo que espero es que, como sucede siempre, los logroñeses nos olvidemos de las diferencias de opiniones y vivamos las fiestas en armonía; al final seguro que acabamos todos juntos», valora Schubert.

Preguntados por el programa de actos, a ambos les gusta la propuesta de actividades para este año. «Me ha sorprendido muy gratamente porque veo que hay cosas para todos los públicos y que se le ha dado un impulso fuerte a la música», remarca Duro antes de que su compañero de batallas haga hincapié en el tema musical, del que es un profundo conocedor. «Hay propuestas para los mayores, para los jóvenes y para los niños, pero lo más importante, para mí, es que se le haya dado cabida a los grupos locales», reseña. «Y también hay muchos actos con las peñas; un montón de rondas con las charangas», apuntilla el joven logroñés.

Disparo del cohete, pisado de la uva, carrozas, pisado popular, conciertos... «Tengo ganas de vivirlo absolutamente todo», resume Judith Duro, aunque tanto ella como él aguardan con especial interés los momentos relacionados con su entorno más cercano. La Vendimiadora, por ejemplo, espera con ganas la visita al chamizo de la peña La Rioja. «Soy de esa peña desde que nací y siempre he asociado la visita de los Vendimiadores con el día más especial», apunta. «Además, va a estar toda mi familia y va a ser un orgullo para ellos verme llegar como Vendimiadora», añade.

Para Duro su peña representa un papel importante en su vida, al igual que le sucede a Schubert con los gigantes y cabezudos. «Tengo ganas de encontrarme con ellos por la calle porque estoy seguro de que ese va a ser el momento en el que más me voy a emocionar», adelanta el Vendimiador justo antes de resaltar el papel que juegan las familias en todo este recorrido: «Se implican mucho y nuestras madres están como locas, aunque nosotros les insistimos en que disfruten también de las fiestas, tal y como han hecho toda la vida».

Que disfrute su familia y que lo hagan también el resto de los vecinos de Logroño, así como todas las personas que elijan la semana festiva para visitar la ciudad y empaparse del ambiente que en ella se respira. Eso es lo que piden los Vendimiadores a la ciudadanía para las próximas jornadas. «A la gente le diría que esté en la calle porque la mejor fórmula para disfrutar de las fiestas es formar parte de ellas; esto es cosa de todos», sentencia David Schubert. «Yo les diría que salgan también durante el día y que nosotros tenemos muchísimas ganas de estar con todo el mundo, de hacernos fotos con ellos y de implicarnos en lo que haga falta», concluye Judith Duro.