Confit de pato en la Semana Gastronómica. JUSTO RODRÍGUEZ
Las degustaciones

Las degustaciones de San Mateo de hoy: bocados de lujo para los más 'gourmet'

Sabores para todos los gustos ·

Recetas cuidadas y el Pincho Zurra centran las propuestas gastronómicas del miércoles

La Rioja

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:40

Las convocatorias gastronómicas de este miércoles por las fiestas de San Mateo citan a los paladares más exigentes en la Semana Gastronómica con el confit de pato con reducción de vino de Rioja y pasas que propone la Peña La Rioja y la brocheta de solomillo sobre queso camerano y salsa de pimiento por parte de la Peña La Uva, todo en la plaza del Mercado.

Y luego, la variedad impregnará todos los rincones de la ciudad con propuestas tan diversas como la empanada cántabra, las sardinas a la plancha de la Peña Rondalosa en la plaza Martínez Zaporta o las mini hamburguesas y los perritos en El Arco y en el parque Santa Juliana, respectivamente.

  • Chocolate, moscatel y bizcocho 9.00 horas. Peña La Unión.

  • Semana Gastronómica confit de pato con reducción de vino de Rioja y pasas. 11.00 horas. Peña La Rioja/Federación de Peñas.

  • Brocheta de solomillo sobre queso camerano y salsa de pimiento 11.00 horas. Peña La Uva / Federación de Peñas. Plaza del Mercado.

  • Empanada cántabra 11.00 horas. Centro Cántabro. Plaza del Mercado.

  • Sardinas a la plancha 11.00 horas. Peña Rondalosa. Plaza Martínez Zaporta.

  • Bocadillo de lomo 11.00 horas. Peña La Alegría. Glorieta del Doctor Zubía.

  • Salchichón a la plancha 12 horas. Asociación Vecinal Centro. Parque Gallarza.

  • Zapatilla de jamón 12 horas. Asociación de Vecinos de la Carretera de El Cortijo. Parque de la Cometa.

  • Café y pastas 17.00 horas. Peña Aster. Doce Ligero, 41.

  • Chocolatada y palomitas 17.30 horas. Peña Logroño. Villegas, 25 (zona peatonal).

  • Mini hamburguesas 19.00 horas. Asociación Vecinal El Arco. Enrique Granados.

  • Perritos calientes de pollo y cerdo 19.00 horas. Asociación Vecinal San José. Parque Santa Juliana.

  • Pincho Zurra 20.00 horas. Peñas Barrio Madre de Dios. Chamizos Peñas La Unión, Los Brincos, Logroño, Aster, La Alegría y La Uva.

Una de las citas principales para los amantes de la buena cocina riojana se ubica hoy en las sedes de las peñas que se distribuyen por la calle Madre de Dios de la capital, cuya propuesta novedosa, el Pincha Zurra, comienza a las 20.00 horas. En él, se podrán degustar la bebida más matea, el zurracapote, y acompañarlo de pinchos de mil sabores.

No faltarán, sin embargo, otro tipo de recetas, como la clásica zapatilla con jamón o el bocadillo de lomo. ¡Que aproveche!

