Un hombre corta una ternera ecológica asada en la plaza de la Diversidad. I. J. /SADÉ VISUAL

Y la celebración matea continúa en Logroño

San Mateo se resiste y en cada rincón de Logroño continúan los actos lúdicos, desde degustaciones hasta festivales

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:50

La Quema de la Cuba marcó el viernes el final de las fiestas de San Mateo, pero nada más que en teoría porque siempre hay que poner un punto y final, pero en la práctica los actos continuaron ayer desde primera hora de la mañana. Si tradicionales son el disparo del cohete, el pisado de la uva, también lo son ya las actividad que van más allá del último día oficial festivo.

La jornada de este sábado no fue la excepción y desde el mediodía la plaza de la Diversidad olía a carne asada. En ese entorno se celebraba el asado popular de ternera ecológica al espetón, un acto organizado a beneficio de la Cocina Económica por el Consejo de la producción agraria ecológica de La Rioja (Cpaer) y el Gobierno regional. El olor se extendía por un entorno que pronto se empezó a llenar de público deseoso de probar una ración de semejante manjar.

Un joven hace el símbolo de la victoria en el torneo de petanca inclusiva. Irene Jadraque /Sadé Visual
Dos amigos comparten los sabrosos bocados de ternera. I.J./S.V.
Participantes en el torneo de petanca inclusiva. I.J./S.V.
Un momento del bingo, con Bárbara Reina de la Pantaloneta, en la Casa de Andalucía. Justo Rodríguez
Festival Calle Salsa, en la plaza Primero de Mayo. I.J./S.V.

A la misma hora, pero en otro punto de la ciudad, en la plaza Primero de Mayo, se celebró el festival calle Salsa. Y una hora antes, arrancó el II Torneo de Petanca Inclusivo Federación Riojana de Deportes con Discapacidad Intelectual (Ferdis) en las pistas de petanca en el parque de la Ribera.

ACTOS DÍA 28

  • 10 30-23.00. San Mateo Intercultural. Diversidad y convivencia. Paseo del Espolón

  • 11 00. Misa solemne. Peña Aster. Parroquia de Valvanera.

  • 11 30. XXLIV Festival de Jotas Peña Rondalosa. Auditorio municipal de Logroño.

  • 12 00. Ofrenda floral a Nuestra Señora Virgen de Valvanera. Peña Aster. Calle Vitoria.

Ya por la tarde, desde las 18.00 horas, en la Casa de Andalucía, en el parking del Revellín, se celebró el bingo 'bola bola' con Bárbara Reina de la Pantaloneta.

A los barrios también llegó la posfiesta con degustación de perritos calientes de pollo y cerdo, además de hinchables y espectáculo de magia de la Asociación Vecinal Varea, en la plaza del Cerrado.

