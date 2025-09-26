LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cuba ha ardido en pocos segundos.

Ver 10 fotos
La cuba ha ardido en pocos segundos. Juan Marín

La Quema de la Cuba despide las fiestas de San Mateo hasta el próximo año

Las nueve peñas logroñesas, encabezadas por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, han puesto el broche de oro a una semana de celebración tal y como manda la tradición

Juan Marín del Río

Logroño

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:23

La Quema de la Cuba volvió a poner este año el punto final a las fiestas de San Mateo. Como marca la tradición, la ... plaza del Ayuntamiento de Logroño se convirtió en la noche de este viernes en el escenario de un acto cargado de emoción y simbolismo, en el que las peñas y charangas despidieron siete días de celebraciones con un excelente ambiente popular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  2. 2 Detenido un conductor tras un accidente con un ciclista herido en Logroño
  3. 3 La otra cara de la feria
  4. 4 El conductor detenido tras un accidente con un ciclista en Logroño continúa en comisaría
  5. 5 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  6. 6

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  7. 7

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  8. 8

    Palcos VIP para vivir la fiesta sin salir de casa
  9. 9

    Tres canciones de Zapato Veloz en el concierto de Zapato Veloz
  10. 10

    La sagrada vendimia del monasterio de La Estrella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Quema de la Cuba despide las fiestas de San Mateo hasta el próximo año