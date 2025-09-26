La Quema de la Cuba despide las fiestas de San Mateo hasta el próximo año
Las nueve peñas logroñesas, encabezadas por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, han puesto el broche de oro a una semana de celebración tal y como manda la tradición
Juan Marín del Río
Logroño
Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:23
La Quema de la Cuba volvió a poner este año el punto final a las fiestas de San Mateo. Como marca la tradición, la ... plaza del Ayuntamiento de Logroño se convirtió en la noche de este viernes en el escenario de un acto cargado de emoción y simbolismo, en el que las peñas y charangas despidieron siete días de celebraciones con un excelente ambiente popular.
El desfile, que recorrió el centro de la ciudad hasta llegar a la plaza consistorial, reunió a cientos de logroñeses y visitantes que no quisieron perderse este último capítulo festivo. Una a una, las charangas y las nueve peñas, encabezadas por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, fueron entrando en el corazón de la plaza con sus indumentarias, instrumentos y canciones, recordando con visible emoción que las fiestas mateas son mucho más que un programa de actos.
Tras ellas, los Vendimiadores, David Schubert y Judith Duro, y el alcalde, Conrado Escobar, se dirigieron a los asistentes, momento en el que el primer edil logroñés recibió una sonora pitada. Justo después llegó el instante más esperado, cuando los representantes de las fiestas, junto con Escobar, prendieron la mecha que encendió la cuba.
En minutos, las llamas consumieron la estructura, símbolo de que las fiestas habían llegado a su fin. Se trata de una sensación confusa en la que la mezcla de júbilo y nostalgia se hizo presente entre los asistentes, que aplaudieron con la misma intensidad con la que, días antes, habían celebrado el disparo del cohete en el mismo punto de la ciudad.
No podía fatal la interpretación de la jota de Logroño ni las palabras de agradecimiento a quienes hicieron posible una nueva edición de las fiestas. Entre charangas, bailes y mucha emoción, la Quema de la Cuba volvió a ser ese evento colectivo que, año tras año, recuerda que San Mateo no termina del todo porque queda en la memoria, en la tradición y en la ilusión renovada para la próxima edición. Como dijo el Vendimiador 2025, David Schubert, antes de prender la mecha, «la vida es lo que pasa entre San Mateo y San Mateo y ahora ya queda menos para el del 2026».
