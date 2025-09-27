El Ayuntamiento aclara que en las condiciones de la venta ambulante ya se fijaba el final a mediodía del sábado

La Rioja Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:58 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Logroño ha respondido este sábado a las quejas expresadas por algunos vendedores ambulantes del recinto ferial de Las Norias sobre el momento en el que debían desmontar su puestos. Ante el malestar expresado por no poder permanecer durante toda la jornada de hoy sábado, el Consistorio ha aclarado que en las condiciones establecidas de antemano ya figuraba las 12.00 horas como límite de permanencia.

El Ayuntamiento ha recordado que «las autorizaciones concedidas se rigen por las bases publicadas en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), aprobadas en Junta de Gobierno Local y aceptadas por todos los solicitantes en el momento de su presentación».

En esas bases se especifica que la vigencia de las autorizaciones se limitaba exclusivamente para San Bernabé y San Mateo de este año. En el caso de estas últimas fiestas, la actividad se autorizaba desde el 19 hasta el 27 de septiembre, ambos inclusive. Y se añadía que la retirada de los puestos y la limpieza de la zona debe llevarse a cabo «el 27 de septiembre a las 12.00 horas, contando con la supervisión de la Policía Local».

Desde el Consistorio logroñés han reiterado que «todas estas condiciones estaban claramente recogidas en la normativa y que los titulares de los puestos las aceptaron expresamente al presentar su solicitud».