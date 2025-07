El PSOE denuncia que «la soberbia del PP» ya ha costado 7,1 millones de fondos devueltos y 500.000 euros de intereses

Javier Campos Logroño Lunes, 7 de julio 2025, 11:20 Comenta Compartir

Dos millones de euros del eje ciclista, de Sagasta y del voladizo del puente de la A-13, dos de San Antón, otros dos del Casco Antiguo y ahora uno de las Cien Tiendas... 7,1 devueltos en total, a los que, a día de hoy, se suman 500.000 euros de intereses de demora. El PSOE en el Ayuntamiento de Logroño suma, sigue y lo tiene claro: «La soberbia del PP» ya ha costado 7,6 millones de euros a las arcas municipales, una cifra que, según adelantan, «va a ir a más».

Luis Alonso, portavoz socialista en el Consistorio capitalino, habla de «contador sin fin» ante la «nefasta gestión» del actual equipo de gobierno en materia de fondos europeos. «Más de dos años después de las elecciones nada es culpa del PP, sino de los que las perdieron hace ya 25 meses; da igual el proyecto que la culpa es de otros, cero autocrítica, cero responsabilidad y oposicion a la oposición pasado el ecuador del mandato», espetó el edil.

Al mismo tiempo, y para más inri, ha recordado que se trata de devoluciones de fondos europeos (ante varios Ministerios y, en última instancia, ante la Comisión Europea, «dirigida por el Partido Popular Europeo y no por malvados comunistas»), «para llevar a cabo inversiones necesarias en la ciudad desde hace años».

A saber: un eje ciclista este-oeste, con modificaciones no autorizadas por el Ministerio, tanto en avenida de Portugal como en Duquesa de la Victoria; la reforma de Sagasta, renunciando a la plataforma única; la no ejecución de un carril ciclopeatonal ampliando el puente de la A-13; la no reforma de San Antón, la no modernización tecnológica comercial del centro histórico (IA y Robótica en el Casco Antiguo), y el 40% no ejecutado en la remodelación fallida de las Cien Tiendas.

7,6 millones de euros, a la espera de los intereses de demora por esta última actuación y de conocer posibles sanciones al tratarse, en algunos casos, de fondos europeos obtenidos en procesos competitivos de libre concurrencia, «con lo que podrían resultar perjudicados terceros, en este caso, otros ayuntamientos solicitantes».

De igual manera, desde el PSOE de Logroño ya temen abiertamente que los 2,6 milones de subvención de la UE para la rehabilitación de la antigua estación de autobuses corran la misma (mala) suerte, «pues el plazo expira el 31 de marzo de 2026, que podría ser ampliado al 30 de junio, pero que con los cambios y los retrasos que acumula va a andar muy muy justo».

