Sainz: «San Antón y la IA eran proyectos imposibles de ejecutar» en Logroño Dos años después de acceder al gobierno de la capital, los populares basan la explicación sobre la devolución de los fondos europeos en que no había margen suficiente para licitar las obras en el plazo marcado

Nuria Alonso Logroño Lunes, 16 de junio 2025, 13:20 | Actualizado 13:31h. Comenta Compartir

El PP de Logroño ha cifrado este lunes en 20,3 millones de euros la «carga» económica con la que hace dos años se inició la legislatura de Conrado Escobar al frente tras el gobierno del PSOE liderado por Pablo Hermoso de Mendoza. El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Miguel Sáinz, ha comparecido este lunes para realizar una valoración política y balance de los dos primeros años de gestión del actual equipo de gobierno y se ha centrado específicamente en la situación económica y financiera del Ayuntamiento pasados dos años.

Sainz ha censurado la «parcial y partidista crítica» que están realizado los grupos de la oposición, especialmente el Partido Socialista, formación a la que le ha atribuido «ciertos tintes de irresponsabilidad e incluso de temeridad porque obvian que este equipo de gobierno partió hace dos años con una herencia de 20,3 millones de euros de déficit».

En la comparecencia, Sainz ha aprovechado para hacer referencia a dos asuntos controvertidos: San Antón y la Ronda Sur. Acerca del primero, el edil ha insistido en que «de San Antón solamente había una infografía, no había ni anteproyecto ni proyecto, ni obra licitada, ni plazo suficiente para ejecutar». De ahí que pidieran una ampliación que recibió respuesta negativa por parte del Gobierno central, por lo que al Ayuntamiento no le quedó «otro remedio que devolver los fondos europeos, que venían viciados desde el principio, porque era un proyecto literalmente imposible de ejecutar». En cambio, ha remarcado, «a principios de 2026 comenzarán las obras en San Antón y su entorno, empezando por una rotonda en Vara de Rey que consideramos imprescindible para la zona y para toda la ciudad».

En referencia a la Ronda Sur, Sainz ha criticado que no se hayan cumplido los plazos anunciados tanto por la ministra de Transportes como por la delegada del Gobierno en La Rioja. «Ahora sabemos que incluso esta obra fue desgraciado protagonista de una trama de corrupción que, según las informaciones de la UCO, recoge mordidas y corruptelas de casi 450.000 euros», ha denunciado en alusión a las informaciones que relacionan la obra de Logroño con la trama de Koldo, Ábalos y Cerdán.

«Y lo que es peor, hoy tenemos la nueva amenaza que apuntan los medios de comunicación sobre la investigación que pretende iniciar Bruselas para saber qué obras financiadas con fondos europeos han sido objeto de corruptela por parte de la trama socialista y que Bruselas no descarta que el Gobierno de la nación tenga que devolver fondos a Europa», ha destacado Sainz.

Un déficit de 20,3 millones

Sobre la «mochila» económica que el PP atribuye a la herencia recibida del PSOE, Sainz ha desglosado que cinco millones eran de déficit de financiación y que, además, las cuentas municipales padecieron un «empacho o atracón de fondos europeos que este ayuntamiento nunca pudo digerir», ha remarcado antes de cifrar en hasta 107 proyectos los susceptibles para realizar con fondos europeos «sin hojas de ruta, sin objetivos de ciudad, sin consenso entre los vecinos...».

A ello, Sainz ha añadido un «gasto corriente descontrolado» que, según el portavoz municipal, figuran «en los informes de la liquidación del presupuesto 2023 de varias áreas municipales».

Entre otros planteamientos fallidos, Miguel Sainz ha sumado los 5,3 millones de euros de las Cien Tiendas, cuyo montante que tendrá que asumir el Consistorio asciende a 4 millones, tras haber justificado el 60% de la subvención obtenida en su día por 2,9 millones. También ha mencionado los dos millones de sobrecoste que se atribuyó a la obra del Nudo de Vara de Rey, además de haber «heredado un gasto corriente penalizado y sobrecargado por los tres millones extra del préstamo que el grupo socialista pidió en el 2023». A la cuenta final, Sainz ha agregado los cinco millones que el Gobierno de la nación debe al Ayuntamiento de Logroño porque «lleva dos años sin aprobar el presupuesto y que está incumpliendo su acuerdo de financiación y actualización de la liquidación a los ayuntamientos de su participación en tributos del Estado».

A punto de cumplirse este martes los dos años desde que Escobar tomó posesión del cargo de alcalde, Sainz ha contrapuesto que lo que han hecho es «revisar todos los proyectos europeos heredados de la etapa del tripartito, analizando su viabilidad y su utilidad, uno por uno, y adoptando decisiones fáciles o difíciles consensuadas con los vecinos en la medida de lo posible».

«Hemos intentado preservar los fondos útiles y renunciar a aquellos que eran inviables», ha proseguido deteniéndose en el caso de «San Antón o inteligencia artificial, porque no daba tiempo a ejecutarlos». Sobre ellos, ha señalado que tenían fondos concedidos en el 2023 pero que no contaban con proyectos, ni licitaciones y que no tenían plazo suficiente para ejecutar». «De hecho, este equipo de gobierno pidió una ampliación de plazo para ejecutar estos proyectos de San Antón e inteligencia artificial hasta diciembre de 2025 y se nos dijo que no», ha recordado.

Por eso, Sainz también ha dedicado una parte de su comparecencia para reseñar que «ahora Logroño tiene rumbo, va camino de ser económica y financieramente sostenible, con un proyecto definido y participativo en el que se cuenta con los vecinos». «En dos años hemos pasado de tener 20,3 millones de euros de déficit a lograr 30,3 millones de euros de financiación adicional, de nueva cuña, con fondos de la Unión Europea, del Estado y del Gobierno de La Rioja», ha comentado.