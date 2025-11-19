Logroño licita los pasos elevados prometidos en la Esdir, Jesuitas, paseo del Prior y Prado Viejo El Ayuntamiento aprueba unas obras con 220.000 euros de presupuesto en plena reclamación de FAPA Rioja por la pacificación de entornos y caminos escolares

Javier Campos Logroño Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

Estaban anunciados, si bien, su licitación se ha venido a confirmar al día siguiente de que FAPA Rioja haya alzado la voz a fin de impulsar políticas de calmado del tráfico, especialmente pensadas para la infancia y la adolescencia. Y así, el Ayuntamiento de Logroño ha aprobado el proyecto y el expediente de contratación de las obras de ejecución de hasta cuatro pasos peatonales elevados, los ya prometidos en la Esdir, Jesuitas (de momento pintado provisionalmente), paseo del Prior y Prado Viejo.

«Con el objetivo de continuar realizando actuaciones que mejoren la seguridad vial, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto y la licitación de las obras para la creación de nuevos pasos peatonales elevados en la ciudad», ha confirmado la portavoz municipal, Celia Sanz, precisando que, de este modo, se ha dado el visto bueno a un importe de 219.994,67 euros (IVA incluido).

Tal cuantía presupuestaria servirá para que se intervenga en avenida de la Paz, a la altura del acceso a la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir); en el paseo del Prior, junto al centro de mayores (Manzanera); en Prado Viejo, junto a la parada de autobuses (entre Parque Rioja y el área comercial situado al oeste); y en Duques de Nájera, a la altura del colegio Jesuitas, «consolidando con obra civil lo recientemente hecho».

Estas actuaciones se sumarán a otras recientes, «como el paso creado en el entorno escolar de Bretón de los Herreros o la plataforma peatonal elevada creada en la Glorieta del Doctor Zubía», y se tramitan después de que la Federación de Asociaciones de Padres (y Madres) de Alumnos de Centros Públicos de La Rioja haya exigido medidas de pacificación ante los últimos atropellos en entornos escolares (cinco siniestros en una semana, con dos menores heridos en caminos hacia centros educativos, que han hecho saltar las alarmas entre las Ampas públicas).

Una reclamación, en cualquier caso, con un mensaje claro: «Se ha hecho algún paso de peatones, como uno reciente en Jesuitas u otro en el Bretón, y eso está bien, pero una verdadera política de pacificación viaria no es hacer tal o cual paso, sino que hay que aspirar a crear verdaderas manzanas que protejan los entornos escolares, además de los caminos que conducen a los mismos... Nosotros lo tenemos claro, y así se lo pedimos al Ayuntamiento de Logroño».