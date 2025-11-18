La Policía Local contabiliza este año 85 siniestros con peatones frente a los 105 del pasado 2024

El casco urbano de Logroño registra a día de hoy y en lo que va de año un total de 85 atropellos, el último el ... pasado 12 de noviembre, frente a los 105 con los que se cerró 2024. Así consta en los datos de la Policía Local adelantados a Diario LA RIOJA por el propio Ayuntamiento, desde donde, a falta de lo que queda de 2025, se precisa que la siniestralidad con peatones implicados se mantiene en la línea de ejercicios anteriores (pese a la víctima mortal registrada en la circunvalación).

Desde FAPA Rioja, en cualquier caso, llevan su propia estadística, incluyendo además las bicicletas y patinetes arrollados por vehículos a motor, elevando tal cifra a 109 (dos de ellos provocados por patinetes y hasta 107 por coches).

Un informe de elaboración propia a partir del parte de siniestralidad vial del SOS Rioja 112, «incluyendo atropellos a ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal pues no dejan de ser colectivos vulnerables en la circulación», y que se dividen en 53 peatones atropellados, 22 bicicletas y 34 patinetes.

Y en calles como avenida de Lobete, avenida de Madrid, Duques de Nájera, avenida de Colón, avenida de Zaragoza, República Argentina, Chile o avenida de la Paz (a la espera de la memoria oficial de Policía Local que desglosa las cifras por calles estableciendo cuáles son las de mayor accidentabilidad en la capital).

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros Públicos de La Rioja, además, ha elaborado una tabla con los atropellos sufridos por menores de edad, un total de 15 (con traslado al hospital San Pedro incluido), con 14 provocados por un turismo y uno por un patinete.

Así, ocho de los menores atropellados eran peatones, seis iban en patinete y uno iba en bici. Todo ello según la información de la que diariamente da cuenta el citado SOS Rioja (a la que podrían sumarse, por tanto, otros accidentes que no se comunican en el apartado de noticias del 112). Los datos, a ese respecto, sirven a FAPA Rioja para poner sobre la mesa un problema que, dada la situación, requiere una profunda reflexión.