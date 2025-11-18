LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Atropello mortal en la circunvalación el pasado octubre. I. G.

La Policía Local contabiliza este año 85 siniestros con peatones frente a los 105 del pasado 2024

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres los eleva a 109 al incluir patinetes y bicis arrolladas

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:09

El casco urbano de Logroño registra a día de hoy y en lo que va de año un total de 85 atropellos, el último el ... pasado 12 de noviembre, frente a los 105 con los que se cerró 2024. Así consta en los datos de la Policía Local adelantados a Diario LA RIOJA por el propio Ayuntamiento, desde donde, a falta de lo que queda de 2025, se precisa que la siniestralidad con peatones implicados se mantiene en la línea de ejercicios anteriores (pese a la víctima mortal registrada en la circunvalación).

