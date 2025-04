Javier García, sobre Loza: «El Grupo Municipal Socialista tiene que estar integrado por personas que se sientan representadas por él»

Iñaki García Logroño Viernes, 4 de abril 2025, 11:59 Comenta Compartir

Javier García, secretario general, del PSOE en La Rioja, no ha querido entrar en detalles sobre la baja de su «excompañera» Eva Loza del partido. A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa sobre los aranceles impuestos por Donald Trump, el socialista ha asegurado que dicha comparecencia tenía «un carácter serio, de un tema muy importante» y que él procura centrarse «en los asuntos de región, en las cosas del comer, en los asuntos importantes».

No ha querido profundizar, pero sí que ha hecho un pequeño recorrido por cómo se han desarrollado los hechos en los últimos días. «Ella anunció de forma individual, decisión que respetamos, que quería darse de baja del partido al asegurar que ya no defiende sus intereses; nosotros hemos tramitado esa baja tal y como dicen nuestros propios estatutos y normativa interna», ha expuesto. De igual manera, también ha defendido la decisión de solicitarle el acta de concejal. «El Grupo Municipal Socialista tiene que estar integrado por personas que se sientan representadas y que estén en le partido para que puedan seguir trabajando en esa labor de oposición en el Ayuntamiento de Logroño», ha rematado.

En su intervención de este miércoles, Loza afirmó que había contactado con el propio García para pedirle un encuentro con él. Al respecto, el secretario general del PSOE ha defendido que no iba a referirse a conversaciones privadas. «Lo único que diré es que yo me enteré de esa baja igual que ustedes, a través de las redes sociales y de su comunicación pública», ha recalcado. «No he tenido ninguna conversación con ella en los últimos días», ha zanjado.