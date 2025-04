Eva Loza: «No es que yo haya dejado el PSOE, es que el PSOE me ha abandonado a mí»

Nuria Alonso Logroño Jueves, 3 de abril 2025, 11:20 Comenta Compartir

Se esperaba su llegada con interés y Eva Loza no ha defraudado. Diez minutos antes del inicio previsto del Pleno, aparecía la edil en la entrada del salón municipal. Sola, algo acalorada, pero «serena». Y a petición de los medios que aguardaban su presencia, Loza ha aceptado comparecer y ofrecer sus explicaciones. De inicio, ha adelantado que «no iba a despejar la incógnita sobre el acta», pero sí ha incidido en los motivos que la han empujado a pedir la baja del Partido Socialista.

No lo ha achacado solo a la amnistía ni a la política de Sánchez, pero sí ha mencionado que han tenido parte de culpa de su decisión. También la situación que ha calificado de «insostenible» en el grupo municipal socialista y la poca resistencia a determinadas políticas que ha detectado en las filas socialistas en los últimos tiempos. Otra parte relevante la ha centrado en el actual secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García, de quien ha dicho que aunque no le «entusiasmaba», ha explicado que ella no ha formado parte de la facción soterrada detectada en el partido en contra de su candidatura. Lo que sí ha desvelado es que, cuando reflexionaba sobre su salida dle partido, pidió a García un encuentro que nunca se produjo, para decepción de Loza. «No es que yo haya dejado el partido, es que el partido me ha abandonado a mí», ha zanjado.

La concejala se ha mostrado dolida en algunas partes de su declaración y emocionada por momentos cuando ha mencionado a Luis Alonso, el portavoz del grupo socialista, como su «amigo». Pero ha dejado entrever que le ha hecho mucho daño el tono en el que Alonso pidió ayer su renuncia al acta: «Creo que le han obligado a hacer eso». «Yo nunca hubiera actuado así con Luis Alonso, al que hasta hace dos días consideraba mi amigo», ha remarcado.

