Escobar, tras las críticas por la ordenanza de terrazas: «Hay que lograr un equilibrio»

La Rioja Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:16

«No todos van a estar del todo satisfechos, pero hay que llegar a un punto de equilibrio donde todos estemos moderadamente cómodos». Es la valoración que ha hecho este miércoles el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, tras conocerse el contenido de la nueva ordenanza de terrazas, que irá mañana al pleno ordinario, y las consiguientes críticas de hosteleros -por excesiva- o de colectivos vecinales -por insuficiente-.

En una comparecencia en la que ha avanzado que mañana se abordará una instrucción que plantea la suspensión durante un año de nuevas licencias de viviendas turísticas, ha apuntado que «si la hostelería se manifiesta en un término, y si una plataforma como Demanda Casco Antiguo o el Partido Socialista también se manifiesta en el sentido contrario, donde está el Gobierno es en el centro».

Por eso, a preguntas de los medios de comunicación, el primer edil ha apuntado que «cuando digo que estamos en el centro, lo pongo con todo el cariño a todos los que manifiestan su posición, todo responde a la misma lógica, el Gobierno lo que tiene que preservar es la convivencia, lo que decimos para los alojamientos turísticos, lo mismo tenemos que decir cuando hablamos de actividad hostelera, que es santo y seña de esta ciudad», pero ante la que «una regulación de convivencia que es lo que nosotros planteamos con esta ordenanza».

Eso sí, ha reconocido que «éramos conscientes de que podíamos encontrarnos con estas posiciones encontradas, pero eso si cabe refuerza más allá del detalle de la ordenanza o matices jurídicos que podemos encontrar, que como equipo de Gobierno tenemos que ir a la convivencia».

Así, ha argumentado que «el espacio público es de todos, entendemos que las terrazas forman parte ya no solamente del paisaje, sino también de una forma de entender la vida», a lo que ha sumado que «somos conscientes del importante activo económico que pueden suponer». Todo eso, ha insistido, «tiene que ir en consonancia, en equilibrio o armonizado con el derecho a la vida, a disfrutar del espacio público por parte de todos y a combinar, armonizar este tipo de usos».

Ha reclamado «una cierta labor de pedagogía de ciudad, es decir, estamos en un momento en el que no vale mirar al otro lado, no vale quedarse de brazos cruzados» y ha apuntado que «a veces, cuando uno gobierna, tiene que adoptar posiciones, no sé si valientes, pero a veces incómodas, que permitan intentar preservar el equilibrio de esa convivencia que me parece absolutamente fundamental».

«Esa convivencia -ha añadido- que es la moderación. Esa convivencia que es el adecuado uso del espacio público. Esa convivencia que pasa por asegurar la vitalidad de nuestro Casco Antiguo fomentando la vivienda pero que eso no impida el ejercicio de la actividad turística saludable. Ese punto de equilibrio no es siempre fácil de encontrar en política local pero es lo que siempre estamos perseguiendo. Y ahí estamos».

En este marco, Conrado Escobar ha subrayado que «seguiremos hablando y manteniendo diálogos abiertos con todos los sectores afectados, que es nuestra voluntad, pero hay que llegar a un punto de armonía y de equilibrio en el que todos estemos cómodos o todos estemos moderadamente insatisfechos, vamos a dejarlo así, es un poco el equilibrio».

«Hay una ordenanza que ha tenido todo su proceso de participación, con todos los colectivos, con un sinfín de actores. Cada uno es muy libre de expresar su voluntad, su queja, su malestar. Y seguramente todas las quejas son siempre una oportunidad para mejorar. Pero después de escuchar a todos, este es el resultado: equilibrio, convivencia, concordia, sabiendo que no todos van a estar del todo satisfechos. Estamos en el centro, en la moderación», ha concluido el alcalde.