Demanda Casco Antiguo lamenta la «pleitesía» de Escobar a los intereses hosteleros La asociación vecinal critica en relación a la ordenanza de terrazas que Logroño no se merece un alcalde que «antepone» los intereses de «un reducido grupo» a su obligación de respetar el descanso

EFE Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:10 Comenta Compartir

La asociación vecinal Demanda Casco Antiguo ha lamentado este miércoles la «pleitesía» que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha vuelto a mostrar hacia el grupo de presión hostelero con la nueva ordenanza de terrazas.

Esta normativa, que se elevará al pleno municipal de este jueves, permitirá que las terrazas permanezcan abiertas hasta las 1.30 horas los fines de semanas, lo que supone que «Logroño sea la ciudad más permisiva de su entorno», ha denunciado esta organización en un comunicado.

Ha insistido en que la ciudad no se merece un alcalde que «antepone» los intereses de un reducido grupo de hosteleros del ocio nocturno a su obligación de respetar al derecho fundamental al descanso de sus ciudadanos.

Esta asociación vecinal, no subvencionada, ha recalcado que es una ordenanza «cobarde», que nada tiene que ver con la que propusieron los técnicos municipales hace unos meses.

Según sus datos, en la práctica, supone quitar cuatro mesas y media hora a la anacrónica normativa de 2012, «especialmente generosa con la hostelería», que había convertido a Logroño en «el paraíso del botellón y del turismo cutre de borrachera».

Demanda Casco Antiguo ha recordado que el borrador inicial, que elaboraron los técnicos según la tendencia de ciudades cercanas de rebajar horarios y superficies, establecía el cierre de terrazas el fin de semana a la 1 de la mañana, con todo el mobiliario recogido y una reducción real de superficies en función de los metros útiles de cada local.

El Gobierno del PP aprovechó el pleno de aprobación inicial para incorporar una enmienda de Vox y ampliar hasta la 1:30 de la madrugada el horario los fines de semana y otra enmienda del PSOE para sustituir la superficie útil de los locales por la real (baños, cocina, almacén e interior de barra incluida).

Esta modificación supone dar el máximo (100 metros) de ocupación exterior prácticamente a todos los establecimientos de la ciudad si la configuración de la calle lo permite.

De hecho, la ampliación de horarios y superficies fueron las únicas enmiendas admitidas en aquella aprobación inicial, mientras que todas aquellas que pedían restricciones específicas en el centro histórico, tras haber sido reconocido por el propio pleno municipal como Zona de Protección Especial Acústica (ZPAE) hace más de un año, fueron rechazadas sistemáticamente.

Demanda Casco Antiguo, tras la aprobación inicial, volvió a insistir en sus alegaciones en la obligación municipal de reducir las emisiones de ruido en domicilios y en la calle, entre otras cosas por las terrazas.

Esta organización ha insistido en que la nueva ordenanza de terrazas es« una oportunidad perdida, sin consenso alguno con el vecindario afectado, y un continuo engaño con un dramático resultado».

En ente sentido, ha recalcado que las terrazas de Logroño van a seguir siendo las que menos pagan, las que mayores horarios disfrutan y las más cochambrosas de todas las ciudades del entorno.