El comercio local registra en Logroño más aperturas que cierres «por primera vez en muchos años»

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, han firmado este lunes el tercer convenio ... marco de colaboración entre ambas instituciones para el desarrollo de diferentes líneas de trabajo e investigación dirigidas a impulsar el comercio local «potenciando sus elementos diferenciadores y avanzando estrategias para mostrar a la capital como un referente en tecnología, sostenibilidad y turismo de compras».

Así, el nuevo acuerdo entre el Ayuntamiento y la UR para el impulso y desarrollo de la Cátedra Extraordinaria de Comercio, creada en 2010, contempla una subvención municipal de 38.750 euros para este ejercicio. Y todo ello entre apelaciones «a ese sentimiento de ciudad comercial en el que trabajamos dado que la apuesta por el comercio local supone apoyar a la ciudad en su conjunto».

El hecho de que este 2025, por primera vez en mucho tiempo, «sean más los comercios que se han abierto que los que se han cerrado», ha sido celebrado en un acto en el que, además, se ha presentado una nueva convocatoria de los Premios 'Comercio Excelente' de la Ciudad de Logroño, además de referirse a la Capitalidad Europea del Comercio Minorista a la que optará en 2028, «una estrategia de ciudad que echará a andar en noviembre con la convocatoria de una amplia y plural comisión constitutiva de la candidatura».

Las estadísticas oficiales, según la propia administración local, reflejan que de enero a julio del presente año se han cerrado 39 establecimientos, fundamentalmente por jubilaciones, pero se han abierto hasta 45 nuevos, más aperturas que cierres «por primera vez en muchos años», lo que es visto como un indicador «de que hay ganas en los nuevos emprendedores por desarrollar nuevas iniciativas».

Por su parte, desde la institución académica han vuelto a poner de manifiesto la vocación de alianza y compromiso de la UR con los comerciantes locales como «socios activos, impulsores de estrategias de futuro y guardianes de un comercio de proximidad que sigue latiendo con fuerza, fiel a sus raíces y abierto al mañana».