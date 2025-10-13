LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Local comercial en alquiler.

Local comercial en alquiler. Sonia Tercero

El comercio local registra en Logroño más aperturas que cierres «por primera vez en muchos años»

Ayuntamiento y Universidad de La Rioja colaboran para proyectar el comercio de proximidad y convertir a la capital en un referente del turismo de compras

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:08

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, han firmado este lunes el tercer convenio ... marco de colaboración entre ambas instituciones para el desarrollo de diferentes líneas de trabajo e investigación dirigidas a impulsar el comercio local «potenciando sus elementos diferenciadores y avanzando estrategias para mostrar a la capital como un referente en tecnología, sostenibilidad y turismo de compras».

