Convocados los Premios 'Comercio Excelente' de Logroño, que incluyen por vez primera al «más popular» El plazo de presentación de candidaturas quedará abierto hasta el 11 de noviembre

Nueva convocatoria de los Premios 'Comercio Excelente' de la Ciudad de Logroño a la vista, «que reconocen las buenas prácticas y la excelencia del comercio local logroñés», organizados desde la Cátedra Extraordinaria de Comercio puesta en marcha junto a la Universidad de La Rioja y el Ayuntamiento. La novena edición, presentada este mismo lunes, incluirá como novedad el galardón del público al comercio más popular, «con el fin de dar la voz al ciudadano sobre el comercio de ciudad que prefiere».

Así lo han anunciado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y la rectora de la UR, Eva Sanz, tras la firma del tercer convenio marco de colaboración entre ambas instituciones para el desarrollo de diferentes líneas de trabajo dentro de la Cátedra que impulsan y que incluye también estos premios. Los mismos, que se entregarán el próximo 10 de diciembre en el Espacio Lagares, se dividen en dos categorías: honoríficos y al mérito, contando cada una de ellas con distintas modalidades.

De entrada, los premios honoríficos son:

- Premio a la Mejor Trayectoria: este galardón está destinado a reconocer la mejor trayectoria en el ámbito del comercio de Logroño, valorando tanto a personas como a establecimientos que, a lo largo de los años, han contribuido de forma destacada al desarrollo, la continuidad y la vitalidad del sector comercial en la ciudad.

- Premio del Público al Comercio Más Popular: destinado a reconocer al comercio que haya logrado una conexión destacada con sus clientes y con la ciudadanía en general; este galardón se otorga mediante votación popular.

Y por otro lado, los galardones al mérito, que se reconocen con una dotación económica de 1.000 euros, un diploma y una placa conmemorativa, son:

- Premio Digitalización: destinado a galardonar las iniciativas del comercio que hayan contribuido a redefinir el servicio a los clientes al posibilitar nuevas experiencias digitales en la interacción comercio-cliente, tanto en la tienda física como en un contexto 'on line'.

- Premio Comercio Sostenible: destinado a premiar y apoyar al comercio de Logroño con proyectos innovadores que contribuyen a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

- Premio Emprender en Comercio: destinado a premiar el emprendimiento en el comercio de Logroño, este galardón reconoce a aquellos negocios que, en los últimos dos años, han apostado por nuevas propuestas comerciales o han emprendido proyectos innovadores que los hacen singulares en su entorno.

Presentación de candidaturas

Podrán optar a los Premios 'Comercio Excelente' de la Ciudad de Logroño 2025 todas las entidades, personas físicas (comerciantes) y establecimientos (negocios) que desarrollen o hayan desarrollado su actividad en el marco del comercio minorista independiente en el término municipal, entendiendo como tal el servicio de atención al público en un negocio de la ciudad.

Las candidaturas y la documentación se podrán presentar hasta el 11 de noviembre a las 23.59 horas, a través del siguiente formulario: https://bit.ly/PremiosComercioExcelenteLogroño2025.

Los premios serán fallados por un jurado compuesto por el concejal de Promoción de la Ciudad, la directora de la Cátedra Comercio, un miembro de esta unidad, y un representante del departamento de Economía y Empresa de la Universidad de La Rioja.