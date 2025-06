El coche 'Fantástico' y el de 'Regreso al Futuro', en Logroño La asociación Pixel and Games reúne en su sede las réplicas 'riojanas' del Pontiac Firebird 'Kitt', el Delorean DMC-12, el Chevrolet Corvette de 'El Equipo A' y el Toyota Trueno de la serie de anime 'Initial D'

Los responsables de Pixel and Games junto a los conductores del Pontiac de 'El Coche Fantástico' y del Delorean de 'Regreso al Futuro', ambos de Iván García, a la izquierda.

Diego Marín A. Logroño Sábado, 21 de junio 2025, 13:19 | Actualizado 13:29h. Comenta Compartir

El Pontiac Firebird de 'El Coche Fantástico', el Delorean DMC-12 de 'Regreso al Futuro', el Chevrolet Corvette de Fénix, el teniente Templeton Peck de 'El Equipo A', y el Toyota Trueno de la serie de anime 'Initial D' se han reunido este sábado en la puerta de la sede de Pixel and Games en Logroño (calle Piqueras, 52). Con motivo de la 'Fiesta de los Recreativos', la asociación ha logrado congregar a estos cuatro iconos de la cultura popular de los 80 y 90 con la curiosidad añadida de que son cuatro vehículos 'riojanos', es decir, sus dueños son de La Rioja y aquí tienen sus garajes. No es la primera vez que Pixel and Games, asociación que colecciona máquinas recreativas, rótulos de comercios emblemáticos de la ciudad y todo tipo de elementos de la cultura popular, cuenta con un vehículo célebre del cine o de las series de televisión, meses atrás ya contó con el Cadillac de los Cazafantasmas. Además, la cita de la Fiesta de los Recreativos ha contado con un grupo de motocicletas Vespinos y Derbis clásicas.

«Se llama la Fiesta del Recreativo pero es la excusa para poder reunirnos todos, aunque nos hemos enfocado en los coches. Se están llevando muchos a diversas concentraciones nacionales pero el mérito de esto es que los dueños de todos estos coches son riojanos, de Logroño, Calahorra y Arnedo, y han hecho un trabajo impoluto de conservación de los vehículos porque son idénticos a los originales», explica Rubén Benítez, de la asociación Pixel and Games. Durante la jornada de este sábado también se presentará una nueva colección de muñecos que se incorporan al museo, las marionetas de una famosa serie infantil de los 80.

Iván García, director creativo de Callaghan, es el propietario del Pontiac y del Delorean. «Cuando vi la serie y la película empezó mi interés por los coches. Años después conseguí hacerme con una unidad en Holanda y eso alimentó mi interés por coleccionar coches. Durante diez años he estado trabajando en la réplica de 'El Coche Fantástico' y ahora voy a empezar con la furgoneta de 'El Equipo A', pero son proyectos que tienes que abordar sin prisa», cuenta Iván García. Además de lograr que se asemejen a los originales, tuneándolos a conciencia, luego hay que conseguir el permiso de circulación. «Hay que catalogarlos como vehículo histórico. Conducirlos es como ir por la calle con Brad Pitt, todo el mundo lo quiere saludar y hacerse una foto con él. Si paras en una gasolinera no te dejan ni repostar, todo el mundo quiere acercarse. Y cuando circulas, las gente empieza a mirar, frena, se cruza… y casi provocan accidentes», reconoce Iván García. Y es que sus vehículos no pasan desapercibidos, forman parte de la iconografía de la infancia y adolescencia de varias generaciones.

'El Coche Fantástico' Réplica del Pontiac Firebird conocido como 'Kitt' de la popular serie televisiva, propiedad del arnedana Iván García. D.M.A. 'Regreso al Futuro' Réplica del Delorean DMC-12 de la popular película de Robert Zemeckis, propiedad del arnedano Iván García. D.M.A. 'El Equipo A' Réplica del Chevrolet Corvette de Fénix, el nombre en clave del teniente Templeton Peck en la popular serie de televisión, propiedad del logroñés David Yécora. D.M.A. 'Initial D' Réplica del Toyota Trueno, protagonista de la serie de anime, propiedad del calagurritano Álvaro Soldevilla. D.M.A. 1 /

«Un coche que marcó una época»

Sucede parecido con el Chevrolet Corvette de David Yécora, de Logroño, que «es un coche que marcó una época». «Cuando, de pequeños, veíamos aparecer a Fénix con su Corvette, nos gustaba. Y cuando ya tienes una edad y la nostalgia llama a la puerta… dices: 'Vamos a darnos un pequeño capricho'. Es un coche con el que revivir aquella época que tanto nos gusta y disfrutarlo», cuenta David Yécora, orgullo de su deportivo. Para él no ha sido muy complicado hacerse con el modelo. «Actualmente hay muchas vías para conseguir coches clásicos, hay mercado y los recambios son asequibles y fácil de encontrarlos», reconoce Yécora. Y conducirlo, admite el propietario, no es discreto. «El coche es llamativo, hace ruido y llama la atención», confiesa Yécora.

Álvaro Soldevilla, de Calahorra, es el propietario del Toyota Trueno, tal vez el que más desapercibido pasaría si no fuera por las letras en japonés que exhibe en las puertas, propias del vehículo original de 'Initial D'. «Yo crecí con la cultura de los coches y este manga de 1995 es la biblia, en Japón hay mucha cultura de 'Drive'. Es el protagonista de la serie, me enamoré. Hace unos años compré uno en Portugal y lo dejé igual que el de la serie, pero lo vendí. Resulta que diez años después el valor se ha triplicado porque el valor, depende del modelo, sube mucho. Un coche como estos puede valor 30.000 euros. Hace poco conseguí otro, lo dejé a mi gusto y lo disfruto», explica Álvaro Soldevilla.