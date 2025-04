Los Cazafantasmas pasan por Logroño El único coche en España de réplica al de la célebre película de los 80 ha hecho parada en la sede de Pixel and Games de la capital riojana y, cuenta el presidente Rubén Benítez, monta «un Cristo… porque la gente empezó a parar y a hacerse fotos»

Pixel and Games

Diego Marín A. Logroño Martes, 22 de abril 2025, 20:08 Comenta Compartir

Los Cazafantasmas han visitado Logroño. O al menos una réplica de la ambulancia reconvertida en el vehículo oficial de este servicio que popularizó la película de 1984 protagonizada por Bill Murray y Sigourney Weaver. Una réplica del Cadillac de 1959, de más de 6 metros de largo y 2 de ancho, paró en la tarde del pasado Lunes Santo en Pixel and Games, el paraíso de los años 80 y 90 y el arcade que tiene sede en la calle Piqueras de la capital riojana. Un grupo de 'cosplayers' de Logroño, es decir, personas que se disfrazan de un personaje en concreto con gran realismo, se enteraron de que el único coche que existe en España de réplica del vehículo 'oficial' de los Cazafantasmas estaba en ruta por el norte de España, dirigiéndose de Galicia a Gerona, y le pidieron que parase en Logroño.

«De vuelta fue parando en todas las capitales. El coche es espectacular. ¡Vaya dimensiones tiene! Es una locura. Le han pasado la ITV y está catalogado como vehículo histórico, porque antes lo tenían que mover con grúa, y lo tiene customizado perfecto», cuenta Rubén Benitez, presidente del proyecto y asociación Pixel and Games. Para él fue una sorpresa su presencia porque simplemente había quedado en la sede con los 'cosplayers'. «Cuando lo vi llegar se me salía el corazón por la boca. Hasta me dieron ganas de llorar de la emoción y la euforia», confiesa Rubén Benítez. Y también reconoce que en plena calle «se preparó un Cristo… porque la gente empezó a parar y a hacerse fotos» y eso que «apenas paró media hora, justo para tomar un respiro y continuar con su kilometrada hacia Gerona».

Ampliar Los 'cosplayers' junto a Marc Baye y el ecto-1 en la calle Piqueras de Logroño. Pixel and Games

Como anécdota añadida, de camino a la capital riojana el vehículo estuvo atascado en Burgos a causa de un accidente de tráfico y su presencia casi causó más retenciones porque la gente, igual que en Logroño, se acercaba a fotografiarlo en plena carretera. «La Guardia Civil, mientras multaba, hacía fotos al vehículo», cuenta Rubén Benítez. El catalán Marc Bayé es el propietario de este vehículo customizado, pintado a mano, que se asemeja al Ecto-1, nombre del coche de la película, y que se alquila para eventos. Precisamente viajaba de regreso a casa tras asistir a un evento de magia en Vigo.

El Coche Fantástico Una réplica de Kit, 'El Coche Fantástico', visitó Pixel and Games el pasado enero. Pixel and Games Regreso al futuro Réplica del DeLorean de la película 'Regreso al futuro'. Pixel and Games Cazafantasmas Réplica del Ecto-1 de la película 'Cazafantasmas' que visitó el Lunes Santo Pixel and Games. Pixel and Games 1 /

No es la primera vez que un vehículo de réplica visita Pixel and Games, donde es posible jugar al 'Pang', al 'Street fighter' o contemplar los carteles de los recreativos y otros comercios emblemáticos de Logroño. Durante el pasado festival Actual 2025 ya estacionó frente a Pixel and Games un Kit, 'El coche fantástico', y, anteriormente, también un DeLorean de 'Regreso al futuro'.