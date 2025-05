La calle Lardero de Logroño, empapelada en señal de protesta durante unas horas

'Menos palabras y más seguimiento', 'Limpieza periódica', 'Para cuándo la licitación', 'Obras ya', 'Dos años de palabrería y dos años de incumplimiento'... Mensajes de ... protesta con un claro destinatario, el Ayuntamiento de Logroño, aparecieron en la calle Lardero en la noche del jueves, cuando la ciudad se disponía a irse a la cama.

El vecindario, harto del abandono de la vía a la espera de unas obras de reforma que no llegan, colocó los mismos; si bien, cuando despertaron, casi todos habían desaparecido, al menos los instalados en las fachadas. Su acción, en cualquier caso, no ha pasado desapercibida y ya piensan en las siguientes.

«Reivindicamos las obras anunciadas, la limpieza prometida mientras llegan y exigimos civismo a los dueños de los perros», destaca el colectivo, sorprendido de que su acción haya tenido respuesta inmediata con la retirada de la cartelería. «¡Viva la libertad de expresión y crítica»!, apuntan avisando de que seguirán reclamando «una calle limpia y arreglada».

Se mantienen, eso sí, los carteles de las farolas, esos que llaman a la precaución advirtiendo de «baldosas sueltas, suelo irregular, riesgo de caídas y heces de perros» a modo de señal con bridas y papel plastificado a la entrada y salida del castigado tramo. Las reivindicaciones, con carteles o sin ellos, siguen siendo las mismas, aunque el hartazgo aumenta pues los plazos de ejecución de la reurbanización de la calle Lardero entre Gran Vía y Pérez Galdós, a la que finalmente se sumará la vecina calle Vitoria, «se dilatan continuamente».

«La limpieza es esporádica, sólo se realiza cuando insistimos a través del concejal, cuando aparecen por aquí o cuando tenemos reunión en el Ayuntamiento», precisan. No se fían, y tras dar al Ayuntamiento de Logroño un voto de confianza, parecen haber dicho basta. El vecindario, y no es nuevo, no solo se ha plantado, sino que, además, ya piensa abiertamente en movilizaciones si el equipo de gobierno municipal no cumple y atiende de una vez la reforma integral de la citada vía.

Así, vecinos y comerciantes de la calle, la única del entorno en la que no se ha actuado en los últimos años dando como resultado un estado de total abandono tras la última secuencia de reventones de finales de 2023, siguen decididos a reclamar la renovación completa prometida, anunciada y que, sin embargo, temen que se retrase, a esta paso, hasta finales del presente mandato.