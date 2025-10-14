Avenida de Portugal acogerá el sábado otro desfile para impulsar el comercio local El evento, enmarcado en la iniciativa CUCO, contará con la participación de estudiantes de la Esdir y del IES Hermanos D'Elhuyar

María Aguirre Logroño Martes, 14 de octubre 2025, 12:05 | Actualizado 15:45h.

Más allá de embellecer o de llenar de actividad a la capital riojana, CUCO 2025 llega al corazón de Logroño, concretamente a avenida Portugal, con el objetivo de promocionar el comercio minorista y local. Tanto es así que un nuevo desfile, a las 18.00 horas, contará con la participación de diseñadoras riojanas pertenecientes a la Esdir y al Instituto Hermanos D'Elhuyar. Una experiencia en la que, según el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, «vamos a disfrutar de la moda, del talento logroñés y de la oferta de los comercios, porque estos tendrán la opción de sacar sus productos a la calle».

El éxito de la pasarela que tuvo lugar la semana pasada en Calvo Sotelo, en la que participaron diez tiendas locales de referencia, «fue una muestra del enorme interés que despiertan este tipo de iniciativas», ha agregado Sáinz. Por ese motivo, según el director general de la Cámara de Comercio, Florencio Nicolás, «este sábado los jóvenes tomarán relevo en lo que es la creatividad, la moda, el diseño, la cultura y el comercio». Una iniciativa para apoyar al comercio local, porque «hará que se acerquen a las tiendas, entren, conozcan sus productos y compren» y con la que, según Sáinz, «queremos recuperar el espíritu de una época en la que Logroño era un referente comercial no sólo en toda la región sino en ciudades limítrofes».

Quienes se acerquen a avenida Portugal podrán disfrutar de una animación comercial y hostelera desde las 10.00 horas de la mañana hasta las 21.00 horas de la noche. Un horario que engloba al desfile y a la actuación de rock instrumental de la mano de Los Supertubos, que pondrá el broche final del evento a las 19.30 de la tarde. Porque «cuando la cultura, la música, el comercio, el diseño y la creatividad de los jóvenes se une, estoy seguro de que Logroño brillará con más fuerza», ha concluido Nicolás.

Diseñadoras participantes

Según ha explicado el organizador y presentador de la actividad, Eduardo Viladés, el desfile contará con diseños de seis modistas licenciadas en la Esdir: María Fernández Basses, Paula Roncal, Mar Benito, Coral Montes, Alejandra López Oliván, Noelia Rodríguez; además de diez estudiantes del Instituto Hermanos D'Elhuyar, especializados en patronaje, Habrá una entrevista en directo a Rebeca Fernández, directora del centro, y la participación de la diseñadora polaca afincada en La Rioja René Esteya, quien «lleva más de treinta años en el negocio de la moda y ha trabajado en empresas como Rosa Clará». Presentará tres vestidos de gala y dos diseños de alta costura.

María Fernández Basses, exalumna de la Esdir y actual estudiante de Hermanos D'Elhuyar, presentará 'Cruce de Caminos', una colección de artesanía riojana con la que pretende que «los jóvenes no perdamos ese interés por la artesanía local». Un objetivo que recoge la esencia de CUCO 2025.

Cortes en la circulación

Durante la mañana se podrá circular y aparcar con normalidad, pero a partir de las 14.00 horas, y con motivo de la celebración del desfile, el tráfico quedará cortado en esa zona hasta las 21.30 del sábado, «con la excepción de los garajes, a los que se podrá entrar y salir en contradirección salvo el que está directamente afectado por la ubicación del escenario, frente al pasaje de avenida Portugal», ha aclarado Sáinz.