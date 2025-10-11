Calvo Sotelo, la peatonal convertida en pasarela

El buen tiempo jugó a favor del desfile, que ocupó un tramo de la calle Calvo Sotelo, en la zona peatonal de las Cien Tiendas.

Estíbaliz Espinosa Logroño Sábado, 11 de octubre 2025, 21:16 | Actualizado 23:20h.

Un pequeño tramo de la logroñesa calle Calvo Sotelo (el acotado por sus perpendiculares Juan XXIII y Beti Jai), se ha transformado este sábado por tarde en una pasarela de moda a cielo abierto donde diez comercios de la capital presentaron sus mejores propuestas para vestir este próximo invierno.

El evento también ha sido un escaparate para el joven talento local, en esta ocasión personalizado en el diseñador Hegoi de Francisco, de 23 años y formado en la Esdir. El desfile se ha cerrado con su colección masculina 'The Tube Edit', donde la elegancia clásica se ve influenciada por elementos históricos y, en ocasiones, por el espíritu rebelde del movimiento punk.

Decenas de logroñeses asistieron a este primer Desfile de Moda Otoño-Invierno 2025, respaldado por el Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio de La Rioja. De ellos, unos 300 (los invitados) lo hicieron sentados en las filas de sillas que flanqueaban la pasarela, un escenario entelado en color blanco. El resto de curiosos apuraba los laterales hasta prácticamente taponar la calle durante la hora que se prolongó el desfile.

Como maestro de ceremonia, y organizador del evento, intervino Eduardo Viladés, quien presentó y dio paso a las colecciones de las tiendas participantes. La mayoría de moda femenina, como las presentadas por Setlan, Gloss, Flash, Pan Blanco, Atipyca, Bocaray e Isabella, esta última con algunas de sus modelos de edad madura y cuerpos no normativos.

Aplausos en el desfile. Sonia Tercero

También se pudo disfrutar de la moda infantil de Giovanna Sotto y del desparpajo de sus pequeños desfilantes; de las propuestas clásicas y sport para hombre de Göteborg, y de la moda nupcial de Pilar Gil, con cuatro trajes de novia (y otros tantos de invitada) con el foco puesto en la espalda.

Tras asistir a este desfile, que nace con vocación de continuidad y de promover el comercio minorista de Logroño, uno aventura un invierno 2025 en el que la mujer vestirá con colores de gama cálida (sobre todo marrones, crudos y burdeos) y estampado animal; se cubrirá con tejidos gustosos y con textura (punto, terciopelo, cuero...); y presumirá de bolsos amplios, gorros en los más diferentes formatos y, sobre todo, de pantalón.