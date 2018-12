«Hay un tripartito de la oposición que se ha unido para paralizar el Parlamento y desgastar al Gobierno de La Rioja por interés electoral» El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, en un momento de la entrevista concedida a Diario LA RIOJA el pasado jueves, 20 de diciembre. / Justo Rodriguez Entrevista a José Ignacio Ceniceros González | Presidente del Gobierno de La Rioja ROBERTO G. LASTRA Logroño Lunes, 24 diciembre 2018, 13:45

Ha encajado el golpe sin inmutarse, entre otras cosas porque sabía desde hace meses que se lo iban a lanzar. Han intentado que el directo a la mandíbula al menos retumbe, que se oiga en toda La Rioja, pero el presidente del Ejecutivo riojano, José Ignacio Ceniceros, tenía la guardia alta y ni se ha inmutado. «Está todo contaminado por las elecciones y el tripartito de la oposición se ha unido para paralizar el Parlamento y desgastar al Gobierno», resalta con la sonrisa y la pausa del hombre tranquilo, que algunos toman como inacción o debilidad. Error.

- Estamos a una semana de cerrar un año que, a juicio de toda la oposición, es el del fracaso de su Gobierno, obligado a retirar el proyecto de Presupuestos para el 2019.

- El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, presentar en tiempo los Presupuestos cuando hay ejecutivos autonómicos que ni los han presentado y otros siguen prorrogándolos. Hemos intentado por todos los medios dialogar con todos los grupos, pero desde un principio ya vimos que no tenían muchas ganas. Pese a todo, hemos insistido hasta el último día, con una carta incluida al Grupo Parlamentario Ciudadanos. El Grupo Socialista el año pasado presentó una alternativa que luego retiró, pero este año se ve que han trabajado menos. Con Podemos sí que hemos hablado y estaban de acuerdo en que los Presupuestos estuviesen alineados con las 17 medidas de desarrollo sostenible, pero nos pidieron que aumentásemos la presión fiscal a los contribuyentes riojanos y les contestamos que por ahí no íbamos a pasar porque siempre hemos defendido que bajar los impuestos es la mejor manera de crecer y crear empleo. En el 2012, el PSOE facilitó en muchos parlamentos la aprobación, eso podíamos haber hecho ahora y luego sentarnos a trabajar con enmiendas parciales, como se hizo el año pasado, que es mucho más correcto que tirar los Presupuestos. Pero no he visto ni una propuesta concreta del resto de los grupos.

- ¿Está hablando de una paralización del Parlamento de La Rioja?

- Hay una obstrucción en el Parlamento de La Rioja, que la estamos viendo con leyes como la de la modificación de la ADER para proyectos de interés general, la de Participación y Colaboración Ciudadana o la Ley del Menor, que están paralizadas en el Parlamento. Con la ley de Presupuestos ha pasado lo mismo. Claro que vemos obstruccionismo por parte de los grupos parlamentarios. Por eso, como nuestra obligación era preocuparnos de todos los riojanos, lo que hemos hecho es presentar un proyecto de ley de medidas urgentes, que irá por el trámite de urgencia y por lectura única si la Mesa lo acepta. Son cinco artículos muy sencillos con cuatro medidas muy específicas: la gratuidad de la educación de cero a tres años, la tarifa cero para autónomos, la reducción de 0,5 puntos en el tramo autonómico del IRPF para rentas de hasta 12.450 euros anuales y deducciones por hijo nacido o adoptado de 600 euros para el primer hijo, 750 si se trata del segundo y 900 para el tercero para fomentar la natalidad. Yo espero que esta ley sea apoyada por todos en el Parlamento y para ello hemos pedido que se habilite enero.

- Si en las elecciones de mayo se repitiesen los resultados de hace cuatro años, ¿cree que saldrían adelante estos mismos Presupuestos?

- Pues seguramente porque ahora están actuando de forma electoralista y no me refiero solo a Ciudadanos.

- ¿Y el Partido Popular no?

- El Partido Popular está también con el rabillo del ojo mirando, pero está cumpliendo con su obligación.

Contaminación

- ¿Es un revés especialmente grave para La Rioja?

- Sí, lo es para todos los riojanos.

- Aunque el Ejecutivo saca pecho por la recuperación económica, lo cierto es que muchos de los indicadores hablan de una aceleración más lenta que la mayoría de comunidades, sobre todo las limítrofes.

- Ahora mismo estamos creciendo, según todos los indicadores, al 2,3% y la media en España está en el 2,6, pero también hay otros que nos dicen que vamos a terminar el año con el 2,5%. Es cierto que los dos años anteriores hemos tenido un crecimiento menor por hechos coyunturales, como la marcha de Altadis o la helada, pero las previsiones para el año que viene, entre el 2,7 y el 2,9%, son muy buenas. Estamos creciendo y, además, creando empleo, somos la tercera comunidad con menor tasa de parados, y la segunda en calidad de vida. También cumplimos con los objetivos de déficit y de deuda, nuestras empresas están invirtiendo, 500 millones el año pasado con 90 de ayudas de la ADER; cada año batimos récord de exportaciones...

- Todo eso no convence a la oposición, que coincide en que el proyecto de Ceniceros para La Rioja está agotado. Ciudadanos le ha dado la espalda porque dice que ya no confía e incluso Vox, aún sin representación, ha reclamado su dimisión.

- ¿Que Vox ha pedido mi dimisión?

- Sí, en un comunicado.

- Bueno, pues que estén tranquilos que no voy a dimitir.

- ¿Se le ha pasado por la cabeza tirar la toalla?

- No, por supuesto que no. En esta legislatura para mí lo más duro fue el cierre de Altadis porque más de 500 personas se quedaban en la calle, pero que los Presupuestos no los acepten... A partir del 1 de enero prorrogaremos los del 2018, que son unos Presupuestos nuestros, del Partido Popular, cuando al señor Sánchez no le va a quedar más remedio que prorrogar unos que eran de otro Gobierno, del de Mariano Rajoy, y no pasa nada, no hay un escándalo.

- Pero algo habrá hecho mal también Ceniceros y su Gobierno.

- Por supuesto, yo no digo que seamos perfectos, pero seguimos trabajando, además con muchas ganas, por todos los riojanos.

- Aunque parece que son pasado mañana, faltan cinco meses para las elecciones. ¿Teme la parálisis total del Parlamento de La Rioja?

- Sí que es cierto que cuando llega este tiempo todo está contaminado y sé que hay comisiones de investigación que las han tenido dormidas y que ahora quieren reactivar deprisa y corriendo, en concreto el PSOE.

- Todos, incluido su partido, solo piensan ya en la cita con las urnas. De hecho, esta semana, el día 27, Pablo Casado llega a Logroño para proclamar a los candidatos a las dos principales instituciones de la región. Que el cabeza de lista al Parlamento de La Rioja va a ser usted ya lo anunció tras el congreso de abril en Riojafórum.

- Nosotros nos regimos por nuestros estatutos y en el congreso así quedó determinado, no hay más que hablar.

- El aspirante a la Alcaldía de Logroño entiendo que ya está elegido.

- Se conocerá el día 27, no vamos a adelantar acontecimientos.

- ¿Lo sabe ya él o ella?

- Pues no lo sé... O lo sabe... o se enterará ese día.

- ¿Ha habido indicaciones desde Madrid?

- Con Madrid lo único que se ha hecho es hablar. El partido a nivel nacional respeta lo que las organizaciones territoriales le proponemos.

- Entiendo que aunque no todas, las heridas de aquel congreso han cicatrizado...

- Está olvidado.

- La pregunta era que si prevé muchos movimientos en las listas.

- Habrá cambios, pero sólo los necesarios porque hay personas que nos han dicho que no quieren seguir después de muchos años. Habrá cambios, pero tampoco muchos, lo que sí estamos es trabajando para tener presencia en todos los municipios con candidatos nuestros, no como otros, que llenan listas con nombres que luego ni aparecen en el pueblo.

- Lo que está claro es que Cuca Gamarra no puede repetir.

- Bueno, lo de que está claro que Cuca Gamarra no puede repetir lo dice usted.

- Así se recogió en el pacto con Ciudadanos.

- Bueno, yo no voy a entrar ahora en eso, el día 27 lo veremos.

- ¿Cree el PP que podría repetir?

- Nosotros estamos trabajando y haremos una propuesta que desvelaremos el día 27 de diciembre.

- Aunque usted aspira a la reelección, serían sus primeros comicios como cabeza de la lista. ¿Se ve el próximo verano en este sillón?

- Será lo que quieran los riojanos, yo soy un hombre profundamente democrático, pero si los riojanos nos dan la mayoría suficiente, que creo que lo vamos a conseguir, por supuesto que estaría aquí en la próxima legislatura, pero solo esa, siempre he dicho que estaría ocho años como máximo y lo voy a cumplir.

- ¿Solo con los suyos o en compañía, como intentan en Andalucía, con una coalición PP-Ciudadanos?

- Yo, si le soy sincero, prefiero gobiernos estables en los que se involucran en la acción otros grupos que no solo se limitan a abstenerse. Yo desde el primer año le ofrecí a Ciudadanos entrar en el Gobierno, y se lo volví a ofrecer en el segundo y en el tercero. Este año no he tenido la ocasión porque no han querido prácticamente sentarse a dialogar. A mí me hubiera gustado que se hubiesen involucrado a la hora de gobernar porque es muy fácil estar detrás de la barrera y criticar todo.

- ¿No ha tenido La Rioja estabilidad entonces?

- Sí, la hemos tenido y la vamos a seguir teniendo de aquí a las elecciones, pero a mí me gustaría que esa estabilidad fuera más firme porque a lo largo de esta legislatura hemos tenido que dialogar mucho y es difícil a veces. Ahora tenemos en el Parlamento de La Rioja casi una docena de proyectos de ley que están paralizados. Hay un tripartito de la oposición, con PSOE, Ciudadanos y Podemos, que se ha unido con el acuerdo de paralizar el Parlamento y desgastar al Gobierno de La Rioja por intereses electorales.

Esperanzas y acuerdos

- En Andalucía ni el debilitamiento del Gobierno socialista ha impedido el desplome del PP. Los electores dieron el doble de diputados a Ciudadanos y provocaron el desembarco de Vox. ¿Qué teme más?

- A mí en política no me da miedo nada, nosotros estamos trabajando para todos los riojanos y notamos en la calle, todos los días, su apoyo. Ahí están nuestras esperanzas y, por eso, el pálpito que tenemos es bueno.

- ¿Pactaría con cualquiera para un hipotético gobierno de coalición?

- Cuando te sientas a pactar tienes que ver las líneas programáticas tuyas y las del otro y en este caso con el que más fácil podríamos pactar es con Ciudadanos porque, de hecho, ya lo hemos hecho. Pero en el Parlamento de La Rioja hemos llegado a acuerdos con todos los grupos.

- ¿Qué opina del protagonismo que está adquiriendo Vox, fundado, entre otros, por una persona a la que usted tiene un afecto especial como es José Antonio Ortega Lara?

- Yo tengo que respetar todas las opciones políticas que están en el panorama, aunque aquí en La Rioja Vox es un partido extraparlamentario. Si se presentan y los riojanos les dan el apoyo suficiente para entrar en el Parlamento de La Rioja, los tendremos que respetar. A mí Vox no me genera ningún miedo, como tampoco lo hace Podemos. Son partidos que mientras estén dentro en el marco constitucional hay que aceptarlos.

- ¿Ha hablado alguna vez de esto con José Antonio Ortega Lara?

- Con él hablo, hemos hablado y seguiremos hablando porque hemos sido muy buenos amigos y vamos a seguir siéndolo independientemente de que él milite en otra formación política distinta a la mía. Yo lo voy a respetar siempre porque Ortega Lara sigue siendo un símbolo de libertad para todos los españoles.

- ¿Ha muerto definitivamente el bipartidismo?

- Yo creo que no, ahí están los dos partidos mayoritarios y creo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista deberían en algunos momentos mostrar más predisposición a llegar a acuerdos, como hacen en otros países, como en Alemania por ejemplo. Aquí en La Rioja se podía haber llegado también a eso en asuntos de región.