«Jamás bajaremos la guardia en exigir lo que nos corresponde» Ceniceros, en una de las ventanas del Palacete. / Justo Rodriguez Ceniceros advierte al Gobierno central de que La Rioja no va a renunciar a la compensación por el 'efecto frontera' ni a la alta velocidad ferroviaria ROBERTO G. LASTRA Logroño Lunes, 24 diciembre 2018, 13:45

Con la creación de empleo como eje prioritario, José Ignacio Ceniceros mantiene también el radar fijo en La Moncloa. Da por hecho que la Ronda Sur está encauzada, pero no va a bajar la guardia en la defensa del resto de demandas: la financiación de las obras del Sagasta y la alta velocidad ferroviaria junto a otras infraestructuras. «El AVE no cabe duda de que es modernidad, pero hay que tener los pies en el suelo... Lo que hace falta es que no nos quedemos parados o anclados», reclama el presidente.

- A nivel nacional la radiografía tampoco aparece especialmente nítida sino todo lo contrario. En junio me dijo que prefería darle los 100 días de cortesía y hemos superado ese plazo ya con creces. ¿Qué me dice del Gobierno de Pedro Sánchez?

- Yo estuve en septiembre con él en La Moncloa y hay una serie de compromisos que espero que cumpla. Es cierto que el otro día se avanzó un poco en el asunto de la Ronda Sur, pero eso no es hacer nada todavía, quien aprobó el proyecto fue el Gobierno de Mariano Rajoy. Todas las grandes obras llevan una tramitación pero espero que antes del 31 de diciembre salga la licitación y que esté publicada en el BOE que es lo que nos hace falta. Además, hay más obras pendientes, veremos a ver.

- Aquel 13 de septiembre usted salió medianamente satisfecho de La Moncloa. ¿Sabe algo del resto de demandas, como la financiación de las obras del Sagasta?

- Estamos esperando para firmar ese convenio que teníamos acordado con el anterior Gobierno de España para la financiación de las obras del instituto Sagasta, que comenzarán a primeros de año, a costa de lo que venimos llamando 'efecto frontera', el artículo 46 de nuestro Estatuto. Así se lo pedí al presidente y a la ministra de Hacienda y espero que se firme, pero primero tiene que haber Presupuestos del Estado.

- Aunque para algunos la compensación por el 'efecto frontera' ha perdido el sentido, hay un camino trazado por parte de las diputaciones vascas para la paulatina rebaja de los tipos impositivos.

- Desde luego, nosotros no vamos a bajar jamás la guardia en exigir lo que nos corresponde. El 'efecto frontera' en La Rioja casi alcanza a toda la comunidad porque nuestro tejido industrial está situado a lo largo del valle del Ebro y todo éste, desde Alfaro hasta más arriba de Haro, está en las fronteras con el País Vasco y Navarra, las dos comunidades con regímenes forales, que reciben mucho más que las demás y que no aportan al fondo interterritorial para la financiación de las comunidades autónomas.

- En esa balanza de privilegios y compensaciones, ¿ha salido perdiendo La Rioja?

- Pues probablemente sí, porque algunas empresas nuestras se fueron a la otra parte porque tenían ventajas y por eso, desde 1999, el artículo 46 de nuestro estatuto recoge esa compensación por el 'efecto frontera'. Ha habido gobiernos que han ido compensándolo de una forma u otra, con Aznar con la obra de Riojafórum y con Rajoy con la cesión del edificio del Banco de España, pero en los ocho años del Ejecutivo de Zapatero no hubo compensación alguna. Por eso le dije al presidente Sánchez que me gustaría que algún gobierno socialista haga algo también y hablé con él del convenio para la financiación de las obras del Sagasta, que, de hecho, él me dijo que no lo veía mal.

- ¿Puede ser así La Rioja competitiva en la captación de empresas?

- Desde luego, somos una comunidad muy competitiva, pero es cierto que estamos en desventaja con Navarra y el País Vasco; por eso, en la medida de nuestras posibilidades tenemos que ofrecer ventajas a nuestras empresas y, de hecho, lo estamos haciendo a través de la ADER.

- Hace justo un año hablábamos aquí de un asunto que era entonces uno de los temas estrella, el AVE. ¿Es irrenunciable o se contemplan otras alternativas?

- Yo espero que vayamos avanzando porque queremos el AVE como en las comunidades vecinas y en éstas no lo veo tampoco todavía, ni en Navarra ni en el País Vasco, así que creo que estamos aún a tiempo. Se habla también del tren de altas prestaciones en el eje Cantábrico-Mediterráneo, pero bueno... Yo lo que digo es que tenemos que tener buenos enlaces y habrá que hacerlo, sentándose para consensuar por dónde debe ir y respetando el paisaje vinícola.

- ¿Bajamos entonces el nivel de exigencia?

- El AVE no cabe duda de que es modernidad, pero hay que tener los pies en el suelo y hay que llenarlo y mantenerlo y somos poco más de 300.000 más la influencia que podamos tener en algunos municipios de Navarra. Que sean los expertos los que digan si conviene el AVE o un tren que te va a llevar a 250 kilómetros por hora, lo que hace falta es que no nos quedemos parados o anclados, hay que mejorar las infraestructuras y que no te cueste como ahora cuatro horas llegar a Madrid.

- Hablaba de la población riojana. Cada vez somos menos y la inmigración, criticada por algunos, ha sido clave pero ya no sirve para paliar el problema.

- La inmigración ha sido necesaria y nos ha enriquecido mucho en esta comunidad, sin duda. Claro que han sido necesarios. Respecto a lo otro, sí que es cierto que tenemos un problema con el índice de natalidad porque ha bajado muchísimo y el Gobierno trabaja en fomentar medidas para que vuelva a crecer y por lo menos no perdamos más población.