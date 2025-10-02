LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pasajeros en la estación de Logroño, en una imagen de archivo. Justo Rodríguez

El tren Logroño-Miranda vuelve a circular tras 40 días de obras en la vía

Adif ha cambiado el cableado de comunicaciones tras una incidencia en la línea Pancorbo-Miranda que afectó a La Rioja

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:49

Comenta

El tren de Logroño a Miranda interrumpió su circulación el 23 de agosto como consecuencia de una subida de tensión en la línea Pancorbo-Miranda de Ebro que generó daños en los sistemas de comunicación y que también afectó a la bifurcación con la línea de ferrocarril a su paso por La Rioja.

De hecho, los trenes Alvia a Bilbao y a Madrid, desde Logroño y con parada intermedia por Miranda, se suspendieron y Renfe ofreció a sus viajeros el servicio por carretera con una compañía de autobuses.

Hasta que este pasado miércoles 1 de octubre, hacia las cuatro de la madrugada, se restableció el servicio por tren después de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) realizara durante este más largo, en torno a cuarenta días, las obras necesarias para sustituir el sistema de cableado de comunicaciones.

