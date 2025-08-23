LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El tren Alvia en la estación de tren de Logroño. Justo Rodríguez

Adif corta por obras durante un mes el tramo Miranda-Logroño

Renfe ha programado 245 autobuses al modificar sus servicios entre Madrid, Logroño y Bilbao por unas obras en Miranda de Ebro que se prolongarán un mes

La Rioja

Sábado, 23 de agosto 2025, 17:22

Adif va a renovar las instalaciones de seguridad y comunicación de Miranda de Ebro, una actuación que durará aproximadamente un mes y que obligará al corte del servicio ferroviario en el tramo entre Miranda de Ebro y Logroño.

La actuación se va a acometer de manera urgente después de varias incidencias registradas esta semana y que ha provocado diversos retrasos en la línea que une Madrid y el País Vasco desde el pasado 15 de agosto. Estos trabajos van a permitir aumentar la fiabilidad de la línea en ese tramo y mejorar la puntualidad de los trayectos que unen actualmente Madrid y País Vasco.

De esta forma, los trayectos que unen Madrid y La Rioja tendrán que realizar, necesariamente, una parte de su itinerario por carretera. Concretamente, Adif cortará desde este fin de semana el tramo entre Miranda de Ebro y San Felices, obligando a realizar por carretera el trayecto desde Miranda hasta Logroño.

De todas las actuaciones previstas durante este corte, Adif va a priorizar las que afectan a la Bifurcación La Rioja para tratar de que el corte del servicio ferroviario de los trenes que llegan a Logroño dure el menor tiempo posible.

A consecuencia de estos trabajos de mejora y acondicionamiento, Renfe modificará los siguientes servicios e incorporará más de 245 autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros en los tramos afectados durante el próximo mes.

En el servicio Madrid-Miranda-Logroño, resultará afectado el tren 4687 Madrid (8:40)-Logroño (12:41). Como paso alternativo se ha previsto que se circule en tren entre Madrid y Miranda de Ebro y se trasbordará a 1 autobús de 50 plazas en el trayecto Miranda de Ebro y Logroño

En el servicio Logroño-Miranda-Madrid, en concreto el 4786 Logroño (16:12)- Madrid (20:15), el tren circlará entre Miranda de Ebro y Madrid y se trasbordará a 1 autobús de 50 plazas en el trayecto Logroño-Miranda

En el servicio Bilbao-Barcelona. El tren 437 Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto (15:18)-Barcelona (22:13) circulará entre Logroño y Barcelona y se trasbordará a 3 autobuses de 50 plazas en el trayecto Bilbao Logroño.

En el servicio Barcelona- Bilbao, el tren 438 Barcelona (8:50)- Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto (15:44) circulará entre Barcelona y Logroño y se trasbordará a 3 autobuses de 50 plazas en el trayecto Logroño-Bilbao.

