«Si hubiéramos estado en la vivienda habríamos sufrido una tragedia», dice un vecino de Viguera

Una familia pudo regresar este martes a su vivienda de Viguera después de ser desalojada el domingo a causa del derrumbe de la torre ... de la iglesia de la Asunción. De las once viviendas que fueron evacuadas por seguridad con una veintena de residentes, en cuatro ya se ha permitido la reentrada. Eso sí, de esas cuatro casas solo una está habitada de forma habitual. La mayor parte, un total de nueve, se sitúan en la calle Parte Iglesia, mientras que otras dos, las más afectadas, se hallan en la calle La Barga.

El propietario de una de esas viviendas, la más afectada al encontrarse frente a la desaparecida torre, lamentaba lo ocurrido. Y, sin rodeos, manifestó: «Si hubiéramos estado en la vivienda seguramente habríamos sufrido una tragedia porque ha dado al salón. No hemos podido entrar ni hemos querido por el peligro». Con pesadumbre permaneció toda la mañana alrededor de su afectado inmueble, impotente. «Los mayores daños son estructurales. La planta baja está partida por la mitad, un pilar ha desaparecido y los otros dos de cara a la iglesia están muy dañados, parte de la estructura está amortiguada sobre tres coches de mi vecino», describió.

La otra vivienda desalojada a su lado es la de un vecino que ha visto cómo sus cuatro vehículos eran sepultados por los escombros. «Por suerte no estábamos en Viguera, residimos a temporadas porque mi mujer trabaja aquí, es vecina del pueblo», contó. Lamentablemente, no parece que vayan a poder disfrutar de esa segunda residencia próximamente. «La casa está inhabitable y no sabemos cómo va a acontecer todo ni qué va a pasar con mi vivienda. Hay que ver el proceso de recogida de escombros para comprobar si la casa se mantiene en pie», señaló el damnificado.

«Estoy bastante preocupado. Hay que ver las garantías que puede tener seguir manteniendo la casa en pie porque la torre y el barranco a escasos metros han desaparecido», señaló el vecino afectado. Sobre la rehabilitación de la torre realizada en 2017 opinaba que «estaba perfectamente realizada». No obstante, aseguró que la estructura contaba con «leves grietas». «De las que tuvo a las que tenía no sé si eran para preocuparse pero creo que debería haber técnicos para haber hecho revisiones periódicas», añadió el vecino.

Ver 23 fotos Viguera recupera poco a poco la normalidad. Sonia Tercero

Las labores de desescombro no se iniciaron el martes, dos días después del suceso, pero la empresa riojana especializada en patrimonio Construcciones Maroba ya ha delimitado la zona del derrumbe. «Nos gustaría que las labores de desescombro se realizaran cuanto antes. Ya se ha dado el visto bueno pero se hará con cautela. Esperamos que sea mañana mismo», declaró el alcalde de Viguera, Álvaro Manzanos, en referencia a hoy.

Tras la declaración el lunes del nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil de La Rioja, el Ejecutivo regional informó este martes de que los organismos implicados habían empezado adoptar las primeras soluciones y establecer un reparto de tareas con el objetivo de recuperar lo antes posible la normalidad en la zona afectada. Según el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, los trabajos están «encaminados».

Por la mañana se celebró una reunión en el Ayuntamiento de Viguera con presencia del equipo de gobierno local y el subdirector general de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de La Rioja, Roberto Varona. Los técnicos de la comunidad autónoma valoran el estado del subsuelo para determinar las afecciones del derrumbe a la seguridad de las viviendas colindantes y el arquitecto municipal analiza los daños en la estructura de los edificios anexos al templo, instalaciones y suministros. Además, los arquitectos de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño trabajan en la implementación de un plan de seguridad para la retirada de escombros.

Según ha informado el Ejecutivo regional, la prioridad durante esta fase es la seguridad de los vecinos e inmuebles cercanos, así como la estabilidad del talud adyacente a la iglesia, donde permanecen los escombros de la torre derrumbada. Durante el proceso de desescombro controlado será necesario identificar las piezas de valor, ya que está declarada Bien de Interés Cultural, labor para la que el propio Consistorio ha habilitado un solar municipal.